Letní měsíce s sebou přinášejí sluneční paprsky a horké počasí, které rychle vysušuje zelené plochy. V kontextu městských parků a dalších zelených ploch se často objevuje otázka, zda v létě sekat trávník, nebo ho nechat volně růst.
Argumenty pro
Existuje několik důvodů, proč trávník během letních měsíců pravidelně sekat. Prvním z nich je snížení množství klíšťat.
Vzhledem k výraznému nárůstu jejich aktivity v poslední době je sekání trávníku efektivním opatřením pro omezení jejich přirozeného prostředí. Klíšťata totiž preferují vysokou trávu, která jim poskytuje přirozený úkryt a vlhké prostředí, a právě pravidelné sekání trávníku a snížení výšky porostu minimalizuje riziko jejich přítomnosti, a tedy i případného přenosu nemocí.
|
Trávník a hic. Pamatujte na klíčová pravidla sekání pro svěží zelenou barvu
Dalším důvodem pro sečení trávníku v létě je praktický ohled a estetika. Pravidelně sečený trávník je příjemný pro chůzi či posezení, a navíc vytváří upravený a oku lahodící vzhled.
Tento aspekt je důležitý zejména ve městských parcích a v ulicích, kde zelené plochy přispívají k celkovému vizuálnímu dojmu a harmonii prostředí. Udržování takových ploch pak zvyšuje kvalitu života v urbanizovaných oblastech.