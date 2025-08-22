Jedovatá a nahnilá. Dřív se lidé rajčat báli, nyní jsou na vrcholu popularity

Když se teď projdete jakoukoli zahrádkářskou kolonií, v ulicích mezi rodinnými domky nebo zvednete hlavu k některému z balkonů a parapetů městských činžáků, je velmi pravděpodobné, že uvidíte rajčata. Ve sklenících už dozrávají nějaký čas, na zahrádkách je teď jejich sezona v plném rozpuku.
„Tady bys to měla vyštípat!“
„Ale já to dělala včera.“
„Jenže to máš blbě! To musíš tady, tady a pak ještě tady! Jinak z toho budeš mít nepropustnou džungli, ale žádná rajčata.“
„A taky je nezapomeň vyvázat, už to potřebují!“
Muž jménem Robert Gibbon Johnson v roce 1820 za velkého zájmu veřejnosti snědl koš rajčat na schodech soudu ve městě Salem v New Jersey, aby dokázal, že nejsou jedovatá.