Zásadní roli hraje načasování sběru jahod. Nejlepší doba nastává brzy dopoledne po oschnutí rosy, nebo naopak později odpoledne, kdy už ustupuje ostrý sluneční svit. Během poledního horka se totiž plody v nádobách rychle zahřívají a snadno se zapaří. Stejně tak není ideální sbírat jahody těsně po dešti, protože jsou nasáklé vodou a často také znečištěné hlínou, což zkracuje jejich trvanlivost.

Jak jahody správně sbírat, aby se nepoškodily?

Nejchutnější jahody, které svou rubínovou barvou lákají k utržení, jsou ty celé rovnoměrně zbarvené do červena. Vždy je zapotřebí před utržením zkontrolovat i jejich spodní stranu, protože jahody na rozdíl od jiných plodů po utržení už nedozrávají.

Pokud narazíte na jahody napadené plísní nebo poškozené slimáky nebo ptáky, bez milosti je utrhněte a vyhoďte. Nenechávejte je na rostlinách, aby se plíseň nešířila dál.

Při samotném sběru je důležitá opatrnost a šetrnost. Zralou jahodu uštípneme i s kališními lístky a krátkou stopkou. Pomáhá chránit jahodu před vniknutím nečistot a bakterií a tím prodlužuje její trvanlivost. Děti ať si klidně trhají jahody bez stopek, protože si je házejí rovnou do pusy.

Jahody sbírejte do čistých a suchých misek, košíčků nebo kyblíků. Při ukládání dávejte pozor, abyste je rovnali opatrně. Čím méně se na sebe plody tlačí, tím menší je riziko otlaků a rychlejšího zkažení.

Jak co nejdéle uchovat sklizené jahody?

Jahody jsou choulostivé i po té nejšetrnější sklizni. Natrhané plody co nejdříve odneste domů a opatrně je rozložte do jedné vrstvy, třeba na tác, a uschovejte je do chladnější místnosti do stínu. V ledničce vydrží při teplotě 1 °C až tři dny, při teplotě 5 °C dva dny a při 10 °C jeden den.

I při správném skladování je třeba pamatovat na to, že jahody je třeba rychle spotřebovat, nejlépe do druhého dne od sklizně. Při delším skladování ztrácejí svou chuť, vůni a cenné látky.

Jahody myjte až těsně před konzumací. Voda na povrchu totiž urychluje jejich kažení. Pokud je potřebujete umýt, udělejte to šetrně pod tekoucí vodou a nechte důkladně osušit.

Dobrou chuť!