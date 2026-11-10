Historie šafránu sahá tisíce let do minulosti, přičemž první doložené zmínky pocházejí již ze starověkého Egypta, kde se využíval k léčebným účelům, náboženským rituálům i barvení textilií. Velké oblibě se těšil také v antickém Řecku a Římě, kde sloužil jako přísada do vonných olejů, koupelí a exkluzivních pokrmů.
Ve středověké Evropě jeho hodnota často převyšovala cenu zlata, což vedlo k rozvoji obchodu a dokonce i k ozbrojeným konfliktům, známým jako šafránové války.
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Náročnost výroby spočívá v tom, že cenné koření tvoří pouze drobné červené blizny ukryté uvnitř fialových květů rostliny Crocus sativus. Květy rozkvétají jen na krátkou dobu během podzimu a je nutné je sklízet výhradně ručně, brzy ráno, než slunce otevře okvětní lístky.
Z každého květu se opatrně vyštipují pouhé tři nitkovité blizny. Pro získání pouhého jednoho kilogramu suchého šafránu je zapotřebí sklidit a ručně zpracovat zhruba 150 000 až 200 000 květů, což odpovídá rozloze menšího fotbalového hřiště.
Sesbírané blizny se následně šetrně suší, čímž získají svou typickou hlubokou barvu a silnou vůni. Není se co divit, že za jediný gram zaplatíte padesátikorunu.
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V gastronomii se šafrán cení pro svou kořenitou, mírně nahořklou chuť s medovými tóny a schopnost obarvit pokrmy do sytě žluté až zlatavé barvy. Skvěle se uplatňuje v tradičních pokrmech, jako je španělská paella, italské rizoto milanese, francouzská rybí polévka bouillabaisse nebo v řadě pokrmů blízkovýchodní a indické kuchyně na bázi rýže.
Nejlépe vyniká v jídlech s jemným základem, kde jeho chuť a vůně mohou naplno rozvinout svůj potenciál, aniž by je přebily jiné výrazné suroviny. Před použitím se sušené blizny obvykle na krátkou dobu namáčejí do teplé vody, vývaru nebo mléka, aby uvolnily barviva a éterické oleje, které se pak vmíchají do připravovaného jídla.
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