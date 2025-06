Pokud tedy o skalce uvažujete, třeba i proto, abyste na zahradu dostali ještěrky a život, pořádně si rozmyslete, kam s ní a jak by měla vypadat. A v první řadě si ovšem udělejte výlet někam do skal. ´Osahat´si skutečnou skalku v přírodě, to bude ta nejlepší inspirace.

Případně se podívejte na úvodní video. Zahradník a ekolog Michal Plundra v nedělním Receptáři prima nápadů spolu s kolegou z oboru – ekologem Vojtěchem Koštířem – prozradili, co dělá přírodní skalky tak výjimečnými. A řekli, jak si tu krásu lze co nejpřirozeněji přenést do zahrady.

Co je vlastně přírodní skalka?

Přírodní skalka vzniká tam, kde je jen tenká vrstva půdy a na povrch vystupuje samotná skála. „Tyto podmínky vyhovují rostlinám, které jsou nenáročné a často mají sukulentní listy, díky kterým zadržují vodu. Právě tyto vlastnosti jim umožňují přežít tam, kde jiné rostliny nemají šanci,“ vysvětluje jedna z tváří Receptáře prima nápadů Michal Plundra.

Proto se do suchých skalek hodí třeba netřesky, které přežijí snad všechno a ještě se pěkně množí. Jejich výsadbu lze tedy jen doporučit. Nicméně jaké rostlina se hodí na jakou skalku, to se odvíjí od výběru kamene a naopak. Některým rostlinám vyhovuje pískovec, jiným naopak kyselé prostředí, což nejlépe nakoukáte v jejich přirozeném prostředí.

Základní pravidlo totiž zní: kámen určuje půdu a půda určuje rostliny. Při budování skalky je tedy klíčové použití vhodného kamene a vytvoření správné struktury s různými výškami a ´kapsami´ pro substrát, který osadíte vybranými vhodnými rostlinami. Je také třeba dbát na přirozený vzhled uskupení kamenů, aby vám skalka dělala opravdu radost.

Alespoň tak to radí ekolog Vojtěch Koštíř, za nímž Michal Plundra zajel na zahradu na jižním okraji Prahy. Ten už je součástí Českého krasu s vápencovými skalami – které právě teď v červnu rozkvetou třeba chrpami nebo diviznami. Jinak to pak vypadá například na severozápadě Prahy v Šáreckém údolí, kde naopak najdete mj. třeba břidlice a kyselou půdu.

Jak založit skalku i jako živý biotop?

Máte-li zahradu ve svahu, získáváte hned na počátku výhodu v podobě přirozeně zajištěného odtoku vody. Kameny se navíc do svahu lépe usazují a vzniká struktura opravdu blízká té v přírodě.

Na rovině je to složitější – je potřeba důkladně promyslet tvar, vrstvení kamenů i drenáž kvůli odtoku vody. „Tehdy je trošku náročnější postavit skalku dobře tak, aby nevypadala jako zapomenutá hromada kamení po stavbě,“ varuje Plundra před zbytečným zklamáním.

Dobrým řešením jsou i tzv. suché zídky – tedy kameny bez malty naskládané na sebe, kde se v mezerách mezi kameny daří nejen rostlinám, ale i živočichům. „Zídka nemusí být celá zpevněná, může se i trochu drolit – což je třeba úžasným biotopem pro včely samotářky,“ radí oba ekologové. Zabydlený hmyz pak opyluje více rostlin i plodin v zahradě a pomůže i vám k bohatší úrodě.

Čím skalku osadit? Nejlepší inspiraci často opravdu najdete přímo v přírodě. V Česku roste mnoho rozmanitých druhů skalních rostlin jako jsou divizny, chrpy, kostřavy, mateřídoušky či koniklece. Kvetou od jara do podzimu a poskytují potravu i úkryt hmyzím opylovačům.

Skalka tedy není jen o květinách – když je správně navržená, může se stát domovem pro pestrou škálu živočichů. Zapuštěná zídka z kamení je ideálním prostředím také pro ještěrky, slepýše či užovku.

Tím se skalka stává prospěšnou částí zahrady, která pomáhá podporovat biodiverzitu a mění se z dekorativního prvku na živý ekosystém – dynamický, plný pohybu, zvuků i barev. A právě to z ní dělá něco víc než jen hromadu kamení s barevnými kytičkami: „Vytvořte si ze zahrady skutečný biotop, nejen skalku s malými kytičkami a kamením – ať na ní žije vše, co by žilo ve volné přírodě,“ shodnou se odborníci.