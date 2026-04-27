|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Šanghaj pobláznil chlupáč. Pětimetrový květinový teriér je virálním hitem
Modelářská euforie. Výstava předvedla vojenskou techniku, auta i drama na moři
Soutěžní výstava Panthers Cup je potěšila tisíce návštěvníků. Mohli vidět modely všech možných kategorií, od diorámat přes figurky až po bojovou techniku.
KVÍZ: Je to vlašský, anebo pařížský? Jak se vyznáte v salátech a pomazánkách
Lahůdkové pulty v dobách Československa ovládala přísná pravidla, která zajišťovala, že vlašský salát nebo budapešťská pomazánka chutnaly v každém koutě republiky identicky. Tyto receptury byly...
Třicet drobností pro velký úklid. Usnadní ho, a změníte byt k nepoznání
Jarní generální úklid vyžaduje specifickou výbavu, která přesahuje rámec běžné údržby a zaměřuje se na odstranění hloubkových nečistot i systematickou organizaci domácnosti. Tento seznam obsahuje...
Ranní mrazy opět udeří a poškodí kvetoucí stromy. Mapa ukazuje, kde hrozí nejvíc
Ve středu a ve čtvrtek čekají Česko mrazivá rána. Teploty klesnou pod bod mrazu hlavně v Čechách, varují meteorologové. Výkyvy počasí a ranní mrazíky ohrožují kvetoucí stromy, což jsou v tuto chvíli...
Terasu i mlat podle Lefflera zvládli levně sami, záhony mají šmrncnuté punkem
Toužili po návrhu konceptu své zahrady u starého kamenného domu, který si za tři roky velmi citlivě svépomocí zrekonstruovali. I nevelkou zahradu chtějí mít ušitou na míru místu, které si vybrali k...
Visí a zdobí. Převislé pokojovky, které v sezoně můžete letnit na terase
Vnesou do vašeho bytu energii i svěží barvy, a nejenže prostor ozdobí, ještě v něm čistí vzduch. Převislé pokojové rostliny navíc šetří místo a opticky prostor zvýší, a zakryjí prázdná nebo...
Šanghaj pobláznil chlupáč. Pětimetrový květinový teriér je virálním hitem
Na probíhající šanghajské mezinárodní květinové výstavě návštěvníky zaujalo obrovské štěně vysoké 5,2 metru vyrobené z květin a zeleně. Tato unikátní květinová instalace je jedním z nejvýraznějších...
Kultovní výbava horalů. České batohy vyrábějí ručně, inovovat nepotřebují
V nenápadném domě u Brna vznikají legendární české batohy, které před víc než 40 lety od základu změnily horskou turistiku. Reportér magazínu Víkend DNES se podíval přímo do dílny firmy Gemma.
Jak změnit krmivo. Držte se těchto zásad, aby zvíře zůstalo zdravé
Změna krmiva patří k momentům, při kterých majitelé psů a koček často chybují. Pokud však dodržíte správný postup, není důvod k obavám. Naopak při přestupu na hodnotnější výživu podpoříte kvalitu...
Šittův řez meruněk: kdy a jak stříhat. Posune kvetení a zvýší úrodu
Meruňky patří k nejcitlivějším obyvatelům našich zahrad. Jejich největším nepřítelem nejsou ani tak škůdci, jako spíše nevyzpytatelné jarní mrazíky. Existuje však jedna nenápadná technika, na kterou...
Velbloudice svá mláďata koušou, gorily si s nimi hrají, surikaťata mají chůváky
Na procházce jarní pražskou zoologickou zahradou toho je neuvěřitelně k vidění. Kromě nádherného výhledu na Vltavu a Prahu z horní části zahrady, samozřejmě i stovky nejen exotických zvířat. A jejich...
Dorty na zakázku nepeču. Sebralo by mi to radost, říká vítězka Peče celá země
Eliška Hlaváčová na fotce drží dámskou lodičku v dokonalé podobě flakonu slavného parfému. Ve skutečnosti je to čokoládový skvost, který vytvořila. Díky takovým úžasným cukrářským výrobkům vyhrála...
Jarní střih motýlího keře je zásadní. Bez něj letní šeřík pořádně nepokvete
Komule Davidova nebo tzv. motýlovník je v zahradách i parcích velmi oblíbený díky velkým barevným květům, syté vůni a nenáročné péči. Aby byl ještě krásnější, potřebuje na začátku jara hluboký řez....
Z Pražáků farmáři s prasetem v posteli. Ale alfa samec může být jen jeden
„Naše romantické představy o životě na vsi brzy padly, ale dneska bychom už neměnili,“ vypráví Jitka ze středních Čech, která příběh své rodiny, cestu k bydlení na venkově v podhůří Krkonoš a chybu s...
Třicet drobností pro velký úklid. Usnadní ho, a změníte byt k nepoznání
Jarní generální úklid vyžaduje specifickou výbavu, která přesahuje rámec běžné údržby a zaměřuje se na odstranění hloubkových nečistot i systematickou organizaci domácnosti. Tento seznam obsahuje...
PROJEKTANT POZEMNÍCH STAVEB JUNIOR (40.000 Kč)
Advantage Consulting, s.r.o.
Praha
nabízený plat: 40 000 - 45 000 Kč
Otíkovu lávku na Jižním Městě oživil návrat Jánose Bána
O křest vlastně nešlo, předpisy nedovolují křtít objekty podle fiktivních postav, ale vzhledem k tomu, že pro tuto pražskou čtvrť je to ikonické místo, slavnostně odhalili alespoň plaketu, který by...
Jarní řez růží krok za krokem. Radikální střih zachrání i zanedbaný keř
Kdy a jak začít s jarním řezem růží, aby krásně kvetly? Nejde jen o to, začít ve správný čas, ale vést řez správně. Tyto královny zahrady sice potřebují trochu péče, ale o to bohatší podívanou pak...