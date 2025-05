Bramborové chipsy jsou jednoduše mor. Vezmete si jeden a pak další, další, až schroupáte celou hrst. Podle odborníků to není nic zvláštního, protože slaná chuť vzbuzuje stejnou závislost jako ta...

Pořízení fotovoltaické elektrárny je pro mnohé domácnosti logickým krokem k energetické nezávislosti a nižším účtům za elektřinu. Často se však zapomíná na to nejdůležitější – základ, na kterém bude...

Co kdyby vyhynul hmyz? Všude by se hromadily mršiny i výkaly, líčí entomolog

Premium

Proč nám v zimě někdy létá po chalupě babočka paví oko? Proč mají housenky tělo pokryté chlupy? A jak by vypadala naše planeta bez hmyzu? Kromě toho, že by hmyzožravci neměli co žrát... Odpovědi na...