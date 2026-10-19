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První rok na Farmě Vojty Kotka krok za krokem. Plný nadšení i naivních střetů

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Farma Votky Kotka, 8. díl, Vojta Kotek, Kozárovice, ovce parazit, revitalizace...

Farma Votky Kotka, 8. díl, Vojta Kotek, Kozárovice, ovce parazit, revitalizace rybníka | foto: Prima TV, Farma Vojty Kotka

Vojta Kotek téměř jako lesák... Respektive majitel kusu lesa, za který nese...
Prima, Farma Votky Kotka, 2. díl, Vojta Kotek, Kozárovice
Se spoustou věcí pomáhá Vojtovi v Kozárovicích kamarád Aleš, s nímž se zná už z...
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93 fotografií
Plnit si životní sny je vždycky výzva, ať mají jakoukoliv podobu. Pokud se ovšem rozhodnete vybudovat rodinný statek se vším všudy, abyste doslova měli kde zapustit kořeny, je to výzva obrovská. A vždycky se hodí, když se s vámi o své zkušenosti podělí někdo, kdo už na podobnou cestu vyrazil.

Přesně o tom je rodinná, příběhová reality show Farma Vojty Kotka, jejíž úplně první díl odvysílala televize Prima už před rokem. Začal trochu obšírně, včetně vysvětlení, jak vůbec Vojta přišel k pozemku na vsi, ve Středočeské pahorkatině, s vlastním kusem lesa i rybníkem. V pátek už v televizi poběží první díl další řady. Peripetie postupného budování farmy si můžete připomenout obrazově – snímky z různých fází projektu mají vypovídající hodnotu.

Příběh Vojtovy farmy krok za krokem – 1. řada

Farma Votky Kotka, 8. díl, Vojta Kotek, Kozárovice, ovce parazit, revitalizace rybníka
Vojta Kotek téměř jako lesák... Respektive majitel kusu lesa, za který nese zodpovědnost.
Prima, Farma Votky Kotka, 2. díl, Vojta Kotek, Kozárovice
Se spoustou věcí pomáhá Vojtovi v Kozárovicích kamarád Aleš, s nímž se zná už z dřívějška. Z doby, kdy spolu jezdili na koních. Přece jen se na rozdíl od Kotka pohybuje po venkově jako ryba ve vodě.
93 fotografií

Počátky budování farmy v dílech 1. řady

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