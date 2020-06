Při samosběru jahod ušetříte, ale musíte si ho vychytat. Rady z praxe

Vydala jsem se na samosběr jahod. Například ve Středočeském kraji se tento týden naskytla možnost prvního letošního samosběru již na necelé desítce farem. Když jsem se rozhodovala, kam na samosběr vyrazit, byla pro mě klíčová dojezdová vzdálenost. To jsem ale netušila, že mnohem důležitější je, aby na farmě ještě nějaké jahody zbyly.

„Letos jsme zaznamenali nárůst samosběračů minimálně dvojnásobný. O samosběr je obrovský zájem a už teď to vypadá, že víkend budeme muset zrušit. Jezdí stovky lidí i během pracovního týdne,“ říká o situaci v jahodárně Sedlčánky majitel Jiří Sixta.

Kam vyrazit na jahody Pomůže vám například web Jahodalera i s mapou samosběrů. Mapa samosběrů v ČR

„Za posledních třicet let jsem takový zájem neviděl. Paradoxní je, že na samosběru v podstatě proděláváme, mnohem výhodnější je pro nás jahody sklidit a pak prodat za plnou cenu. Ale jsme rádi, když lidé na samosběr přijedou, protože si často odváží i naše jiné výpěstky. Díky tomu, se nám samosběry pořádat vyplácí,“ vysvětluje.

Zní to vlastně paradoxně, ale jakmile na takový samosběr vyrazíte, sami zjistíte, že vaše výkonnost je hluboce pod průměrem. Nemluvě o tom, že nezkušený „sběrač“ může rostlinku potrhat.

1. Zavolejte předem

Když jsem vyrážela na farmu v Sedlčánkách, předem jsem telefonicky ověřila, zda má cenu ještě jezdit. Na předešlých dvou farmách bylo totiž už v půl desáté vysbíráno.

V Sedlčánkách se ale ještě sbíralo. Dorazila jsem pár minut před desátou. Ve stodole, kde se mimo jiné dají jahody koupit již nasbírané, se dal také pořídit, česnek, čerstvá cibule nebo třeba maliny a jiné lokální produkty.



2. Do vlastní nádoby?

Svoje dva připravené košíčky jsem musela zanechat u prodejny. Místo toho jsem vyfasovala dva červené kyblíky s jasnou gramáží.

I když některé farmy uvádějí, že můžete sbírat do vlastních nádob, počítejte s tím, že pokud bude nával, nikdo nebude mít čas na to vážit vaše nádoby a budete muset sbírat do standardu. Ale to ve výsledku vůbec nevadí.



3. Otvírají v osm? Dorazte na osmou.

Vydala jsem se hned na pole. Už z kraje mi bylo jasné, že jsem přišla pozdě. Řádky byly již výrazně prořídlé a většina pole vysbíraná. Cestou jsem potkávala lidi s plnými kbelíky.

Za ty zpocený záda to stálo, táto! Kolem mě se v různých intervalech ozývalo funění, nadávky, ale i radostné výkřiky dětí. „Mám úplně propocený tričko,“ ozvalo se, když jsem se rozhodla dát si pauzu na pití (ano, vezměte si s sebou alespoň jednu lahev s vodou). Práce je to relativně náročná, obzvlášť je-li opravdu bez mráčku. Proto jednoznačně doporučuji nejen vlastní pití, ale i pokrývku hlavy, případně ochranný krém proti slunci. Na druhou stranu, neberte si toho na pole moc, abyste se mohli rychle pohybovat a nemuseli s sebou tahat velký batoh. Nejméně praktické jsou pak tašky přes rameno.



„Ty první dva šly rychle, ale ten poslední už bylo spíš paběrkování,“ zaslechla jsem. Stačilo přijet o hodinu dříve a situace vypadala zcela jinak.

Nevadí. Milá paní ve žluté vestě mi ukázala, ve kterých řádcích bych ještě mohla mít šanci. Čím jsem šla dál, červená zpod listí vykukovala častěji a častěji.

Zaklekla jsem tedy a pustila se do sběru. Šlo to relativně rychle, a tak jsem se za necelých dvacet minut dostala do poloviny kbelíku. Jeden kbelík má okolo pěti kilo, takže jsem to považovala spíše za úspěch.

4. Vážení a placení

Když jsem měla kbelík skoro plný, vyrazila jsem zpět k prodejně. Cestou jsem nepotkala už skoro žádný hustě se červenající řádek. Čerstvě příchozí paní s malým dítětem, která si to vykračovala naproti mně, jsem na dotaz: „Tak co, je tam ještě něco?“ už nemohla říct nic jiného než: „Bohužel, už je to dost probíračka.“



Jahody mi byly zváženy a já si je vítězoslavně přesypala do svého košíku. Za svá necelá tři kila jahod jsem zaplatila 140 korun. K tomu jsem pro porovnání vzala půl kila již natrhaných z rána, za 60 korun.

5. Za málo peněz hodně muziky

Velkou výhodou samosběru je, že můžete sbírat jahody, které opravdu chcete, velikosti a zralosti, na jakou máte chuť. Mimo to, ušetříte mnohdy i polovinu ceny v porovnání s již předsbíranými a ještě si dáte trošku do těla.

Srovnáte-li sběr jahod například se sklizní chřestu nebo třeba třešní ve velkých výškách, dalo by se říct, že je to spíše oddechovka. Toleruje se i malé množství jahod snědených, ale počítejte s tím, že na krajích pole budou kontroly a jakmile překročíte jistou mez, z pole vás vykážou.

6. Rada na závěr

Pokud chcete nasbírat jahody rychle a v opravdu prvotřídní kvalitě, doporučuji vyrazit na sběr co nejdříve ráno, předem si zavolat a počkat si, až bude sezona opravdu v plném proudu.

„V tuto chvíli jsou pole nazrálá tak na 40 % a to je pro efektivní sběr jahod s dobrým obsahem cukru ještě poměrně málo,“ dodává na závěr Jiří Sixta ze Sedlčánek. Sezona jahod trvá okolo dvou měsíců, takže na tuhle momentálně velice oblíbenou činnost příležitost ještě určitě bude.

Sladké jahody jsme si doma servírovali se zakysanou smetanou a piškoty. Myslím, že nás také neminou na palačinkách a možná i v koláči.

Jak to vypadá při samosběru jahod například v České Bělé: