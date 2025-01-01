Na probíhající šanghajské mezinárodní květinové výstavě návštěvníky zaujalo obrovské štěně vysoké 5,2 metru vyrobené z květin a zeleně. Tato unikátní květinová instalace je jedním z nejvýraznějších exponátů výstavy a přitahuje velkou pozornost návštěvníků.
Autor: ČTK
Instalace se okamžitě stala virálním hitem na čínských sociálních sítích a oblíbeným místem pro focení.
Instalace představuje psa plemene West Highland White Terrier (Westík), kterému místní láskyplně přezdívají „nepořádné štěně“ pro jeho roztomilý, trochu rozcuchaný vzhled.
Socha je vytvořena z tisíců živých rostlin, přičemž designéři použili speciální jemné trávy (fine needle grass), aby dosáhli realistické textury „srsti“, která se jemně pohybuje ve větru.
Květinový pes je k vidění v centrální zelené zóně Suhewan v šanghajské čtvrti Ťing-an (Jing’an), která je jednou z hlavních lokalit výstavy.
Šanghajská mezinárodní květinová výstava je známá svou obrovskou rozlohou, která zahrnuje hlavní prostory, jako je Botanická zahrada, a mnoho dalších menších lokalit po celém městě, které každoročně přitahují miliony návštěvníků.
Šanghajská mezinárodní květinová výstava 2026 (Shanghai International Flower Show) probíhá od 18. dubna do 10. května (v některých částech až do konce května).
Je to fascinující ukázka zahradního umění! Tato instalace, často označovaná jako „květinové štěně“, je skvělým příkladem techniky mosaiculture, kdy se živé rostliny vysazují na ocelovou konstrukci, aby vytvořily trojrozměrný objekt.
