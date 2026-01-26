Rostliny ve stresu vydávají zvuky. Pro člověka neslyšitelné, hmyz jim rozumí

Jiří Kratochvíl
Poprvé v historii vědci prokázali, že samičky můr naslouchají zvukům rostlin a reagují na ně svým chováním. Co vše nevíme o hluku v říši rostlin?
Fotogalerie4

Spodoptera littoralis, neboli blýskavka bavlníková, běžně známá jako bavlníkový listový červ. Vědcům pomáhala s výzkumem zvuků rostlin tím, jak na ně reagovala. | foto: Shutterstock

Člověk si myslí, že je pánem tvorstva a všemu rozumí. Avšak mnohá pozemská tajemství nám nadále zůstávají skryta. Jako třeba zvuk, který vydávají rostliny a člověk nemá šanci jej slyšet. Někteří zástupci zvířecí říše však dobře vědí, co rostliny vytrubují do světa.

Vědci z univerzity v Tel Avivu zkoumají zvuky rostlin už delší dobu. Nejde o šelest způsobený pohybem listí, ale o „křik“ z nitra rostlin. Před dvěma lety zveřejnili studii, podle které rostliny ve stresových podmínkách vydávají praskavé a cvakavé zvuky v ultrazvukových frekvencích mimo rozsah lidského sluchu.

Čím víc rostlina trpí, tím je hlasitější. Izraelci nahrávali zvuky rajčat, tabáku, pšenice, kaktusů a dalších rostlin v různých podmínkách. Zaznamenávali je v akustické komoře i ve sklenících nejprve v klidovém režimu, poté při dehydrataci nebo po odříznutí stonků. Pomocí počítačových programů vše analyzovali.

Zjistili, že pokud se rostlinám vede dobře, nepotřebují vydávat téměř žádné zvuky a žijí si svým tichým životem. Ovšem jakmile jim chybí voda, jsou hlasité a jejich křik dosáhne zhruba jeden metr daleko. Podstatné je, že tyto zvuky někdo registruje a vnímá. „Existují zvířata, která tyto zvuky slyší, takže je možné, že dochází k mnoha akustickým interakcím,“ říká evoluční bioložka Lilach Hadany z Telavivské univerzity. Pustila se proto s kolegy do dalšího výzkumu.

Rostliny spolu umějí komunikovat a v jistém ohledu jsou schopny se učit, říká biolog

O můrách a rajčatech

Vědci si nahráli zvuky vycházející z rostliny rajčete a zkoumali, jak na to reaguje hmyz. „Poté co jsme prokázali, že rostliny vydávají zvuky, jsme vyslovili hypotézu, že zvířata schopná slyšet vysokofrekvenční zvuky na ně mohou reagovat a podle toho se rozhodovat,“ komentuje výzkum zoolog Yossi Yovel. „Víme, že mnoho druhů hmyzu má rozmanité interakce s rostlinným světem a dokáže vnímat zvuky rostlin. Chtěli jsme zjistit, zda takový hmyz na tyto zvuky také reaguje.“

Víkend

Experimentátoři vybrali samičky můr, konkrétně blýskavky bavlníkové (Spodoptera littoralis), která obvykle klade vajíčka na rostliny, aby se jimi mohly larvy po vylíhnutí živit. „Předpokládali jsme, že samice hledají zdravou rostlinu pro kladení vajíček. Pokud rostlina signalizuje, že je dehydratovaná, budou můry toto varování respektovat?“ pokládá otázku Lilach Hadany.

Nejdražší pokojové rostliny světa. Prodávají se i za stovky tisíc korun

Vědci se vrhli na sérii pokusů. Nejprve izolovali zvuk rajčat a můrám předložili dvě krabičky. Z té první se z reproduktorů linuly zvuky dehydratovaných rostlin, zatímco ve druhé bylo naprosté ticho. Můry projevily jasný zájem o hlučnou krabičku, z čehož vědci usuzují, že pro můry je lepší rostlina ve špatném stavu než žádná. Zároveň se potvrdilo, že můry reagují na zvuky rostlin.

Ve druhé části experimentu můrám naservírovali ve dvou krabičkách zdravé rostliny, ovšem u jedné byl schovaný reproduktor přehrávající zvuky vysychající rostliny. Můry se opět rozhodly jednoznačně – nakladly vajíčka na tu, která nevydávala zvuky vysychající rostliny a vyhodnotily ji tedy jako vhodnější místo pro své larvy.

