Kdy vysít salát? Včas a postupně

Salát je typickou chladnomilnou plodinou, které se nejlépe daří při teplotách mezi 10 a 20 °C. První výsevy můžete provést už koncem března, pokud to počasí dovolí. V chladnějších oblastech se vyplatí počkat do poloviny dubna.

Můžete vysévat přímo do záhonu, nebo si sazenice předpěstovat v pařeništi či skleníku. Do volné půdy je pak přesaďte, jakmile pomine riziko silnějších mrazíků. Doporučujeme opakovaný výsev každé 2 až 3 týdny, budete tak mít salátové listy k dispozici celé měsíce od jara až do podzimu.

Jak dlouho roste salát?

Na sklizeň se můžete těšit už 6 až 7 týdnů po výsevu u listových salátů, jako je například dubáček nebo Lollo Rosso. Hlávkové typy potřebují přibližně 10 až 11 týdnů, římské a ledové saláty dozrávají zhruba za 11 až 12 týdnů. Jakmile salát dosáhne požadované velikosti, skliďte jej včas – jinak hrozí, že vyběhne do květu a jeho listy zhořknou nebo ztratí křehkost.

Jak utrhnout salát, aby dál rostl?

Pokud chcete, aby salát dával další listy, musíte trhat jen jednotlivé spodní listy. Jemně je odlamujte nebo odstřihněte ostrými nůžkami. Kořen nechte nedotčený. Tento postup nejlépe funguje u listových a římských odrůd, které dále dorůstají. Hlávkový salát je určený k jednorázové sklizni.

Druhy salátů Listový salát – Netvoří hlávku, ale volnou růžici. Skvělý pro opakovanou sklizeň po listech. Patří sem odrůdy jako dubáček, Lollo Rosso, Lollo Bionda, Red Salad Bowl. Hlávkový salát – Tvoří měkkou hlávku volnější skladby. Typické české odrůdy: Král máje, Smaragd, Lednický. Sklízí se jednorázově. Římský salát (Romaine) – Má podlouhlé, pevné listy a vyšší hlávku. Oblíbené odrůdy: Little Gem, Ovation. Ledový salát – Tvoří velmi pevné, křupavé hlávky. Typický zástupce: Iceberg.

Ideální doba pro sklizeň je brzy ráno nebo navečer. Vyhněte se polednímu horku, listy by rychle zvadly. Sklízejte raději jen tolik, kolik skutečně sníte, protože většina odrůd rychle vadne a ztrácí křehkost. Nejlépe skladovatelný je salát ledový, který v lednici vydrží i několik dní.

Jakou teplotu vydrží salát?

Přestože je salát otužilec, prudké mrazy ho mohou zničit. Zralé rostliny zvládnou teploty lehce nad nulou, ale jakmile teploměr klesne pod -2 °C, zejména u jemnějších listových odrůd hrozí poškození. Mladé sazenice jsou na chlad ještě citlivější.

Při časném jarním výsevu proto salát chraňte netkanou textilií, fólií nebo pěstujte v pařeništi. Na podzim snáší přechodné přízemní mrazíky o něco lépe, zvlášť pokud je večer přikryjete nebo pěstujete v nádobách, které lze přes noc přemístit.