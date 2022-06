Samosběry jahod si najděte podle naší mapy. Desatero pro úspěšný lov

Jakmile jahodová sezona začne, probudí se v nás také starý dobrý návyk vyrazit na samosběr. Máme tu pro vás desatero samosběrače.

Hlavní je říct si, jestli jedete ušetřit, anebo vám jde spíše o to vyrazit na čerstvý vzduch a zpestřit si víkendový program.

1. Ujistěte se, že samosběr opravdu probíhá

Právě zmíněné skleníky vás mohou zmást a přestože jsou lokální jahody již k mání, ještě to neznamená, že samosběry jedou. Obzvláště ze začátku sezony také mohou být samosběry omezovány jen na pár hodin denně, vzhledem k postupnému dozrávání.

Podívejte se na stránky, zavolejte si dopředu nebo sleduje sociální sítě jahodářů. Tam se často objevují právě ty nejaktuálnější informace včetně toho, zda probíhají samosběry o víkendech a podobně.

2. Hledejte méně známé lokace

To se může zdát jako těžká rada, ale pokud možno se snažte zvolit sběry, které jsou dál od hlavních tahů nebo jsou jahody nedávno vysázené. Samosběry se staly velmi populární aktivitou, a tak se na již populárních lokacích můžete potýkat s frontami, nedostatkem parkování nebo zkrátka malou úrodou.

3. Zvažte svoje síly

Pokud se chystáte na větší objem jahod, zvažte svoje síly. Práce na přímém slunci, v podstatě na kolenou, se může po pár kilech proměnit v poměrně vyčerpávající úkol. Obzvlášť chytáte-li u toho dvě poletující děti po poli nebo se teploty vyšvihnou nečekaně vysoko.

4. Voda, pokrývka hlavy a opalovák

Pokud jste přijeli nasbírat větší objem, doporučujeme jak pokrývku hlavy, tak také dostatek vody a samozřejmě opalovací krém. Profesionální sběrači mnohdy sbírají například v dlouhých rukávech a s širokými klobouky nebo alespoň šátky na hlavě.

5. Nádoby

Na místě obvykle dochází k několika scénářům. Dostanete normované nádoby, do kterých sbíráte, a v těch se také váš úlovek váží. Nebo se jahody přesypávají z vašich nádob na váhu.

Tak či tak, v něčem musíte jahody odvézt. Doporučují se prodyšné nádoby jako lískové bedýnky nebo košíky. Pokud necestujete daleko, vystačíte si i s kyblíky nebo plastovými bedýnkami.

6. Dvojí kvalita

Pole na samosběr může být hned vedle pozemku, kde farmář pěstuje jahody, které sám prodává. Takové plody mohou být zcela jiné kvality, velikosti a nazrálosti než jahody na poli pro samosběr. Scénář může být samozřejmě jakýkoliv, ale pokud se vám zdá, že jahody, které jsou ke koupi na stánku stejného majitele, vypadají lépe, tak je záměrem vám prodat právě tyto.

7. Ujídání

Jestli se těšíte, že během samosběru budete moci sníst, co hrdlo ráčí, mějte se na pozoru. Nepsané pravidlo je všeho s mírou.

Některé samosběry předem říkají, že jim konzumace na poli nevadí, ale také se může stát, že bude polem procházet kontrola a „ujídání“ v podstatě hlídat.

8. Ranní ptáče dál doskáče

Asi vás nepřekvapí, že v případě samosběru je třeba vyrazit co nejdříve ráno. Obzvláště v okolí větších měst se snadno samosběrová pole vyčerpají, a vy tak dorazíte na takzvanou probíračku.

Stejně tak, jako když jdete na houby, je nejlepší vyrazit spíše v druhé půlce pracovního týdne, to znamená ve středu nebo ve čtvrtek, než jak se říká „na pražáka“ přijet v sobotu v jedenáct.

9. Vyplatí se mi samosběr?

Podle vzdálenosti a objemu, na který se chystáte, se vám může klidně stát, že vás samosběr nevyjde o nic levněji, než nákup jahod již předsbíraných. Cena samosběru může být naceněná trošku jako zážitek, a tak se vám kilo nebo dvě nemusí vždy vyplatit.

Pokud bydlíte poblíž, chystáte se zavařovat, rozdávat kamarádům a rodině a zároveň vás samosběr baví, tak si můžete ušetřit až polovinu nákladů. Ceny jsou každoročně jiné a mění se také během sezony.

Takže pokud na trhu u baráku koupíte kilo jahod o deset korun dráž než při samosběru, asi se tam nevypravíte. Zvlášť když si představíte ohnutá záda, cenu benzínu a ztracený čas nejen při sběru, ale i dlouhém zpracování, mražení, výrobě dřeně a dalších procedurách.

10. Skladování a plánování zpracování

Rozmyslete si, co budete s větším objemem jahod dělat. Jahody podléhají zkáze velmi rychle a jejich kvalita rapidně klesá od chvíle utržení. Před uložením do chladničky je nezbytné plody prohlédnout, odstranit všechny plesnivé nebo poškozené kousky a nemyté rozložit do nádoby pokryté papírovou utěrkou.

Následně je dobré je přikrýt například fólií na potraviny. Jahodám nesvědčí vlhkost. Skladujte je při teplotě 0–4°C a co nejdříve zpracujte.