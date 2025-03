Na rybíz se vrhněte s nůžkami i pilkou. Zmladíte ho a podpoříte úrodu

Jak na tzv. předjarní střih rybízu názorně krok za krokem, aby to zvládl úplně každý, předvedl zkušený zahradník Tomáš Trejbal ve svém pořadu Zahradník po ruce. Stojí za to se to naučit. Rybíz vám může plodit roky, a krásně bohatě, jen mu musíte dát potřebnou péči.

Mladé silné větve s pořádnou násadou pupenů, z nichž vyraší květy přinášející plody, to je to, co chcete. Proto staré větve musí pryč, aby byl dostatek světla a prostoru pro mladé výhony. „Na rybízu poznáte ty nejstarší výhony podle toho, že jsou nejtmavší. Často mají i popraskanou kůru a bývá na nich lišejník,“ popisuje Tomáš Trejbal, jak je poznáte.

Staré větve by plodily už jen na krátkých přírůstcích na samém vrcholku, proto je jejich šetrné odstranění ostrými nástroji na místě. Podpoříte tím růst mladých výhonů, které tak pro sebe získají prostor i dostatek světla. Postupujte s rozvahou, každý řez nebo střih si pořádně rozmyslete. „Dvakrát měř, jedou řež,“ radí Tomáš Trejbal.

Někdy je potřeba starou větev odříznout nadvakrát, abyste při řezu nepoškodili mladé perspektivní výhony. Stejně tak odstraňte výhony, které jsou poškozené – už kvůli možnému šíření houbových chorob – a větve, které se kříží. Tímto způsobem keř zmladíte a prosvětlíte.

A čeká vás poslední krok, a to je zastřižení konců mladých výhonů, abyste podpořili jejich větvení. Ve finále vám to přinese bohatší úrodu. Stejně jako u ovocných stromků zastřihněte konce větviček na vnější pupen, abyste keř zbytečně nezahušťovali do středu, ale podpořili jeho větvení po vnějším obvodu. Krásně je to vidět na videu s Tomášem Trejbalem.