náhledy
Když se řekne hořec, většina lidí si pravděpodobně představí zářivě modré zvoncovité květy někde vysoko v horách, jak je zná třeba z obalu horalek. Této představě u nás asi nejlépe odpovídá hořec tolitovitý, se kterým se dá setkat zejména v Krkonoších či v Beskydech. Realita je však mnohem pestřejší, co se barvy, velikosti i tvaru zvonků týká. (na snímku hořec jarní)
Autor: Profimedia, Profimedia.cz
Právě hořce a hořečky si pro rok 2026 vybral Český svaz ochránců přírody (ČSOP) – jeden z největších a nejstarších ochranářských spolků u nás – aby je u veřejnosti zviditelnil. (na snímku hořec hořepník)
Autor: ČSOP, rokhorcu.cz
Každý rok totiž ČSOP věnuje výraznější pozornost nějaké zajímavé skupině rostlin či živočichů. Na dané téma připravují putovní výstavu, přednášky, vycházky, semináře či soutěže. Letos se tedy budou točit kolem hořců a hořečků. (na snímku hořec tolitovitý)
Autor: ČSOP, rokhorcu.cz
Naše hořce nejsou jen jasně modré, ale i v různých odstínech fialové, a dokonce i žluté. Ne všechny mají výrazně zvoncovité květy. A nerostou jen v horách, ale i v podhůří a v nížinách. (na snímku hořec křížatý)
Autor: ČSOP, rokhorcu.cz
Hořce patří k oblíbeným a všeobecně známým rostlinám. Málokdo ale ví, že zatímco v horách se s nimi lze setkat ještě relativně běžně, jejich nížinné populace jsou na tom mnohem hůře a některé druhy jsou na pokraji vyhubení. (na snímku hořec brvitý)
Autor: ČSOP, rokhorcu.cz
Obecně kritická situace je pak u jejich menších příbuzných, hořečků. Na vině jsou změny ve využívání krajiny i přímé ničení lokalit s jejich výskytem. (na snímku hořec brvitý)
Autor: ČSOP, rokhorcu.cz
Právě na tyto problémy, které se netýkají zdaleka jen hořců a hořečků, chce Český svaz ochránců přírody během své letošní kampaně Rok hořců upozorňovat. (na snímku hořeček žlutavý pravý)
Autor: ČSOP, rokhorcu.cz
Tušíte, kolik u nás asi tak roste hořců? (na snímku hořec brvitý)
Autor: ČSOP, rokhorcu.cz
Podle dat shromážděných ČSOP v současné době v České republice planě roste 9 druhů hořců (z toho je jeden nepůvodní – hořec žlutý) a 5 druhů hořečků, jeden z nich ve dvou poddruzích. (na snímku hořec křížatý)
Autor: ČSOP, rokhorcu.cz
Všechny naše původní druhy hořců a hořečků patří k ohroženým druhům. (na snímku hořec tolitovitý)
Autor: ČSOP, rokhorcu.cz
Pro tři druhy hořečků existuje státní záchranný program, do kterého je i ČSOP zapojený – o řadu lokalit s jejich výskytem dlouhodobě pečuje a dvě lokality hořečku nahořklého dokonce vlastní: Hořečkovou stráň u Velkého Vřešťova v Podkrkonoší a Horku u Kounic na Nymbursku. (na snímku hořeček mnohotvarý český)
Autor: ČSOP, rokhorcu.cz
„V rámci Roku hořců v současné době připravujeme putovní výstavu a publikaci o hořcích, hořečcích a jejich ochraně v České republice,“ prozrazuje Eliška Prouzová, koordinátorka kampaně, co všechno se pro zviditelnění hořců a hořečků letos chystá. (na snímku hořeček mnohotvarý český)
Autor: ČSOP, rokhorcu.cz
Ochranáři slibují, že se určitě uskuteční minimálně jedna konference nebo seminář, Sdružení mladých ochránců přírody ČSOP připravuje oblíbené soutěže, a bude možné se zapojit i do údržby horečkových lokalit. (na snímku hořeček nahořklý)
Autor: ČSOP, rokhorcu.cz
Nebudou chybět ani oblíbené vycházky do terénu. „Vzhledem k tomu, že většina našich druhů kvete na přelomu léta a podzimu, ale budou soustředěny až do druhé poloviny roku,“ dodává Eliška Prouzová. (na snímku hořeček nahořklý)
Autor: ČSOP, rokhorcu.cz
Postupně se má během roku 2026 objevit řada dalších zajímavých aktivit spojených s Rokem hořců. „Vše podstatné bude průběžně publikováno na webových stránkách rokhorcu.cz,“ upozorňuje organizátorka kampaně. (na snímku hořec tolitovitý)
Autor: ČSOP, rokhorcu.cz
Na přípravě pestrých, tématicky zaměřených aktivit, spolupracuje ČSOP i s dalšími organizacemi, mimo jiné s Českou botanickou společností či s pozemkovými spolky, které mají mnohé lokality s výskytem hořců a hořečků v péči. Navíc ČSOP nabízí finanční podporu dalším subjektům, které by se chtěly nejen do ochrany hořců zapojit. V rámci národního programu ČSOP Ochrana biodiverzity totiž mohou spolky žádat o finanční podporu jak na mapování výskytu vzácných druhů rostlin, tak na drobnější praktická opatření v terénu. (na snímku hořec tolitovitý)
Autor: ČSOP, rokhorcu.cz
Kdo by se chtěl starat o nějaké přírodně cenné lokality dlouhodobě, může se zapojit do dalšího programu ČSOP – a založit pozemkový spolek, což je nezisková organizace chránící přírodu a pečující o ni na základě vlastnického či smluvního vztahu k pozemkům. Program vzniku a rozvoje pozemkových spolků dlouhodobě podporuje ministerstvo životního prostředí. (na snímku hořec jarní)
Autor: ČSOP, rokhorcu.cz
ČSOP nabízí zájemcům o založení pozemkového spolku pomoc nejen finanční, ale i metodickou, odbornou a právní. Bližší informace o aktuálně vyhlášených výzvách na podávání projektů Ochrany biodiverzity a podpory pozemkových spolků najdete na stránkách www.pozemkovespolky.cz i přímo na stránkách ČSOP. (na snímku hořec jarní)
Autor: ČSOP, rokhorcu.cz