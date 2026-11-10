Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Červené zlato v kuchyni. Proč je šafrán nejdražším kořením světa

Marek Burza
Sledovat iDNES.cz na Googlu
Obyvatel Kašmíru plní koš čerstvě natrhanými květy šafránu na poli během...

Obyvatel Kašmíru plní koš čerstvě natrhanými květy šafránu na poli během sklizně v Pampore, které leží asi 22 km od Šrinagaru. | foto: Profimedia.cz

Šafrán je známý jako nejdražší koření na světě.
Často se mu pro jeho vysokou hodnotu přezdívá „červené zlato“ a je ceněn pro...
Komerčně se šafrán pěstuje v Indii, Španělsku a Íránu. Kašmír je však považován...
Kašmírské ženy přicházejí na pole sbírat květy šafránu během sklizně v Pampore,...
12 fotografií
Šafrán, právem nazývaný červeným zlatem, představuje jedno z nejstarších a nejcennějších koření lidské historie. Za touto výjimečnou pověstí stojí nejen jeho nezaměnitelné aroma a zářivá barva, ale především extrémně pracný způsob sklizně a zpracování.

Historie šafránu sahá tisíce let do minulosti, přičemž první doložené zmínky pocházejí již ze starověkého Egypta, kde se využíval k léčebným účelům, náboženským rituálům i barvení textilií. Velké oblibě se těšil také v antickém Řecku a Římě, kde sloužil jako přísada do vonných olejů, koupelí a exkluzivních pokrmů.

Ve středověké Evropě jeho hodnota často převyšovala cenu zlata, což vedlo k rozvoji obchodu a dokonce i k ozbrojeným konfliktům, známým jako šafránové války.

VIDEO: Na zimu si udělejte bylinkové želé a nasušte si měsíček místo šafránu

Náročnost výroby spočívá v tom, že cenné koření tvoří pouze drobné červené blizny ukryté uvnitř fialových květů rostliny Crocus sativus. Květy rozkvétají jen na krátkou dobu během podzimu a je nutné je sklízet výhradně ručně, brzy ráno, než slunce otevře okvětní lístky.

Z každého květu se opatrně vyštipují pouhé tři nitkovité blizny. Pro získání pouhého jednoho kilogramu suchého šafránu je zapotřebí sklidit a ručně zpracovat zhruba 150 000 až 200 000 květů, což odpovídá rozloze menšího fotbalového hřiště.

Sesbírané blizny se následně šetrně suší, čímž získají svou typickou hlubokou barvu a silnou vůni. Není se co divit, že za jediný gram zaplatíte padesátikorunu.

Rozkvetlý šafrán rozsvítí zahradu v trávníku i v nádobách. A nakrmí včely

V gastronomii se šafrán cení pro svou kořenitou, mírně nahořklou chuť s medovými tóny a schopnost obarvit pokrmy do sytě žluté až zlatavé barvy. Skvěle se uplatňuje v tradičních pokrmech, jako je španělská paella, italské rizoto milanese, francouzská rybí polévka bouillabaisse nebo v řadě pokrmů blízkovýchodní a indické kuchyně na bázi rýže.

Nejlépe vyniká v jídlech s jemným základem, kde jeho chuť a vůně mohou naplno rozvinout svůj potenciál, aniž by je přebily jiné výrazné suroviny. Před použitím se sušené blizny obvykle na krátkou dobu namáčejí do teplé vody, vývaru nebo mléka, aby uvolnily barviva a éterické oleje, které se pak vmíchají do připravovaného jídla.

VIDEO: Na zimu si udělejte bylinkové želé a nasušte si měsíček místo šafránu

Vstoupit do diskuse
Sledovat iDNES.cz na Googlu

Nejčtenější

Zahrada u moderního domu u Sázavy nabízí spoustu zábavy, výhledy i dvě hřiště

atelier Flera, Ferdinand Leffler, zahrada, podzim, zelená střecha, Sázava

Moderní dům usazený ve svahu v Posázaví, s nádherným výhledem do okolní krajiny, disponuje zahradou o rozloze zhruba dvou tisíc metrů čtverečních. Když ho poprvé navštívil zahradní designér Ferdinand...

Dvacet podivných zahradních vynálezů. Dokázali byste je na své zahradě využít?

Ptačí krmítko teď bude mít na zahradě každý. Ale dřevěné hřiště s prolézačkami...

Ptačí krmítko teď bude mít na zahradě každý. Ale dřevěné hřiště s prolézačkami a krmítkem pro veverky, které si můžete sestavit a pomalovat? Uznejte, že to se vážně vyplatí.

KVÍZ: Sex v říši zvířat. Pikantnosti z přírody vás nepochybně překvapí

Páření lvů, to je směs řevu, vyceněných zubů, vášně i něhy.

Sex v živočišné říši rozhodně není žádná romantika při svíčkách. Někteří samci při páření přicházejí o hlavu, jiní o penis a další rovnou o život. Najdou se tu milenci s neuvěřitelnou výdrží, i...

Upíři, mrtvý králíček, krvavá nevěsta. Halloweenské masky vynesli i jezevčíci

jezevčík, jezevčíci, převlek, Halloween, Londýn 2026, Kensington Gardens

Letošní Halloween si v kostýmech zdaleka neužívali jen lidé. V londýnském parku Kensington Gardens – v blízkosti Kensingtonského paláce a Hide Parku – se o víkendu již tradičně sešli v rozmanitých...

Zachránce čolků a žab, chovatel ovcí i otec roku. To vše je Kotek na své farmě

Prima, Farma Vojty Kotka II, Vojta Kotek

Život na farmě se nikdy nezastaví. O té, kterou budujete za pochodu a s rodinou za zády, to platí dvojnásob. Vojta Kotek byl tedy letos od jara na svém kozárovickém pozemku pořádně pod tlakem. Ač mu...

