Máte zryto? Pokud jste to ještě nestihli, pro půdu se dá nerytím udělat víc

Rýt, či nerýt? Kdo na podzim pořádně neotočil rýčem vrchní vrstvu půdy na každém záhonu, neměl hotovo. Zarýval se tak i hnůj, podzimní hnojení je důležité. Ale ani to není potřeba. Rýč se prostě v tomto případě doporučuje spíš nechat v kůlně. Pokud se tedy nechystáte sázet stromy, tam má samozřejmě své opodstatnění a nezastupitelnou roli.

Své o tom ví zkušená pěstitelka Lenka Eywa, která tuto otázku – rýt, či nerýt – pečlivě rozebrala v jednom z posledních dílů primáckého pořadu Zahradnice po ruce. Moc dobře totiž také ví, že v tomto se zahrádkáři dělí na dva nesmiřitelné tábory. Proč tedy raději nechat rýč v kůlně a zvolit v péči o půdu mnohem šetrnější metody?

Tradiční rytí podzimní půdy je zvyk, který se v zahradách drží po generace. Moderní poznatky o životě v půdě však ukazují, že to, co dříve platilo za nutnost, je ve skutečnosti destruktivní pro půdní mikrobiom – tedy pro mikroorganismy, které hrají klíčovou roli v rozkladu organické hmoty, koloběhu živin a zlepšování struktury půdy.

Jak odložit rýč a připravit půdu na zimu i jaro bez rytí

Proč tedy rýč do půdy nepatří? Je to prosté: při rytí obrátíme horní vrstvu půdy, která miluje kyslík – a prohodíme ji s tou spodní, bez kyslíku. Důsledky jsou následující:

  • Zánik mikrobiomu: Půdní mikroorganismy, které potřebují kyslík, se dostanou dolů a dusí se. Ty, které kyslík nesnášejí (anaerobní mikroorganismy), se ocitnou nahoře na vzduchu a umírají. „V podstatě zničíme polovinu půdních obyvatel,“ vysvětluje Eywa, co se při rytí děje.
  • Dlouhá obnova: Půdní mikrobiom se pohybuje velmi pomalu. Trvá celou sezonu, než se znovu namnoží a obnoví se rovnováha v půdě.
  • Krátkodobý vs. dlouhodobý efekt: Naši předkové pravidelně ryli a byli přesvědčeni, že právě díky tomu je půda kyprá. Krátkodobě byla. Dnes víme, že za skutečnou kyprost a úrodnost je zodpovědný zdravý půdní mikrobiom, který se rytím dlouhodobě ničí. „Rajče na kupce sterilního hnoje nevyroste. Bude hladovět, protože nemá, kdo by mu ty živiny zpřístupnil,“ vysvětluje Eywa, jak moc je zdravý půdní edafon důležitý.

Bez rytí lze i založit záhon

Ani při zakládání nového záhonu nemusíte rýt. Stačí plánovat trochu dopředu. Takže pokud nespěcháte, můžete na trávník nebo stávající půdu nanést silnou vrstvu organické hmoty – například seno, listí nebo kompost – prostě mulč. Pod touto vrstvou se trávník sám udusí a rozloží. Po sezoně stačí mulč odhrnout a pod ním najdete krásnou kyprou půdu plnou života.

Mezi půdou a vrstvou mulče přitom najdete jakousi lepivou a někdy i plesnivou vrstvu, což ničemu nevadí, naopak. „Nebojte se plísní. Patlající se vrstva nad půdou a případné plísně jsou normální součástí rozkladného procesu. Jedná se o práci hub, plísní a bakterií, které jsou pro půdní zdraví klíčové,“ vysvětluje a uklidňuje zkušená pěstitelka.

Ploskořez je vynález, který nahradí pluh, kosu i motyčku dohromady

A jak ošetřit půdu na podzim místo rytí?

Zbytky rostlin, tzn. kořeny jednoletých rostlin (papriky, fazole, aj.), nechte v zemi. „Po zmrznutí a uschnutí se rostliny položí na zem, částečně přitom zamulčují záhon a kořeny v půdě pomohou s průnikem vláhy a poslouží jako potrava pro půdní mikrobiom,“ vysvětluje zahradnice.

Nezarývejte ani hnůj

Hnůj do půdy zapracujete i bez rytí – tvrzení, že se musí zarýt hluboko, je přežitek. Jak na to?

Na podzim ošetřete záhon ploskořezem, rozsypte na něj uleželý hnůj a zamulčujte ho vysokou vrstvou organického materiálu. Dešťová voda a sníh budou během zimy splavovat huminové látky z hnoje dolů do půdy, mulč zajistí, že živiny neodtečou pryč, ale zůstanou k dispozici pro rostliny na další sezonu. Na jaře mulč odhrňte, případné zbytky hnoje na povrchu lehce zapracujte ploskořezem.

Před zimou pak záhony ještě důkladně zamulčujte vysokou vrstvou – tedy 10 až 15 centimetry organického mulče. Mulč totiž chrání půdu před erozí, navíc dodává živiny a udržuje vlhkost. Na jaře pak mulč jednoduše odhrňte a zbytky kořenů a mulče zpracujte lehce ploskořezem nebo motykou. Půda bude kypřejší než po rytí.

Pokud budete potřebovat odstranit nějaké úporné plevele, jako je pýr, bršlice nebo kopřiva, použijte rycí vidle, nikoli rýč. Plevel z půdy jemně vypíchejte, aniž byste ji obraceli. Tzv. ploskořez je na to ideální nástroj. Má ostré hrany, takže slouží jako plečka i na okopávání. Na podzim jím provzdušníte půdu bez obracení, na jaře jím snadno povytaháte nově rašící plevel.

S nerytím si navíc ušetříte čas a bolavá záda, místo rytí vsaďte na mulčování a šetrné nástroje. Vaše půda a rostliny se vám odvděčí vitalitou a bohatou úrodou a vám zbyde více času na relaxaci s čajem v ruce, na plánování, pozorování a přemýšlení o vaší zahradě.

