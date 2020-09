Samosběry nekončí. Ještě můžete levně získat maliny, rajčata i řepu

Reportér iDNES.tv se vypravil do malé obce Ředhošť v Ústeckém kraji, aby se podíval, jak samosběr vypadá v praxi. „V našem zahradnictví hlavně množíme sazenice a aby plody nepřišly nazmar, pořádáme samosběry. Nejvíc chodí stálí zákazníci,“ popisuje Helena Dvořáčková ze zahradnictví Lístek.

Funguje to v podstatě na „sousedské“ bázi, kdy si lidí zavolají, kdy je možné přijít. A pracovníci jim zároveň řeknou, co právě dozrává a kdy je rádi uvidí. Spotřebitelé si natrhají plody, o které mají zájem a ve stavu zralosti, jaký potřebují, a zahradníci ušetří čas a pracovní sílu starající se o úrodu.

Stejně postupuje i malý farmář Jiří Tošil z hospodářství Far-Mie ležící jen pár set metrů daleko. „Je perfektní, že si každý vybere kvalitu, kterou potřebuje. Ideální by bylo, kdyby takové farmy vznikly přímo u měst, aby lidi přesně viděli, co roste a dozrává a měli to blízko. Navíc by měli sami kontrolu, jestli zemědělec používá chemii, jak se farmář stará o úrodu,“ doporučuje svým kolegům.



Natrhat si tu mohou rajčata, kukuřici, meruňky, broskve nebo švestky podle toho, co je právě k mání. Cena je tu podobná jako v samoobsluze, ale když se připočítá fakt, že je celé hospodářství ekologické, cenové srovnání je okamžitě úplně v jiných relacích. Aktuálně se očekává velký zájem o brambory, což je velká atrakce, občas totiž hospodář zapřáhne koně a zákazníkovi rozořou celý řádek.

Bohužel na rozdíl od jahod, které si mohou zájemci najít na mapě samosběru, u malých farmářů se lze spolehnout spíše na vyhledávače. Nebo můžete zkusit vyhledat podle mapy malých farmářů a telefonicky se domluvit, zda nabízejí samosběr. Zároveň však přibývá zemědělců, kteří už odhalili sílu internetu, aktivně aktualizují své webové stránky a dávají o sobě vědět i na sociálních sítích.

Zájemci o ovoce mohou využít obsáhlé mapy projektu Na ovoce, která se pokouší mapovat lokality, kde si můžete natrhat jablka a další druhy zcela legálně. Tato mapa funguje i jako aplikace do mobilního telefonu (pro Android je ke stažení zde).