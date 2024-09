Podzimní sasanky vám pokvetou od léta až do října, dlouho potěší i ve váze

Veselé barvy jejich květů vnášejí světlo do stinných zákoutí zahrady, a tak není divu, že sasanky a jejich příbuzné patří k nejoblíbenějším zahradním trvalkám. Jak jsou jarní druhy drobné a přehlédnutelné, tak ty podzimní od července do října rozhodně nepřehlédnete. Magazín Doma DNES radí, jak je vybírat, i jak o ně co nejlépe pečovat.