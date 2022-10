Sbírejte podzimní bylinky do zimních čajů, plané rostliny jsou plné zdraví

Sbírejte semínka kopřiv, jsou skvělá do jídla Žahavá kopřiva je jednou z našich nejléčivějších bylin, kteru lze dlouhodobě používat pro detoxikaci organismu. Navíc působí povzbudivě na metabolismus, má antirevmatické či antivirové účinky, navíc podporuje krvetvorbu a zlepšuje prokrvení vnitřních orgánů. Kladné účinky má i na trávení a vylučování. Je v této souvislosti dobře známá hlavně jako výtečná jarní lahůdka, z jejíchž mladých zelených lístků se připravuje chutný špenát nebo velikonoční nádivka. Teď na podzim můžeme kopřivu sbírat zase kvůli jejím semínkům, která mají podobně blahodárné účinky. Lze je jednoduše přidat do jídla, třeba do kaší.