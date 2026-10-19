První rok na Farmě Vojty Kotka krok za krokem. Plný nadšení i naivních střetů

Přesně o tom je rodinná, příběhová reality show Farma Vojty Kotka, jejíž úplně první díl odvysílala televize Prima už před rokem. Začal trochu obšírně, včetně vysvětlení, jak vůbec Vojta přišel k pozemku na vsi, ve Středočeské pahorkatině, s vlastním kusem lesa i rybníkem. V pátek už v televizi poběží první díl další řady. Peripetie postupného budování farmy si můžete připomenout obrazově – snímky z různých fází projektu mají vypovídající hodnotu.
Příběh Vojtovy farmy krok za krokem – 1. řada
Počátky budování farmy v dílech 1. řady
U každého článku video s tím nejzajímavějším z dílu.