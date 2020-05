Jaro nabádá k sázení. Mimo zeleniny zkuste i okrasné keře

Aby vaše zahrádka plodila co nejvíce, je potřeba rostlinkám poskytnout dostatek prostoru. Kdo se snaží vměstnat co nejvíce sazenic, úspěchu se nedočká. Ideální šířka záhonku je 120 cm, a to s orientací ve směru sever–jih. Tak se k teplomilným druhům dostane nejvíce slunce. Důležité je také nešetřit na kvalitní půdě.



Praktickým řešením je záhon zvýšený, který vám umožní vysévat, plít i sklízet úrodu v pohodlí, bez bolesti zad. K jeho výhodám patří rovněž lepší ochrana plodů před plži, ale také hraboši, protože dospod záhonu se dává drátěné pletivo zamezující hlodavcům ve vstupu.

Současné už relativně stabilní počasí umožňuje vysévat již téměř všechny druhy zeleniny. Od mrkve a salátů až třeba po hrách či řepu.

Čas už je také na bylinky, které můžete na záhoně kombinovat s výsevem zeleniny. Tak například bazalka si na záhonu dobře rozumí s rajčaty, cibulí či okurkou. Majoránka zase s mrkví, koriandr s košťálovinami či řepou a kerblík docela úspěšně odpuzuje slimáky od salátů a ředkviček.

Česnek chce dost místa

Na většině užitkových zahrádek nechybí český česnek. Sázet by se měl do sponu 20 krát 15 cm. Co tento údaj znamená?

Týdeník 5plus2 Každý pátek zdarma Čtení o zajímavých lidech, událostech a nevšedních akcích v regionech.

Zahrádkáři vysvětlují, že větší vzdálenost (obecně ta první) je vzdálenost mezi řádky a ta menší (obecně ta druhá) je vzdálenost mezi rostlinami v řádku. U zmiňovaného česneku pozor ještě na fakt, že nesnáší čerstvě vyhnojenou půdu.

To kedlubny vyžadují především pravidelnou zálivku a záhřevnou půdu. Každé zpomalení růstu totiž podporuje pukání bulv, jejich dřevnatění a vybíhání do květu. Sázejte je do sponu 20 krát 20 cm. Dobře si rozumí se saláty a další listovou zeleninou, klidně jim věnujte společný záhon.

Čas je i na vysázení předpěstovaných sazenic salátu, brokolice a naklíčených brambor či křene. Naopak se sazenicemi rajčat odborníci radí přece jen vyčkat do zhruba půlky května, kdy už definitivně pomine hrozba ranních mrazíků.

Inspirace jarními keři

Zahradě dodávají půvab jarní keře. Nyní jsou v hlavním rozpuku, ale sází se na podzim, tak se dobře rozhlédněte po okolí, který zvolit pro příští sezonu.

Posílejte příběh vaší zahrady a soutěžte Sepište příběh své zahrady, prozraďte, jak dlouho na ní hospodaříte, jak ji užíváte a co na ní máte nejraději, nafoťte ji a spolu se svými údaji vložte do soutěžního formuláře. Příspěvky, které redakci zaujmou, zpracujeme, zveřejníme a zařadíme do soutěžní čtenářské ankety. Vyhrát můžete ceny v hodnotě 10 tisíc korun.

Tak například nejen na zahradách, ale i v parcích bývá často vidět šácholan Soulangeův (Magnolia soulangeana). Jde o poměrně vysoký (až pět metrů!) keř, který se pěstuje solitérně a vyžaduje dostatek slunce. Kvete od dubna do května v růžových, bílých či purpurových tónech.



Trojpuk něžný (Deutzia gracilis) pochází z Japonska. Je to asi 70 cm vysoký keřík, kvete v dubnu až květnu.

Hodí se jako solitéra, ale lze ho použít i v živých plotech. Stejně jako ostatní druhy trojpuků miluje živnou, ale lehkou půdu s vyšší vlhkostí.

To mandloň trojlaločná Plena (Prunus triloba Plena) je keř dorůstající do výše 1,5 metru, pěstuje se ale i jako malý stromek štěpovaný v korunce. Kvete v květnu růžovými plnými květy. Potřebuje slunce a kvalitní zeminu, po odkvětu se vyplatí krátce ho seříznout, příští rok pokvete ještě bohatěji.