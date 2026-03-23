Zjistěte, jak omladit starý rybíz a proč se nůžky na stromkový rybíz berou do ruky úplně jinak než u toho keřového.
Pět let. To je magická hranice, za kterou už větev rybízu, zejména toho červeného a bílého, začíná v plodnosti lenivět. U černého rybízu je tento cyklus dokonce ještě rychlejší. Pokud necháte keř svému osudu, energie rostliny se vyčerpá na udržování starého dřeva místo toho, aby tvořila nové plodonosné výhony. Právě teď, na prahu jara, nastává ideální čas to napravit.
Kalendář pěstitele: Kdy se stříhá rybíz?
Zatímco většina zahradníků čeká na první teplé dny, profesionálové vědí, že zimní řez rybízu (v době hlubokého vegetačního klidu) nebo jarní řez rybízu (těsně před rašením) jsou nejúčinnější.
- Předjaří (únor nebo březen): Hlavní termín pro prosvětlení a omlazení. Musíte to stihnout dřív, než se začnou nalévat pupeny.
- Léto (po sklizni): Jak stříhat rybíz po sklizni? V červenci nebo srpnu odstraňte jen ty nejstarší odplozené větve a slabé letorosty, které keř zbytečně zahušťují.
- Podzim: Podzimní řez rybízu se u nás příliš nedoporučuje. Rány se před mrazem hůře hojí a rostlina je pak náchylnější k vymrzání.
Jak stříhat keříkový rybíz? Základem je vzdušnost
Keřový rybíz je vytrvalec, který může na jednom místě plodit desítky let, pokud mu dopřejete střídavou péči. Cílem je mít v keři zhruba 8 až 12 silných větví různého stáří (od jednoletých po čtyřleté). Při řezu postupujte nekompromisně: všechny větve starší 4–5 let musí pryč přímo u země. Poznáte je snadno – jsou tmavé, mají popraskanou kůru a často jsou porostlé lišejníkem.
Dále odstraňte všechny výhony, které leží na zemi nebo rostou křížem dovnitř keře. Jak prostříhat rybíz správně? Keř musí po vašem zásahu vypadat jako otevřený pohár, do jehož středu může volně slunce a vzduch. Jen tak předejdete plísním a zajistíte, že kuličky dozrají rovnoměrně i uvnitř keře.
Jak stříhat stromkový rybíz? Pozor na křehkou korunku
Řez stromkového rybízu vyžaduje mnohem jemnější přístup a pevnou ruku. Na rozdíl od keře, který si nové výhony vyhání z kořenů, je stromek závislý na místě roubování (horní část kmínku). Korunka stromkového rybízu má tendenci rychle houstnout a pod tíhou plodů se lámat, proto je u něj prosvětlení opravdu nezbytné.
Při stříhání stromkového rybízu zkracujte hlavní výhony zhruba o třetinu na vnější pupen, aby se korunka rozrůstala do šířky, nikoliv do výšky. Odstraňujte veškerý obrost, který vyrůstá z kmínku pod místem roubování – tyto divoké výhony by stromek zbytečně vysilovaly. Protože stromkové formy žijí kratší dobu (obvykle 8–10 let), je důležité udržovat korunku kompaktní a každoročně odstraňovat jen ty nejstarší větvičky, aby se korunka neustále obnovovala, ale neztratila svůj tvar.
Černý, nebo červený rybíz: V čem je rozdíl?
Při prořezávání musíte vědět, co máte v ruce. Každý druh totiž plodí na jinak starém dřevě.
|Druh rybízu
|Kde plodí nejvíce?
|Strategie řezu
|Černý rybíz
|Na jednoletých dlouhých výhonech.
|Vyžaduje silnější omlazení. Staré dřevo (3+ roky) nekompromisně odstraňte.
|Červený a bílý rybíz
|Na krátkém obrostu 2letých a starších větví.
|Stačí mírnější řez. Větve nechte v keři 4 až 5 let, pak je teprve vyměňte za mladé.
Jak omladit starý rybíz, který už neplodí?
Máte na zahradě zděděný, zanedbaný keř? Než ho vykopete, zkuste radikální kúru. Jak prořezat starý rybíz, aby znovu ožil? Pokud je keř v hrozném stavu, rozdělte si práci do dvou let. První rok odřízněte polovinu nejstarších větví až u země. Rostlina na to zareaguje silným růstem nových výhonů. Druhý rok pak odstraňte zbytek starého dřeva. Nezapomeňte po takovém zásahu na vydatné hnojení kompostem a mulčování slámou nebo kůrou, aby se kořeny nevysušovaly.
Při řezu vždy používejte ostré nůžky a u silnějších větví pilku. Čistý řez se zahojí mnohem rychleji než roztřepená rána, která je otevřenou bránou pro škůdce, jako jsou mšice nebo houbové choroby.