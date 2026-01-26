Člověk si myslí, že je pánem tvorstva a všemu rozumí. Avšak mnohá pozemská tajemství nám nadále zůstávají skryta. Jako třeba zvuk, který vydávají rostliny a člověk nemá šanci jej slyšet. Někteří zástupci zvířecí říše však dobře vědí, co rostliny vytrubují do světa.
Vědci z univerzity v Tel Avivu zkoumají zvuky rostlin už delší dobu. Nejde o šelest způsobený pohybem listí, ale o „křik“ z nitra rostlin. Před dvěma lety zveřejnili studii, podle které rostliny ve stresových podmínkách vydávají praskavé a cvakavé zvuky v ultrazvukových frekvencích mimo rozsah lidského sluchu.
Čím víc rostlina trpí, tím je hlasitější. Izraelci nahrávali zvuky rajčat, tabáku, pšenice, kaktusů a dalších rostlin v různých podmínkách. Zaznamenávali je v akustické komoře i ve sklenících nejprve v klidovém režimu, poté při dehydrataci nebo po odříznutí stonků. Pomocí počítačových programů vše analyzovali.
Zjistili, že pokud se rostlinám vede dobře, nepotřebují vydávat téměř žádné zvuky a žijí si svým tichým životem. Ovšem jakmile jim chybí voda, jsou hlasité a jejich křik dosáhne zhruba jeden metr daleko. Podstatné je, že tyto zvuky někdo registruje a vnímá. „Existují zvířata, která tyto zvuky slyší, takže je možné, že dochází k mnoha akustickým interakcím,“ říká evoluční bioložka Lilach Hadany z Telavivské univerzity. Pustila se proto s kolegy do dalšího výzkumu.
O můrách a rajčatech
Vědci si nahráli zvuky vycházející z rostliny rajčete a zkoumali, jak na to reaguje hmyz. „Poté co jsme prokázali, že rostliny vydávají zvuky, jsme vyslovili hypotézu, že zvířata schopná slyšet vysokofrekvenční zvuky na ně mohou reagovat a podle toho se rozhodovat,“ komentuje výzkum zoolog Yossi Yovel. „Víme, že mnoho druhů hmyzu má rozmanité interakce s rostlinným světem a dokáže vnímat zvuky rostlin. Chtěli jsme zjistit, zda takový hmyz na tyto zvuky také reaguje.“
Experimentátoři vybrali samičky můr, konkrétně blýskavky bavlníkové (Spodoptera littoralis), která obvykle klade vajíčka na rostliny, aby se jimi mohly larvy po vylíhnutí živit. „Předpokládali jsme, že samice hledají zdravou rostlinu pro kladení vajíček. Pokud rostlina signalizuje, že je dehydratovaná, budou můry toto varování respektovat?“ pokládá otázku Lilach Hadany.
Vědci se vrhli na sérii pokusů. Nejprve izolovali zvuk rajčat a můrám předložili dvě krabičky. Z té první se z reproduktorů linuly zvuky dehydratovaných rostlin, zatímco ve druhé bylo naprosté ticho. Můry projevily jasný zájem o hlučnou krabičku, z čehož vědci usuzují, že pro můry je lepší rostlina ve špatném stavu než žádná. Zároveň se potvrdilo, že můry reagují na zvuky rostlin.
Ve druhé části experimentu můrám naservírovali ve dvou krabičkách zdravé rostliny, ovšem u jedné byl schovaný reproduktor přehrávající zvuky vysychající rostliny. Můry se opět rozhodly jednoznačně – nakladly vajíčka na tu, která nevydávala zvuky vysychající rostliny a vyhodnotily ji tedy jako vhodnější místo pro své larvy.
Kdo dál umí naslouchat?
Bylo to poprvé v historii, co vědci pozorovali a prokázali akustickou interakci mezi rostlinami a zvířaty. „Jsme přesvědčeni, že je to jen začátek. Zvuková interakce mezi rostlinami a živočichy má nepochybně mnoho dalších forem a širokou škálu rolí,“ říká Yossi Yovel. „Jedná se o rozsáhlé neprozkoumané pole, je to celý svět, který čeká na objevení.“
Otázky pro pokračování výzkumu jsou zřejmé. Vědci nevědí, zda i další nepříznivé podmínky, jako například patogeny, UV záření či extrémní teploty, nutí rostliny „křičet“. A pokud ano, jak na takové zvuky reagují zvířata? A dokážou mezi sebou komunikovat i rostliny navzájem? Člověk jen žasne, co všechno o přírodě ještě neví.
