Pomalu začíná pylová sezona, což znamená pro citlivé jedince pekelnou sezonu. Pojďme se podívat na nejčastější původce potíží. Líska obecná: První posel sezony kýchání, kvete často již v únoru a její jehnědy uvolňují pyl dříve, než se objeví listy.
Olše lepkavá: Druhý nejranější strom, jehož pyl je velmi agresivní a vykazuje silnou zkříženou reakci s pylem břízy a lísky.
Bříza bělokorá: Nejsilnější jarní alergen v Evropě; produkuje obrovské množství lehkého pylu, který vítr roznáší na velké vzdálenosti.
Topol: Často obviňován kvůli bílému chmýří (semenům), ale skutečným alergenem je jeho drobný pyl uvolňovaný v březnu a dubnu.
Vrba: Produkuje pyl současně s topoly; ačkoliv je částečně opylována hmyzem, uvolňuje do ovzduší dostatek částic k vyvolání reakce.
Jasan ztepilý: Silný alergen dubna a května, jehož pylová zrna jsou blízce příbuzná olivovníku, což může mást imunitní systém.
Dub: Kvete v pozdním jaru; jeho pyl je sice méně početný než u břízy, ale pro citlivé osoby představuje významnou zátěž.
Buk lesní: Podobně jako dub patří k pozdně jarním stromům s pylem střední až vysoké alergenní síly.
Javor: Má těžší a lepkavější pyl než bříza, proto se drží spíše v blízkosti stromů, ale v městské zeleni je velmi častý.
Jírovec maďal (kaštan): Kvete nápadnými květy v květnu; jeho pyl dráždí především v parcích a alejích při přímém kontaktu.
Borovice: Produkuje masivní žluté nánosy pylu (sirný déšť), který sice vypadá hrozivě, ale díky velkým zrnům dráždí sliznice spíše mechanicky.
Smrk: Podobně jako borovice uvolňuje velké množství viditelného pylu v květnu, jeho alergenní potenciál je však relativně nízký.
Lípa srdčitá: Poslední kvetoucí strom sezony (červen/červenec); její silná vůně a pyl jsou častou příčinou dýchacích potíží v létě.
Bojínek luční: Nejdůležitější a nejagresivnější tráva našich luk; je hlavním viníkem „senné rýmy“ v červnu.
Srha laločnatá: Robustní tráva s vysokou produkcí pylu, která dominuje v první vlně kvetení luk.
Lipnice luční: Základní složka většiny trávníků, která uvolňuje pyl po celé léto při každém sekání nebo dozrávání.
Jílek vytrvalý: Velmi častá tráva na pastvinách a hřištích, jejíž pylová zrna patří k nejsilnějším alergenům vůbec.
Psárka luční: Jedna z nejdříve kvetoucích trav, která začíná trápit alergiky už na přelomu dubna a května.
Žito seté: Jediná obilovina s masivní produkcí pylu šířeného větrem; v zemědělských oblastech způsobuje prudké reakce.
Ovsík vyvýšený: Vysoká tráva rostoucí podél cest a na mezích, významný přispěvatel k letní pylové náloži.
Rákos obecný: Kvete v pozdním létě u vodních ploch a jeho pyl je velmi silným alergenem pro lidi pobývající u vody.
Ambrosie peřenolistá: Invazivní rostlina a nejagresivnější alergen podzimu; i pár zrn v metru krychlovém vyvolá těžké astma.
Pelyněk černobýl: Hlavní plevel srpna a září; jeho pyl je velmi drobný a pro mnoho lidí představuje vrchol alergické sezony.
Kopřiva dvoudomá: Produkuje rekordní množství pylu od června do září, který je sice méně agresivní, ale jeho všudypřítomnost je únavná.
Merlík bílý: Nenápadný plevel rumišť, jehož pyl je úzce spojen se zkříženými potravinovými alergiemi.
Lebeda: Blízká příbuzná merlíku, kvete od července do září a zvyšuje celkové zatížení ovzduší plevelným pylem.
Jitrocel kopinatý: Nízká rostlina kvetoucí po celé léto; její pyl je stabilním, i když méně agresivním prvkem letní sezony.
Šťovík kyselý: Častý na loukách, kvete od května do srpna a jeho pyl je pravidelně zachycován pylovými informačními službami.
Řepka olejka: Kvete v dubnu a květnu; ačkoliv má těžký pyl, její obrovské plochy a dráždivé těkavé látky způsobují silné reakce.
Pýr plazivý: Odolný plevel, který kvete průběžně a doplňuje směs travních alergenů po celé vegetační období.
