Začněte s celerem, květákem a salátem. Je čas pro předpěstování ze semínek

„Vstávej semínko, holala, bude z tebe...,“ notovali si Křemílek s Vochomůrkou, když sázeli verbascum. Netušili, co jim vyroste. Chtěli sice fialu, ale byla to divizna.

My však víme, co vysazovat už na konci ledna. Na parapetu okna si ze semínek předpěstujeme celer, květák i raný salát.

Zkontrolujte starší semena

Než vyrazíme za nabídkou do nejbližšího zahradnictví, zkontrolujeme doma krabice s loňskými odloženými sáčky semen. Mívají dobu trvanlivosti až několik let, takže je pečlivě projdeme.

Pokud si nejme jisti, starší semínka nevyhazujeme, ale provedeme zkoušku klíčivosti. Stačí navlhčené papírové ubrousky, vata nebo buničina na talířku či v misce. Zkušební semínka umístíme tak, aby se nedotýkala a udržujeme jim teplotu nad 20 °C.

Při běžném denním osvětlení a s případným zakrytím fólií by do týdne měl vyskočit salát, do dvou týdnů rajčata a papriky, do tří týdnů celer, mrkev či petržel. Semínka nesmějí plavat, ale ani vyschnout.

Pro netrpělivé máme i rychlotest: Semena nasypeme do sklenice vlažné vody, necháme je asi třicet minut „odpočinout“ a čas od času je zamícháme.

Ta „zdravá“ klesnou dolů, mizerná zůstanou plavat. Těch se zbavíme. Klíčivá semínka osušíme a můžeme je vyset.

Výsev i do papírových obalů od vajíček

Kam? Nejlépe do kvalitního zahradnického substrátu určeného právě pro výsev a množení. Bývá jemný a lehčí, obohacený o živiny, smíchaný s pískem.

Nachystáme si truhlíky, sadbovače, květináčky. Nic takového doma nemáme? Nevadí, vystačíme si třeba s kelímky od jogurtů, do nichž musíme udělat odtokové dírky, nebo dokonce s papírovými obaly od vajíček.

Semínka před vysetím namáčíme na den do vody, abychom pomohli procesu klíčení. Nadšenci je máčejí i v heřmánkovém čaji.

Semínka nesmí být moc hluboko, lehce je zamáčkneme do substrátu a navrch přidáme vrstvu zeminy. Bacha, semena patří vždy klíčkem dolů!

A teď už jen zajistíme dostatek světla, tepla (20 až 25 stupňů) a vláhy. Ale chráníme před přemokřením.

Foto popis: Test klíčivosti nám ukáže, zda můžeme použít starší semínka. Ideálně jich vzejde kolem 80 %, ale i při horší úspěšnosti je můžeme vyset, jen o něco hustěji.