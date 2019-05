Architekti přenesli do současnosti pocity z babiččiny zahrady z dětství

Proto se tato několikagenerační rodina loni obrátila na ateliér Fléra s žádostí o projekt, který by dokázal zhmotnit jejich rodinné vzpomínky i současné představy a vrátil vše zpět ke kořenům. S respektem k zahradě, která, padajíc k břehům Lužické Nisy, provazuje rodinný pozemek s domem s okolní krajinou.

Ono nevyužít zde možností výhledů na nádherné okolí – ať už zmíněnou řeku nebo hrad Grabštejn – by byl hřích. O důvod víc svěřit proměnu této venkovské zahrady mladé zahradní architektce Hance Babkové; venkov miluje a podle Ferdinanda Lefflera se dokáže vcítit do potřeb i představ všech tří generací.

Současně tu bylo potřeba řešit svažitost pozemku, který má celkovou rozlohu zhruba dva tisíce m², a popasovat se i s jeho členitostí. A zabydlet vydlážděný prostor před domem, který rodině dosud bohužel sloužil jen jako parkoviště.

A podobně, jako se architekt Ladislav David se ctí zhostil rekonstrukce domu tak, aby byl současný a pohodlný, vydařila se i proměna přilehlé venkovské zahrady. Jak rodina nadšeně akceptovala návrh týmu zahradního architekta Ferdinanda Lefflera, byla spokojena i s realizací týmu Petra Pacáka.

Na zahradu se podařilo smysluplně umístit ohniště s pohodlným posezením, které poskytuje i krásný výhled. Praktické vyvýšené záhony z modřínového dřeva jsou opatřeny i závlahou odchycenou dešťovou vodu, sucho je dnes přece jen reálný strašák. Podrobnosti řešení najdete vysvětlené ve videu.

Vlevo původní stav dláždění před stodolou, plocha rodině sloužila čistě jako parkoviště. Přitom je to klidné místo s krásným výhledem, jako dělané pro posezení. Proto zahradníci dláždění „rozbili“ vloženými pásy trvalek, které plochu oživí, ozelení i rozvoní.

Našla se tu i další správná místa pro posezení, podařilo se lépe zpřístupnit všechny části zahrady a rodinu vytáhnout k velkému stolu ven před stodolu. Do dláždění tu stačilo vpašovat pásy levandule a dalších trvalek, které jeho trochu nudnou a mrtvou plochu rozbily a oživily. Podobně jako se v zahradě nově vyjímají dubové schody a šlapáky, které i bez ošetření vydrží v zahradě minimálně deset patnáct let – nejen v záhonech trvalek vhodných do podhůří.

Ona celá tato proměna venkovské zahrady z již 6. dílu seriálu České televize Ferdinandovy zahrady stojí za shlédnutí. Je na ní totiž nádherně vidět, jak stojí za to o každou venkovskou zahradu pečovat. Několikanásobně vám to vrátí.