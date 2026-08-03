Premium

Získejte všechny články
3 měsíce za 19 Kč

Sekat, či nesekat trávu v létě? Vyšší porost ochladí město až o 12 stupňů

Marek Burza
Intenzita sekání trávy v horkých letních dnes stále vyvolává spory. Když už sekat, odborníci doporučují mulčování. Mulč chrání trávník před ztrátou vlhkosti.
Část 1/2
Zahradní hadice je základní pomůckou pro každého zahrádkáře.

Letní měsíce s sebou přinášejí sluneční paprsky a horké počasí, které rychle vysušuje zelené plochy. V kontextu městských parků a dalších zelených ploch se často objevuje otázka, zda v létě sekat trávník, nebo ho nechat volně růst.

Argumenty pro

Existuje několik důvodů, proč trávník během letních měsíců pravidelně sekat. Prvním z nich je snížení množství klíšťat.

Vzhledem k výraznému nárůstu jejich aktivity v poslední době je sekání trávníku efektivním opatřením pro omezení jejich přirozeného prostředí. Klíšťata totiž preferují vysokou trávu, která jim poskytuje přirozený úkryt a vlhké prostředí, a právě pravidelné sekání trávníku a snížení výšky porostu minimalizuje riziko jejich přítomnosti, a tedy i případného přenosu nemocí.

Trávník a hic. Pamatujte na klíčová pravidla sekání pro svěží zelenou barvu

Dalším důvodem pro sečení trávníku v létě je praktický ohled a estetika. Pravidelně sečený trávník je příjemný pro chůzi či posezení, a navíc vytváří upravený a oku lahodící vzhled.

Tento aspekt je důležitý zejména ve městských parcích a v ulicích, kde zelené plochy přispívají k celkovému vizuálnímu dojmu a harmonii prostředí. Udržování takových ploch pak zvyšuje kvalitu života v urbanizovaných oblastech.



Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Vypadá jako papír, ale do modrého kontejneru nepatří. Pletete se i vy?

Nemáte-li sadbovač, improvizujte. Použít můžete plato od vajíček nebo ruličky...

Třídění papíru vypadá naprosto jednoduše. Vidím papír a uložím do modrého kontejneru. Jenže i tady číhá spousta úskalí.

KVÍZ: Je to katova sekera, anebo japonský nůž? Poznejte nástroje podle fotografie

03

Většina z nás pozná z nástrojů jenom kleště nebo šroubovák. Pojďte si zahrát na legendární televizní Kufr a zkuste odhalit, k jakému účelu sloužily tyto řemeslnické pomůcky.

Tisíce modelů aut, lodí a bojové techniky. Prohlédněte si to nejlepší

V areálu Zahrady Čech v Litoměřicích se konala mezinárodní modelářská výstava...

V areálu Zahrady Čech v Litoměřicích se konala mezinárodní modelářská výstava E-Day. Na výstavě byly k vidění tisíce modelů letadel, bojové techniky, lodí a automobilů. Zatímco v předchozí sérii jsme...

Pionýr, Flexaret nebo Ljubitěl. Zavzpomínejte, čím jste doma fotili vy

Tuzemský trh s fotografickou technikou v období Československa nabízel...

Tuzemský trh s fotografickou technikou v období Československa nabízel neuvěřitelně pestrou směsici domácích přístrojů z Přerova či Prahy a dovážených modelů ze Sovětského svazu či Německé...

Zahrádku v kolonii nechala rozkvést i pro kolemjdoucí, má z ní výhled i užitek

Soutěž
Zahradní domek na nářadí, před ním lavička. Kompost, barely na vodu. Víc na...

Když si čtenářka Ivana bydlící v paneláku v roce 2005 pronajala zahrádku o rozloze 235 metrů čtverečních v šumperské zahrádkářské osadě Vyhlídka, byla na svažitém pozemku jen zeleninová zahrádka, tři...

Sekat, či nesekat trávu v létě? Vyšší porost ochladí město až o 12 stupňů

ilustrační snímek

Intenzita sekání trávy v horkých letních dnes stále vyvolává spory. Když už sekat, odborníci doporučují mulčování. Mulč chrání trávník před ztrátou vlhkosti.

3. srpna 2026

Ty nejlepší příběhy divočiny ve městě či rostliny a houby na Pražském hradě

Tomáš Grim — Letecký provoz nad Prahou Urban Wildlife / Speciální cena...

