Jarní řez levandule krok za krokem. Ostříhejte ji správně a zhoustne do léta

,
  11:04
Snít o lánu rozkvetlé Provence na vlastní zahradě je jedna věc, realita v podobě zdřevnatělého a prořídlého koštěte věc druhá. Pokud toužíte po levanduli jako z katalogu, musíte včas vytáhnout nůžky. Právě jarní řez levandule totiž rozhoduje o tom, zda keřík v létě vyžene stovky fialových klasů, nebo jen smutně odhalí své uschlé vnitřnosti. Zjistěte, kdy stříhat levanduli na jaře a proč se nevyplatí spěchat, i když vás první sluníčko láká ven.
Levandulové pole na Velehradě. (červenec 2024) | foto: Jan Salač, MAFRAMAFRA

Mnoho zahradníků dělá tu chybu, že levanduli nechá svému osudu. Jenže tato středomořská kráska bez pravidelné péče rychle stárne. Střed keře vyholuje, větve dřevnatí a pod tíhou sněhu se v zimě rozvalují do stran. Správný jarní střih levandule funguje jako restartovací tlačítko – podpoří hustotu, zpevní tvar a zajistí záplavu květů.

Kdy stříhat levanduli na jaře? Nechte se vést pupeny

Zapomeňte na přesné datum v kalendáři. V českých podmínkách sice stříhání levandule na jaře obvykle připadá na přelom března a dubna, ale rozhodující je aktuální počasí a stav rostliny.

Odborníci radí počkat, dokud neuvidíte první náznaky nového zeleného rašení. Proč? Po zimě je těžké poznat, která větev je skutečně mrtvá a která jen spí. Jakmile se objeví zelené lístky, máte jistotu, kam až můžete říznout. Navíc čerstvé rány po řezu jsou citlivé na mráz – pokud předpověď hlásí silné ranní mrazíky pod -5 °C, s nůžkami ještě pár dní počkejte.

Odolnost levandulí vůči mrazu
Druh levanduleOdolnostPoznámka k řezu
Levandule lékařskáaž -27 °CNejodolnější, snese jarní řez nejlépe.
Levandule širokolistáaž -10 °CStředně odolná, řežte až po odeznění mrazů.
Levandule korunkatácitliváČasto nepřežije českou zimu venku, řežte velmi opatrně.
Levandulové pole na Velehradě. (červenec 2024)
Levandule
Letos sklidily podnikatelky za pomoci 70 brigádníků celkem 2,8 tuny levandule.

Jak ostříhat na jaře levanduli: pravidlo jedné třetiny

Správná technika je zásadní. Pokud levanduli seříznete jen na špičkách, brzy vám přeroste přes hlavu. Pokud ji ale uříznete moc hluboko, už nikdy neobrazí.

  1. Vybavení: Používejte vždy ostré a čisté nůžky na stříhání levandule. Tupé ostří větvičky rozdrtí a rány se hůře hojí.
  2. Hloubka řezu: Jak stříhat levanduli lékařskou? Zkraťte zelené výhony zhruba o jednu třetinu. Vždy se ujistěte, že na každé větvičce zůstávají alespoň dva až tři páry viditelných zelených pupenů nebo lístků.
  3. Tvarování: Snažte se keř zastřihnout do úhledného bochánku. Kulatý tvar zajistí, že se slunce dostane ke všem částem rostliny a keř bude zevnitř méně prosychat.
Kalendář péče: Kdy vytáhnout nůžky?
ObdobíTyp řezuÚčel
Březen/dubenJarní tvarovacíOmlazení, zahuštění a podpora kvetení.
Červenec/srpenLetní střih levanduleStříhání levandule na sušení a podpora druhého kvetení.
ZáříLehký udržovacíPouze odstranění zbytků květů (v chladných oblastech vynechejte).

Varování: radikální řez levandule

Pokud ji uříznete až do starého, holého a tmavého dřeva, kde nejsou žádné lístky, rostlina s největší pravděpodobností zahyne. Ze starého dřeva totiž levandule obráží velmi špatně nebo vůbec. Pokud máte na zahradě přerostlou levanduli, která je uprostřed úplně suchá, raději ji vyměňte za novou sazenici.

Levandulová farma ve Strání (červenec 2022)

Tipy na sušení levandule:

  • Vyberte si slunný den, kdy jsou rostliny silné.
  • Květy musí být rozvité pouze z části, aby neopadávaly.
  • Nesmí být vlhké, pak by místo uschnutí uhnily.
  • Stříhejte těsně nad listy.
  • Nezasahujte do dřevité části.

Co s přerostlou levandulí a ostříhanými zbytky?

Máte po jarním úklidu hromadu odstřižků? Co s ostříhanou levandulí na jaře? Na rozdíl od letní sklizně plné silic jsou jarní zbytky spíše dřevnaté a suché. Pokud jsou zdravé, šup s nimi do kompostu nebo je nastříhejte nadrobno jako mulč k jiným suchomilným rostlinám.

Levandulová školka aneb jak vykouzlit záhon z odřezků

Je vám líto ty hromady odstřižených větviček vyhodit na kompost? Správně. Levandule je sice středomořská dáma, ale v množení je to docela „lidovka“. Pokud vám pod nůžkami skončilo pár zdravých, zelených výhonů, nemusíte utrácet v zahradnictví. Vytvořte si vlastní školku. V kelímku od jogurtu.

Levandulová farma ve Strání (červenec 2022)

Jak na úspěšné jarní řízkování?

  • Výběr materiálu: Vyberte si zdravé, nezdřevnatělé výhony dlouhé asi 10 cm.
  • Očista: Spodní třetinu lístků nemilosrdně otrhejte. Potřebujete holý „klacek“, který půjde do země.
  • Domov pro miminka: Zapíchněte je do směsi zahradního substrátu a písku (půl na půl). Písek je klíčový – levandule nesnáší mokré nohy, ani když je ještě v plenkách.
  • Stín a klid: Květináč dejte na světlé místo, ale ne na přímý úpal. Udržujte zemi mírně vlhkou, ne bažinu.
  • Trpělivost: Za pár týdnů řízky zatáhnou a začnou růst. Na podzim už budete mít malé sazenice připravené do světa.

V zahradnictví za jeden keřík dáte klidně stovku. Takhle vás to stojí jen pět minut práce a trochu trpělivosti. A ten pocit, když vám pod rukama vyroste vlastní Provence prakticky zdarma, je k nezaplacení.

Levandulová farma ve Strání (červenec 2022)
Květy levandule na sušení stříhejte těsně před rozvinutím.

Na co nezapomenout u levandulí v nádobách

Pokud pěstujete levanduli v květináči na balkoně, buďte k ní na jaře ještě citlivější. Kořenový systém v nádobě promrzá rychleji než v zemi. Před jarním řezem se ujistěte, že je substrát rozmrzlý a rostlina začíná pít. Pokud byste ostříhali suchou rostlinu v mrazu, rány by vyschly a větev by odumřela celá.

Pravidelný jarní řez je nejlepší investicí do krásy vaší zahrady. Zabere vám pár minut, ale levandule vám to v létě vrátí omamnou vůní a barvou, za kterou by se nemuseli stydět ani v okolí kláštera Sénanque.

