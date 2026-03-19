Mnoho zahradníků dělá tu chybu, že levanduli nechá svému osudu. Jenže tato středomořská kráska bez pravidelné péče rychle stárne. Střed keře vyholuje, větve dřevnatí a pod tíhou sněhu se v zimě rozvalují do stran. Správný jarní střih levandule funguje jako restartovací tlačítko – podpoří hustotu, zpevní tvar a zajistí záplavu květů.
Kdy stříhat levanduli na jaře? Nechte se vést pupeny
Zapomeňte na přesné datum v kalendáři. V českých podmínkách sice stříhání levandule na jaře obvykle připadá na přelom března a dubna, ale rozhodující je aktuální počasí a stav rostliny.
Odborníci radí počkat, dokud neuvidíte první náznaky nového zeleného rašení. Proč? Po zimě je těžké poznat, která větev je skutečně mrtvá a která jen spí. Jakmile se objeví zelené lístky, máte jistotu, kam až můžete říznout. Navíc čerstvé rány po řezu jsou citlivé na mráz – pokud předpověď hlásí silné ranní mrazíky pod -5 °C, s nůžkami ještě pár dní počkejte.
|Druh levandule
|Odolnost
|Poznámka k řezu
|Levandule lékařská
|až -27 °C
|Nejodolnější, snese jarní řez nejlépe.
|Levandule širokolistá
|až -10 °C
|Středně odolná, řežte až po odeznění mrazů.
|Levandule korunkatá
|citlivá
|Často nepřežije českou zimu venku, řežte velmi opatrně.
Jak ostříhat na jaře levanduli: pravidlo jedné třetiny
Správná technika je zásadní. Pokud levanduli seříznete jen na špičkách, brzy vám přeroste přes hlavu. Pokud ji ale uříznete moc hluboko, už nikdy neobrazí.
- Vybavení: Používejte vždy ostré a čisté nůžky na stříhání levandule. Tupé ostří větvičky rozdrtí a rány se hůře hojí.
- Hloubka řezu: Jak stříhat levanduli lékařskou? Zkraťte zelené výhony zhruba o jednu třetinu. Vždy se ujistěte, že na každé větvičce zůstávají alespoň dva až tři páry viditelných zelených pupenů nebo lístků.
- Tvarování: Snažte se keř zastřihnout do úhledného bochánku. Kulatý tvar zajistí, že se slunce dostane ke všem částem rostliny a keř bude zevnitř méně prosychat.
|Období
|Typ řezu
|Účel
|Březen/duben
|Jarní tvarovací
|Omlazení, zahuštění a podpora kvetení.
|Červenec/srpen
|Letní střih levandule
|Stříhání levandule na sušení a podpora druhého kvetení.
|Září
|Lehký udržovací
|Pouze odstranění zbytků květů (v chladných oblastech vynechejte).
Varování: radikální řez levandule
Pokud ji uříznete až do starého, holého a tmavého dřeva, kde nejsou žádné lístky, rostlina s největší pravděpodobností zahyne. Ze starého dřeva totiž levandule obráží velmi špatně nebo vůbec. Pokud máte na zahradě přerostlou levanduli, která je uprostřed úplně suchá, raději ji vyměňte za novou sazenici.
Tipy na sušení levandule:
Co s přerostlou levandulí a ostříhanými zbytky?
Máte po jarním úklidu hromadu odstřižků? Co s ostříhanou levandulí na jaře? Na rozdíl od letní sklizně plné silic jsou jarní zbytky spíše dřevnaté a suché. Pokud jsou zdravé, šup s nimi do kompostu nebo je nastříhejte nadrobno jako mulč k jiným suchomilným rostlinám.
Levandulová školka aneb jak vykouzlit záhon z odřezků
Je vám líto ty hromady odstřižených větviček vyhodit na kompost? Správně. Levandule je sice středomořská dáma, ale v množení je to docela „lidovka“. Pokud vám pod nůžkami skončilo pár zdravých, zelených výhonů, nemusíte utrácet v zahradnictví. Vytvořte si vlastní školku. V kelímku od jogurtu.
Jak na úspěšné jarní řízkování?
- Výběr materiálu: Vyberte si zdravé, nezdřevnatělé výhony dlouhé asi 10 cm.
- Očista: Spodní třetinu lístků nemilosrdně otrhejte. Potřebujete holý „klacek“, který půjde do země.
- Domov pro miminka: Zapíchněte je do směsi zahradního substrátu a písku (půl na půl). Písek je klíčový – levandule nesnáší mokré nohy, ani když je ještě v plenkách.
- Stín a klid: Květináč dejte na světlé místo, ale ne na přímý úpal. Udržujte zemi mírně vlhkou, ne bažinu.
- Trpělivost: Za pár týdnů řízky zatáhnou a začnou růst. Na podzim už budete mít malé sazenice připravené do světa.
V zahradnictví za jeden keřík dáte klidně stovku. Takhle vás to stojí jen pět minut práce a trochu trpělivosti. A ten pocit, když vám pod rukama vyroste vlastní Provence prakticky zdarma, je k nezaplacení.
Na co nezapomenout u levandulí v nádobách
Pokud pěstujete levanduli v květináči na balkoně, buďte k ní na jaře ještě citlivější. Kořenový systém v nádobě promrzá rychleji než v zemi. Před jarním řezem se ujistěte, že je substrát rozmrzlý a rostlina začíná pít. Pokud byste ostříhali suchou rostlinu v mrazu, rány by vyschly a větev by odumřela celá.
Pravidelný jarní řez je nejlepší investicí do krásy vaší zahrady. Zabere vám pár minut, ale levandule vám to v létě vrátí omamnou vůní a barvou, za kterou by se nemuseli stydět ani v okolí kláštera Sénanque.