Letošní ročník soutěže českých a slovenských amatérských fotografů přírody přinesl nejen fascinující fotografii roku nazvanou Evoluce, ale i novinku v podobě výstavy vítězných i nominovaných...

3. srpna 2026

Pionýr, Flexaret nebo Ljubitěl. Zavzpomínejte, čím jste doma fotili vy

Tuzemský trh s fotografickou technikou v období Československa nabízel...

Tuzemský trh s fotografickou technikou v období Československa nabízel neuvěřitelně pestrou směsici domácích přístrojů z Přerova či Prahy a dovážených modelů ze Sovětského svazu či Německé...

2. srpna 2026

Fakt to bolí, popsal rybář. Chobotnice se mu přisála přímo na obličej

ilustrační snímek

Rybáři z ostrova Palawan natočili, jak se chobotnice přisála jednomu z nich přímo na obličej. Odtrhnout se ji podařilo až trubkou. Lidé na internetu je ovšem okamžitě začali podezřívat, že celou...

1. srpna 2026

Příběh své voňavé zahrady plné života psali krůček po krůčku spolu s Bessy

Soutěž
Cesta do fantazie

„Některé zahrady nevznikají podle plánů architektů. Rodí se z lásky, trpělivosti a tisíců malých okamžiků. A přesně taková je ta naše. Před patnácti lety to byl obyčejný kus pozemku. Dnes je to místo...

1. srpna 2026

Snímek vašeho zvířecího mazlíčka může v srpnu vyhrát zásobu kvalitního krmení

Bude srpnovým mazlíčkem roku 2026 ten váš?

Prázdniny se překlopily do své druhé poloviny, první srpen je tu. Máte tedy ještě dva týdny na to, abyste poslali tu nejkrásnější, nejoriginálnější a nejroztomilejší šířkovou fotografii vašeho psa,...

1. srpna 2026

Známe nejroztomilejší červencové mazlíčky, vyhráli kvalitní krmivo, hlasující knihy

Zajímá vás, kdo v tomto měsíci vyhrál anketu o nejroztomilejší mazlíčky? Stačí zalistovat galerií.

S posledním červencovým dnem skončilo čtenářské hlasování pro nejroztomilejší mazlíčky, známe tedy vítěze prvního prázdninového měsíce. Tentokrát se budou radovat z krmiva, pamlsků a hraček pro psy...

1. července 2026,  aktualizováno  31. 7. 14:03

Letní osečkování révy krok za krokem. Kolik listů nechat nad hrozny

Listy kolem hroznů prosvětlujte s rozvahou. V horkých dnech fungují jako slunečník, který bobule chrání před spálením.

Červenec a srpen jsou pro vinnou révu obdobím největšího růstu. Výhony přerůstají dráty, stíní si a v keři začíná být horko a těsno. Právě teď přichází čas na takzvané osečkování. Než ale s nůžkami...

31. července 2026

Sekundy před otřesy v Japonsku se kočky daly na útěk. Umí je předpovědět?

ilustrační snímek

Zemětřesení o síle 7,1 zasáhlo japonskou prefekturu Kumamoto na ostrově Kjúšú. Záběry z bezpečnostní kamery ukazují kočku, která z postele utekla vteřiny před prvními otřesy. Co o schopnostech zvířat...

31. července 2026

Tisíce modelů aut, lodí a bojové techniky. Prohlédněte si to nejlepší

V areálu Zahrady Čech v Litoměřicích se konala mezinárodní modelářská výstava...

V areálu Zahrady Čech v Litoměřicích se konala mezinárodní modelářská výstava E-Day. Na výstavě byly k vidění tisíce modelů letadel, bojové techniky, lodí a automobilů. Zatímco v předchozí sérii jsme...

31. července 2026

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Říká se jí naštvaná kočka, místo mňoukání štěká. Japonská zoo ukázala koťata

Koťata manula v zoologické zahradě v japonském Kobe (16. července 2026)

Říká se jí nejmrzutější kočka na světě a když se na nějakou podíváte, hned pochopíte proč. Je to manul a považuje se za jednu z nejstarších kočkovitých šelem na světě. Svůj charakteristický vzhled si...

31. července 2026

Letní řez angreštu po sklizni: nejčastější chyba stojí příští úrodu

ilustrační snímek

Angrešt patří k nejoblíbenějšímu drobnému ovoci v českých zahradách. Aby však každoročně štědře plodil a nestal se obětí obávaného padlí, potřebuje pravidelný sestřih. Mnoho pěstitelů však dělá...

30. července 2026  10:58

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.