Rostliny jsou pro nás jako mimozemšťané, samy se i rozhodují, říká bioložka

Kdo dál umí naslouchat?

Bylo to poprvé v historii, co vědci pozorovali a prokázali akustickou interakci mezi rostlinami a zvířaty. „Jsme přesvědčeni, že je to jen začátek. Zvuková interakce mezi rostlinami a živočichy má nepochybně mnoho dalších forem a širokou škálu rolí,“ říká Yossi Yovel. „Jedná se o rozsáhlé neprozkoumané pole, je to celý svět, který čeká na objevení.“

Otázky pro pokračování výzkumu jsou zřejmé. Vědci nevědí, zda i další nepříznivé podmínky, jako například patogeny, UV záření či extrémní teploty, nutí rostliny „křičet“. A pokud ano, jak na takové zvuky reagují zvířata? A dokážou mezi sebou komunikovat i rostliny navzájem? Člověk jen žasne, co všechno o přírodě ještě neví.

Pamatujete vřeštící mandragory v Potterovi? Rostliny opravdu vydávají zvuky

Zvířecí narkomani. Omamné i léčivé účinky rostlin a hub známe často díky nim
Vstoupit do diskuse

Krmítko v americkém Ohiu

Nejčtenější

Bylinky umí štěpit tuky, i v oblasti břicha. Které vám pomohou zhubnout?

Kdo by doma neměl bobkový list. Víte, že patří k „hubnoucím“ pomocníkům? Zkuste...

Celkem snadno se dá sáhnout po bylinkách, které s vámi jako spojenci zabojují za udržení či získání linie. Myšleno tu štíhlou, samozřejmě. I když naše snaha shodit pár kil někdy vážně připomíná boj....

Přežijí rok 2030? Poznejte deset nejohroženějších živočichů Česka

Sysel obecný

Popis nejohroženějších zástupců naší fauny odhaluje fascinující detaily o jejich životě i specifické nároky, které stojí za jejich současným úbytkem. Každý z těchto druhů představuje unikátní článek...

KVÍZ: Kdo se vyzná v pečení a cukrařině, může vyhrát francouzskou kuchařku

Soutěž
Pečení a cukrařina chtějí své, pak výsledek stojí za to.

Příprava cukrářských výrobků vyžaduje precizní znalost surovin, chemických reakcí i historických tradic, které formovaly dnešní vysokou úroveň tohoto řemesla. Tento kvíz vás provede vybranými...

Jaké zvíře se k vám hodí podle vaší povahy? Potkan, pes, morče, papoušek?

Oslík je symbolem trpělivosti a život s ním je skvělý. Osel totiž není jen...

Živí tvorové po vašem boku vám mohou hodně dát. Milují nás a umí to dát najevo, ostatně proto si spousta z nás zvířecího kamaráda pořizuje. Důležité je vybrat si toho správného parťáka přesně pro...

V Česku roste pod zemí „černé zlato“. Jak se pěstují lanýže na utajených adresách

Premium
Lenka Benešová, průkopnice lanýžářství

Nedávno se staly zemědělskou plodinou, přesto se stále „loví“. I zkušení pěstitelé si berou na pomoc psa, aby poznali, jestli už dozrály. Řeč je o lanýžích burgundských. „Zanedlouho je poprvé v...

Záhada tvrdých brambor v zelňačce. Proč chemie v hrnci někdy nefunguje?

Staročeská zelňačka z uzených žeber

Tento kulinářský zádrhel je založen na fascinující chemické reakci mezi kyselinou a buněčnou strukturou zeleniny. Proč přítomnost kyseliny v hrnci zastavuje měknutí brambor a jak správně načasovat...

26. ledna 2026

Rostliny ve stresu vydávají zvuky. Pro člověka neslyšitelné, hmyz jim rozumí

Spodoptera littoralis, neboli blýskavka bavlníková, běžně známá jako bavlníkový...

Poprvé v historii vědci prokázali, že samičky můr naslouchají zvukům rostlin a reagují na ně svým chováním. Co vše nevíme o hluku v říši rostlin?

