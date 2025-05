Řekněme si to na rovinu, rododendron je tak trochu primadona. Docílit toho, aby se mu dobře vedlo, to chce zahradnickou vyšší dívčí. Když se však zadaří, může se stát vizuálním centrem vaší zahrady anebo vytvořit nádherná zákoutí, kde to hraje barvami.

Nejčastější jsou v Česku různé odstíny růžové, fialové a červené, rododendrony umějí ovšem vykouzlit i bílé, žluté, a dokonce i oranžové květy. Záleží na tom, který druh si vyberete.

Vážený pan Rododendron Ve své domovině požívá rododendron náležitou úctu. Rhododendron arboreum je národní rostlinou Nepálu, další druh si zvolili za státní květinu v Pákistánu a některé druhy rododendronů jsou státními stromy států na severu Indie. Kariéru udělal i v Tichomoří a na západním pobřeží Ameriky, kde si ho za svůj státní květ zvolil stát Washington.

Rod rododendron pochází z himálajských svahů Nepálu a severní Indie. Rostou tam i vysoké stromové druhy, které dorůstají až 30 metrů. Ve střední Evropě se pěstují hlavně rododendrony velikosti menších keřů, které vytvářejí typické „trsy“. Rododendron totiž roste pravidelně do všech stran a vypadá dobře i bez řezu.

Jak vybrat rododendron

Při výběru si nejdříve rozmyslete, kolik místa hodláte rostlině poskytnout. Pokud si nemůžete dovolit, aby se vám rododendronový keřík roztáhl do několikametrové šířky, zvolte raději jeho blízkou příbuznou, azalku.

Existují i zakrslé varianty rododendronů jako Moerheim, Gristede nebo Azurika. Ty nejmenší můžete pěstovat i v samostatných nádobách.

Vyberte si k vysazení zdravou rostlinu. Rododendrony jsou poměrně náchylné k plísňovým a houbovým onemocněním. Takto postižená rostlina vám však vůbec nezakoření.

Jak zasadit rododendron

Vyberte místo s dostatečně kyselou půdou. Rododendronům se daří v kyselé půdě s pH mezi 4,5 a 5,5, která musí být dobře prostupná.

V parcích taková bývá i přirozeně, na zahradě si nejspíš budete muset pomoci rašelinou. Existují i speciální směsi zeminy pro rododendrony, které vám ušetří obavy, zda jste namíchali správně kyselou půdu.

Vykopejte jámu o něco větší, než je kořenový bal zvolené rostliny. Potom do ní přidejte zeminu smíchanou s rašelinou a kompostem. Až poté můžete zasadit rododendron. Zem kolem něj udusejte a nezapomeňte na důkladnou zálivku.

Rododendrony mají rády spíš mělké sázení. Jejich kořeny si hledají vláhu a živiny pod povrchem.

Kvetoucí rododendron nepřehlédnete v parku ani na zahradě.

Rozhodně se nedoporučuje přesazovat si domů rododendron z volné přírody. Je totiž hodně citlivý na složení půdy a při změně místa se už vzrostlému rododendronu většinou nedaří.

Pro výsadbu je ideálním obdobím březen až květen a na podzim září a říjen. Ani v letních měsících si nemusíte zoufat, že jste to nestihli. Výsadba je pořád možná, musíte však o to víc myslet na dostatečnou zálivku a smířit se s tím, že květy si nejspíš užijete až příští rok. Naopak sázet rododendron před zimou se spíše nedoporučuje, chladno mu nedělá dobře a nemusel by stihnout zakořenit ještě před nástupem mrazů.

Jak zalévat rododendron

Rododendrony potřebují dost zálivky, ale také propustnou půdu, která nebude držet u kořenů příliš vlhkosti po dlouhou dobu. Hlavně zpočátku po vysazení je proto důležité zalévat rododendron opravdu svědomitě.

Rododendron, azalka, pěnišník Rododendronu se říká také pěnišník a jde o celý rod rostlin, kam se řadí přes tisíc druhů. Rododendrony patří mezi vřesovcovité, a někdy se také označují jako azalky. Jindy se za azalky označuje jen podskupina rododendronů, která se od těch „pravých“ rododendronů odlišuje menším vzrůstem a také tím, že na zimu opadává. Název pěnišník pochází pravděpodobně z ukrajinského pjanýj – opilý a naznačuje tak, jaké vlastnosti se této rostlině připisovaly. Rododendrony obsahují řadu látek s účinky na lidské zdraví. Patří mezi ně účinky halucinogenní, projímavé, ale také zpomalení srdeční činnosti. Nebezpečný je pro stáda zvířat, která požírají jeho listy. Může způsobit jejich úhyn.

