Máte doma některou z těchto 30 hraček? Sběratelé za ně platí desetitisíce
Možná vám staré hračky rodiče vyhodili jako nepotřebné krámy. Ale možná je jen uklidili někam na půdu a ještě je najdete. Koukali byste možná, jak výhodně je ještě dnes můžete prodat.
KVÍZ: Zlatá éra lahůdek: Otestujte se ze znalosti československých chlebíčků
Obložené chlebíčky jsou českým unikátem, který v dobách Československa podléhal přísným technologickým předpisům. Tyto normy, vydávané v rozsáhlých sbornících, přesně stanovovaly, že například...
Vítězka Peče celá země je neobyčejná. Máma, farmářka a pekařka v jednom
Elišku s krásnými dlouhými černými vlasy a uhrančivýma očima rozhodně nešlo od prvních dílů čtvrté řady televizní soutěže Peče celá země přehlédnout. Už proto, že si jako první odnesla z jednotlivých...
Czech Nature Photo 2026 prozradila nominace nejkrásnějších fotografií přírody
Obecně prospěšná společnost Czech Photo vyhlásila nominované snímky desátého ročníku fotografické soutěže pro české a slovenské fotografky a fotografy přírody Czech Nature Photo 2026.
Šnek, Mont Blanc a mizící cukrová vata rozhodly o finále Peče celá země 2026
V devátém, tedy předposledním díle IV. řady soutěžní reality show Peče celá země šlo o postup do finále. A tak se v něm poměrně pochopitelně vášeň pro pečení snoubila s nervozitou, s níž si asi...
Zelení nepřátelé v ovzduší. Poznejte 30 největších pylových alergenů
Pomalu začíná pylová sezona, což znamená pro citlivé jedince pekelný čas. Pojďme se podívat na nejčastější původce potíží.
Nakombinujte si jídlo na talíř tak, abyste jaro vítali štíhlí a plní energie
Nejspíš neprohádáme, když napíšeme, že čtyři z pěti rozhovorů s přáteli, známými i širší rodinou se v této době dříve nebo později stočí na hubnutí. Drastické diety bývají ve finále k ničemu, jojo...
Zasaďte si muďoul. Získáte tak zralý banán, mango a ananas v jednom
Jmenuje se asimina triloba, asimina trojlaločná, říká se jí muďoul, banán severu nebo Paw Paw. Jisté je, že pochází ze Severní Ameriky a bez problémů zvládá mrazy klesající až k -25 °C. A chutná...
KVÍZ: Odkud pochází pověst o zlaté rybce, která plní přání?
Tento kvíz mapuje cestu „Zlaté rybky“ od čínských císařských zahrad až po světově proslulé pohádky. Jak je to možné, že splní libovolná tři přání a odkud se tato „poudačka“ vlastně vzala?
Koně chovali zprvu hlavně na maso. Lidé je lovili už v době ledové, říká archeozoolog
Odkud přicválal společný předek evropských koní a kdy na něm začali jezdit naši předkové v Čechách a na Moravě? To vysvětluje archeozoolog René Kyselý z Archeologického ústavu Akademie věd ČR v...
Myslivost v roce 2026: Od staletých tradic k modernímu managementu krajiny
Česká myslivost prochází v posledních letech nejvýraznější proměnou ve své moderní historii. Klimatická změna, digitalizace a tlak na efektivní ochranu lesů i polních plodin mění roli myslivce z...
Vzpoura mravenčích poddaných. Zotročené dělnice rafinovaně likvidují své pány
Černý muž pod bičem otrokáře žil – a nebyl zdaleka sám. Světem zvířat pochodují či poletují otrokáři, proti kterým jsou metody těch lidských učiněným čajíčkem. Jedna polehčující okolnost by tu však...
Nestříhejte jabloně naslepo. Víc než kalendář napoví fenologie a předpověď
Příroda se probouzí a zahrádkáři se po zimním odpočinku s nadšením pouštějí do práce. Nezapomeňte provést jarní řez jabloní, aby se vám tuto sezonu odměnily sladkou úrodou. Správné načasování jarního...
Karafiáty neboli hvozdíky potěší na MDŽ, na louce, v zahradě i v Klatovech
Ženy dostaly červené karafiáty a muži slavili. Tak nějak si Mezinárodní den žen většinou pamatují naše maminky a babičky. Tak tomu skutečně bývalo a řada žen má proto k těmto květinám jakýsi...
Prodej stavebního pozemku od 816 m2 Pozlovice
Na Drahách, Pozlovice, okres Zlín
4 077 552 Kč
Nestíháte zajít do lesa? Dopřejte si jehličí ve vaně a místo rosy sprchu
Dopřejte si čas na relaxaci, vneste do svého domova kousek přírody a rozmazlujte své tělo i duši léčivou silou stromů. Nastala ta správná chvíle na wellness. Extrakty z jehličí, dřeva a kůry vás...
Zoo Hodonín přišla o tygřici Raju. Kvůli agresivnímu nádoru ji uspali
Zoo Hodonín přišla o samici tygra ussurijského Raju. Devatenáctileté zvíře veterináři uspali poté, co v jeho tlamě objevili rozsáhlý, agresivní nádor. V zahradě dožívá ještě samec Igor, do budoucna...