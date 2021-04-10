Třicet nejznámějších květin, které se objevují od prvního tání sněhu až po plný rozkvět květnové přírody. Každá rostlina představuje specifickou fázi probouzejícího se vegetačního cyklu a nese unikátní znaky přizpůsobené časnému růstu. Čemeřice černá (Helleborus niger) se vyskytuje především v horských lesích a zahradách, kde začíná kvést již v únoru, někdy i dříve pod sněhem. Je to vytrvalá bylina s velkými bílými květy a kožovitými listy, která se nebojí mrazu.
Sněženka podsněžník (Galanthus nivalis) roste v listnatých lesích a vlhkých křovinách, přičemž vykvétá koncem února. Má typické dva úzké listy a jeden bílý květ se zelenou skvrnou na vnitřních plátcích.
Talovín zimní (Eranthis hyemalis) se objevuje na prosvětlených stanovištích a v parcích na přelomu února a března. Tato drobná hlíznatá rostlina zaujme jasně žlutým květem, který je lemován límcem dělených zelených listenů.
Bledule jarní (Leucojum vernum) vyhledává podmáčené louky a lužní lesy, kde rozkvétá během března. Od sněženky se liší tím, že má všechny okvětní lístky stejně dlouhé se žlutou nebo zelenou skvrnou na špičce.
Krokus jarní (Crocus vernus) je běžnou ozdobou slunných luk a zahradních trávníků v průběhu března. Má nálevkovité květy v barvách od bílé přes žlutou až po fialovou a úzké listy s bílým pruhem.
Devětsil lékařský (Petasites hybridus) lemuje břehy potoků a vlhké příkopy, kde se jeho masivní květenství objevuje v březnu. Růžovofialové hrozny květů vyrůstají dříve, než se vyvinou obrovské listy připomínající sloní uši.
Jaterník podléška (Anemone hepatica) obývá listnaté a smíšené lesy, kde rozkvétá v březnu a dubnu. Tato nízká bylina má blankytně modré, vzácněji růžové květy a tuhé trojlaločné listy.
Sasanka hajní (Anemone nemorosa) tvoří v březnu a dubnu rozsáhlé bílé koberce v prosvětlených lesích. Je to křehká rostlina s jedním bílým květem na vrcholu stonku, která po odkvětu rychle zatahuje do země.
Prvosenka jarní (Primula veris) roste na slunných stráních a v lesních lemech od konce března. Známá také jako „petrklíč“, má sytě žluté vonné květy v jednostranném okolíku a vrásčité listy.
Plicník lékařský (Pulmonaria officinalis) se vyskytuje v humózních lesích a kvete od března do května. Zajímavostí jsou jeho květy, které mění barvu z růžové na modrofialovou podle pH buněčné šťávy.
Dymnivka dutá (Corydalis cava) je typická pro lužní lesy a parky, kde rozkvétá v dubnu. Má hrozny trubkovitých květů, nejčastěji v barvě bílé nebo fialové, a jemně zpeřené listy.
Violka vonná (Viola odorata), lidově fialka, se skrývá v křovinách a podél plotů, kde od konce března šíří svou typickou vůni. Tato drobná rostlina má tmavě fialové květy se ostruhou a srdčité listy.
Narcis žlutý (Narcissus pseudonarcissus) je ozdobou jarních zahrad a vlhkých luk v dubnu. Charakterizuje ho nápadná trubka uprostřed květu a jasně žlutá barva, která symbolizuje vrcholné jaro.
Hlaváček jarní (Adonis vernalis) roste na suchých, slunných stepních stráních a kvete v dubnu. Má velké, zářivě žluté květy a velmi jemně členěné listy připomínající kopr.
Koniklec otevřený (Pulsatilla patens) se vyskytuje na slunných trávnících v dubnu. Celá rostlina je hustě chlupatá a její velké fialové květy se otevírají dříve, než plně narostou listy.
Orsej jarní (Ficaria verna) pokrývá vlhké koberce v parcích a u potoků od konce března. Má lesklé srdčité listy a hvězdičkovité žluté květy, které se zavírají při zamračeném počasí.
Podběl lékařský (Tussilago farfara) osidluje rumiště a břehy cest již v březnu. Nejprve vyrůstají šupinaté stvoly s úbory žlutých květů a teprve po odkvětu se vyvíjejí listy.
Zlatice převislá (Forsythia suspensa), lidově „zlatý déšť“, je keř dominující zahradám v dubnu. Před rašením listů se celý keř obalí drobnými čtyřčetnými žlutými kvítky.
Hyacint východní (Hyacinthus orientalis) vykvétá v dubnu především v kulturních výsadbách. Jeho hustý hrozen květů je proslulý intenzivní vůní a širokou paletou pastelových barev.
Modřenec hroznatý (Muscari neglectum) zdobí trávníky a okraje cest v dubnu. Má drobné modré baňkovité květy uspořádané do hustého, krátkého hroznu na vrcholu stvolu.
Tulipán zahradní (Tulipa) je symbolem dubna a května v nespočtu barevných variací. Rostlina z cibule vytváří tuhý stvol zakončený jedním velkým pohárovitým květem.
Kokořík mnohokvětý (Polygonatum multiflorum) vyhledává stinné lesy a kvete na přelomu dubna a května. Má obloukovitě prohnutou lodyhu s bílo-zelenými trubkovitými květy. Patří i mezi ozdoby zahrad.
Pomněnka lesní (Myosotis sylvatica) roste na okrajích lesů a vlhkých luk v květnu. Její drobné, nebesky modré kvítky se žlutým očkem jsou uspořádány ve vrcholících. Na snímku jí prorůstá okrasný česnek.
Kamzičník východní (Doronicum orientale) je zahradní trvalka, která v květnu září svými velkými žlutými květy podobnými kopretinám. Má sytě zelené, srdčité listy a vyhovuje mu polostín.
Konvalinka vonná (Convallaria majalis) se objevuje ve světlých lesích v průběhu května. Je známá svými bílými zvonečky s omamnou vůní a dvěma širokými listy. Pozor, je jedovatá a lze ji zaměnit s česnekem medvědím.
Srdcovka nádherná (Lamprocapnos spectabilis) zdobí venkovské zahrádky v květnu. Její květy mají unikátní tvar růžových a bílých srdíček visících na převislých stvolech.
Kosatec nízký (Iris pumila) roste na suchých skalnatých stráních a kvete v květnu. Je to nízká rostlina s mečovitými listy a velkými květy v odstínech modré, žluté či fialové.
Pivoňka lékařská (Paeonia officinalis) rozkvétá v zahradách koncem května. Vyznačuje se obrovskými, často plnými květy sytě červené nebo růžové barvy a hluboce dělenými listy.
Měsíčnice vytrvalá (Lunaria rediviva) roste v suťových lesích a kvete v květnu. Má fialové vonné květy, ale nejznámější je svými plochými, stříbřitými plody připomínajícími penízky.
Šeřík obecný (Syringa vulgaris) je keř, který svým květem a vůní uzavírá jarní období v květnu. Bohaté laty fialových nebo bílých květů jsou typickým znakem konce jara.