Červené zlato v kuchyni. Proč je šafrán nejdražším kořením světa

Obyvatel Kašmíru plní koš čerstvě natrhanými květy šafránu na poli během...

Šafrán, právem nazývaný červeným zlatem, představuje jedno z nejstarších a nejcennějších koření lidské historie. Za touto výjimečnou pověstí stojí nejen jeho nezaměnitelné aroma a zářivá barva, ale...

10. listopadu 2026

Ptáci při migraci uvažují podobně jako řidiči na dálnici, zjistili čeští vědci

Cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides). Jeden z celkem 2324 ptáčků 83...

Tažní ptáci každoročně překonávají tisíce kilometrů a úspěch každé jejich cesty závisí na správném načasování. Potřebují dorazit na správná místa ve správný čas, často přes pouště, oceány i...

10. listopadu 2026

Otestovali krmiva, většinu by neměl žrát ani pes. Jen tři prošla

ilustrační snímek

V Brně proběhl kongres, kde se probíraly výsledky dvouletého výzkumu kvality psího krmiva. Překvapivé bylo zjištění, že povolovací proces pro to, aby byl výrobek připuštěn do výroby, je extrémně...

9. listopadu 2026

Zahrada u moderního domu u Sázavy nabízí spoustu zábavy, výhledy i dvě hřiště

atelier Flera, Ferdinand Leffler, zahrada, podzim, zelená střecha, Sázava

Moderní dům usazený ve svahu v Posázaví, s nádherným výhledem do okolní krajiny, disponuje zahradou o rozloze zhruba dvou tisíc metrů čtverečních. Když ho poprvé navštívil zahradní designér Ferdinand...

9. listopadu 2026

Nepotřebuje ani fotku a popovídá si s vaším psem či kočkou. Prozradí jí cokoli

Karolína komunikuje nejen se psy a kočkami, ale i s hospodářskými zvířaty, delfíny či hmyzem.

Je možná telepatická komunikace se zvířaty? Etoložka Karolína Steinerová tvrdí, že ano, ačkoli k tomu sama byla původně skeptická. Dnes se této fascinující činnosti pracovně věnuje v Kanadě, i když...

8. listopadu 2026

Kolega zůstal ležet vedle záchodu. Botanik o účincích exotických drog i lécích z pralesa

Premium
Ladislav Kokoška

Etnobotanik a etnofarmakolog Ladislav Kokoška z České zemědělské univerzity v Praze patří ve svém oboru ke světové špičce. Popisuje, že kvůli prostředí, konkurenci a škůdcům si tropické rostliny...

7. listopadu 2026

Zachránce čolků a žab, chovatel ovcí i otec roku. To vše je Kotek na své farmě

Prima, Farma Vojty Kotka II, Vojta Kotek

Život na farmě se nikdy nezastaví. O té, kterou budujete za pochodu a s rodinou za zády, to platí dvojnásob. Vojta Kotek byl tedy letos od jara na svém kozárovickém pozemku pořádně pod tlakem. Ač mu...

7. listopadu 2026

Medvědí babinec v Brně končí. Po osmi letech dorazil do zoo samec, váží čtvrt tuny

Samec ledního medvěda Mika z německého Karlsruhe obohatil smečku samic v...

Má čtvrt tuny živé váhy, a přitom je na světě teprve dva roky. Brněnská zoo se po dlouhých osmi letech dočkala samce ledního medvěda. Přicestoval z Německa a připojí se k pětici samic, které už v...

6. listopadu 2026  12:05

Biofarma Slunečná na Šumavě spojuje ekologický chov, vlastní výrobu i ubytování

Ve spolupráci
Ekologická zemědělská farma a penzion v obci Želnava v okrese Prachatice

Na okraji Národního parku Šumava nedaleko Lipenské přehrady leží Biofarma Slunečná. Pavel Štěpánek se sem před třiceti lety přestěhoval s představou vybudovat ekologickou farmu a postupně proměnil...

6. listopadu 2026

„Vyflusnuté“ sperma po páření i pach moči. Zvířata mají vlastní antikoncepci

Premium
Je to slepce, kdo ve finále rozhodne, jestli bude kohout ve své snaze úspěšný...

Kondom, tělísko, paralen mezi kolena? Nad způsobem, jak nepřijít k nechtěnému „outěžku“, si láme hlavu spousta lidí. Nejsou však v přírodě sami.

6. listopadu 2026

Podzim s miminkem: Jak vrstvit oblečení, aby bylo v teple a pohodlí
Podzim s miminkem: Jak vrstvit oblečení, aby bylo v teple a pohodlí

Podzim s miminkem přináší krásné procházky, ale také velké změny teplot během dne. Ráno bývá chladno, odpoledne ještě příjemně teplo a vždy musíte...

KVÍZ: Sex v říši zvířat. Pikantnosti z přírody vás nepochybně překvapí

Páření lvů, to je směs řevu, vyceněných zubů, vášně i něhy.

Sex v živočišné říši rozhodně není žádná romantika při svíčkách. Někteří samci při páření přicházejí o hlavu, jiní o penis a další rovnou o život. Najdou se tu milenci s neuvěřitelnou výdrží, i...

vydáno 6. listopadu 2026

Ekofarma Kofa vyrábí vlastní sýry a patří k průkopníkům ekologického zemědělství

Ve spolupráci
Ekologická kozí farma rodiny Špatných ve vesnici Bílsko u Bavorova v Jihočeském...

V Bílsku u Bavorova stojí statek, jehož historie sahá více než dvě století zpátky. Barokní usedlost z roku 1812 patřila po generace rodině Špatných, která však za minulého režimu o svůj majetek...

5. listopadu 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.