Příliš mnoho vody rododendrony nesnášejí dobře. Při přemokření jsou náchylné k plísňovým a houbovým chorobám. Výjimkou jsou ty, které rostou vyloženě v přemokřené půdě, jako je rojovník bahenní. Tento drobný druh rododendronu roste volně v české přírodě pouze v některých chráněných oblastech a v Národním parku České Švýcarsko. Patří na červený seznam ohrožených druhů, pro domácí pěstování si ho proto rozhodně v přírodě nevykopávejte.

Jak hnojit rododendron

Rododendronu dělá dobře kyselá půda, a proto mu k hnojení nejlépe vyhovuje močůvka. Doporučuje se také mulčování rašelinou, nejlépe dvakrát ročně – na jaře a na podzim. Můžete místo močůvky použít hnojivo s vyšším obsahem dusíku a fosforu, což se hodí zvlášť tehdy, když rododendron pěstujete v nádobě.

Co dělat, aby rododendron krásně kvetl

Zásadní je správná zemina a dobré zalévání. Rododendrony kvetou zpravidla od května, rané druhy mohou začít nasazovat květ už v březnu.

Naopak méně známé pozdní rododendrony, jako je třeba bílý Catawbiense Album nebo růžová odrůda Sherwood, mohou začít kvést až na začátku června. Záleží samozřejmě i na lokalitě a počasí.

Uschlé květy rododendronů je nutné šetrně odstraňovat. Pokud uvadlé květenství necháte být, rostlinu zbytečně vysiluje. Výsledek nepoznáte hned, ale až příští rok – nebude mít dost síly na bohatý květ. Květenství odlamujte opatrně a počkejte s tím až na konec léta či podzim, kdy jsou květy opravdu již suché, ať rostlinu nepoškodíte.

Jak zazimovat rododendron

Většina rododendronů zimu přestojí dobře, nic však nezkazíte, pokud je před mrazy zabalíte do teplé peřinky. U menších rostlin můžete netkanou textilií obalit celou rostlinu. U těch větších se doporučuje postarat se o teplo u kořenů. Poslouží k tomu třeba sláma, suchá tráva nebo i rašelina, která zároveň zajistí dost živin. V zimě rostliny nikdy nehnojte, počkejte na jaro.

Podobnou službu s menší námahou vám udělá i vrstva spadaného listí z ostatních stromů, kterou nahrabete ze zahrady směrem k rododendronu. Jak ovšem upozorňuje odborník na pěstování zahradních rostlin z Českých Budějovic Jan Stropnický, pozor na přenášení chorob z ovocných stromů. Lepší jsou listy z buků, habrů, javorů nebo břízy, pokud nějaký takový na zahradě máte.

V případě, že je hodně sněhu, můžete ho také nahrnout tak, aby do nejvíc ochránil kořeny. Naopak suchá a teplejší zima znamená, že budete tu a tam muset rododendron zalít, aby neuschl.

Uvedené rady na zimu platí nejen pro rododendrony, ale ještě víc pro azalky. Tyto blízké příbuzné rododendronů jsou křehčí a náchylnější na rozmary počasí. Většina rododendronů na zimu neopadává, na rozdíl od azalek.

Jak řezat rododendron

Rododendron se rozrůstá sám do šířky dost pravidelně, údržbový ani zmlazovací řez proto nepotřebuje. Přistupte k němu pouze v okamžiku, kdy vám mohutná rostlina brání v průchodu po cestičce nebo je zkrátka už tak velká, že se vám to nelíbí.

Mějte přitom na paměti, že řez se provádí před začátkem vegetačního období. Když ho přeženete, může se stát, že se květů dočkáte až napřesrok.

Jinou záležitostí je odstraňování poupat, která se na rododendronu objeví v zimě. Není to nic neobvyklého, při opakovaných oblevách se toho můžete nadít i několikrát ještě před příchodem jara. Zimní poupata je potřeba odstranit nejen proto, že se jimi rostlina vysiluje, ale také jako prevenci chorobám. Když teploty opět klesnou a objeví se sníh, poupata se stanou ideální branou pro houbové choroby či škůdce.