26. ledna 2026

Jaké zvíře se k vám hodí podle vaší povahy? Potkan, pes, morče, papoušek?

Oslík je symbolem trpělivosti a život s ním je skvělý. Osel totiž není jen...

Živí tvorové po vašem boku vám mohou hodně dát. Milují nás a umí to dát najevo, ostatně proto si spousta z nás zvířecího kamaráda pořizuje. Důležité je vybrat si toho správného parťáka přesně pro...

25. ledna 2026

Jak ochránit kuchyň proti molům? Vyhazovat kila mouky už není potřeba

Ve spolupráci
Parazitická vosička Trichogramma

Otevřeli jste spíž a vyletěl na vás nenápadný hnědošedý motýlek? Nebo jste v sáčku s ořechy objevili jemné pavučinky? Pak máte tu čest se zavíječem moučným nebo paprikovým, lidově řečeno potravinovým...

24. ledna 2026

Střízlivostí proti Sovětskému svazu. Tak původně začal „suchý únor“

Premium
Jak pít a neopít se?

Únor se do historie lidstva v posledních desetiletích zapsal poměrně novou tradicí, která by se v mnoha případech mohla rovnat plnění bobříka odvahy. Lidé se dobrovolně vzdávají alkoholu. Někteří to...

24. ledna 2026

V Česku roste pod zemí „černé zlato“. Jak se pěstují lanýže na utajených adresách

Premium
Lenka Benešová, průkopnice lanýžářství

Nedávno se staly zemědělskou plodinou, přesto se stále „loví“. I zkušení pěstitelé si berou na pomoc psa, aby poznali, jestli už dozrály. Řeč je o lanýžích burgundských. „Zanedlouho je poprvé v...

23. ledna 2026

Jak správně větrat v zimě. Špatné návyky zvyšují vlhkost i únavu

ilustrační snímek

Kombinace mrazů a snahy ušetřit za topení je od nepaměti nepřítelem větrání. Ale nechat okna přes zimu jenom zavřená nesvědčí domácnosti ani lidem v ní. Vlhký vzduch přispívá ke vzniku plísní,...

23. ledna 2026  11:46

Lesy jako magnet na mikroplasty. Je jich tam dvakrát více než ve městech

A hurá do lesa! Přesněji řečeno do polesí bretaňského Paimpont, kterému ovšem...

Lesy čelí nečekané hrozbě v podobě vysoké koncentrace mikroplastů v ovzduší, která podle nového výzkumu překonává i znečištění v centrech měst. Vědci upozorňují, že vegetace funguje jako past na tyto...

23. ledna 2026

Zachraňovaných divokých zvířat přibývá, přesto stát omezuje podporu stanic

Krmení malého rorýse

Národní síť záchranných stanic, koordinovaná Českým svazem ochránců přírody, přijala loni prostřednictvím 34 pracovišť 40 784 živočichů 247 různých druhů. Zatímco poptávka veřejnosti po těchto...

23. ledna 2026

Rosomáci na sněhu, oslík s dredy i medúzy. Zoopark láká na zimní procházku

Zoopark Chomutov, areál, zvířata, 2026

Největší českou zoologickou zahradou je se svými 112 hektary jednoznačně Zoopark Chomutov. Má otevřeno každý den i v zimě, a spousta zvířat je tu tedy aktuálně k vidění na sněhu – jako třeba los...

22. ledna 2026

Zvířecí doktoři bez diplomu. Jak se léčí hmyz, ptáci i opice

Ptáci si do hnízda přinášejí cigaretové špačky, jejichž nikotin odpuzuje...

Tráva proti červům, pryskyřice proti plísním, jedovatí brouci proti ptačím parazitům, léčivé rostliny všeho druhu, a dokonce i alkohol proti vosám – ne, tyhle recepty nevystavil žádný lékař....

22. ledna 2026

Zamrzlý zámek u auta i domu. Jak ho otevřít bez poškození a čemu se vyhnout

K zamrzání dochází hlavně v období, kdy po oblevě přijde noční mráz.

Zamrzlá krajina vypadá poeticky z tepla domova, venku už to ale taková sláva být nemusí – zvlášť když ráno narazíte na zamrzlý zámek u auta nebo vchodových dveří. Zapomeňte na lití horké vody a...

21. ledna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.