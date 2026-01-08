Dvě české soukromé přírodní zahrady nadchly Evropu. A můžete je navštívit

Martina Čermáková
Když koncem listopadu v Rakousku slavnostně vyhlašovali výsledky soutěže European Award for Ecological Gardening 2025, uspěla Česká republika hned dvakrát. Vítězem ceny veřejnosti v kategorii Zahradničení v duchu komunity se stala Zahrada 5 elementů z Brna, v kategorii Biodiverzita cenu veřejnosti získala Prvorepubliková zahrada z Janovic nad Úhlavou.
Evropská cena, přírodní zahrada, Prvorepubliková, 5 elementů

Evropská cena, přírodní zahrada, Prvorepubliková, 5 elementů | foto: archiv Přírodní zahrady

Evropská cena, přírodní zahrada, Prvorepubliková, 5 elementů
Evropská cena, přírodní zahrada, Prvorepubliková, 5 elementů
Evropská cena, přírodní zahrada, Prvorepubliková, 5 elementů
Evropská cena, přírodní zahrada, Prvorepubliková, 5 elementů
10 fotografií

Ceny European Award for Ecological Gardening uděluje rakouská organizace Natur im Garten spolu s European Garden Association, tedy se sdružením zastřešujícím partnery z celé Evropy. Oceňují výjimečné ekologické projekty s významným společenským, environmentálním i inovačním přesahem. To, že hned dvě české zahrady uspěly v celoevropské konkurenci, je výjimečný počin a úspěch roku 2025.

Za oběma zahradami stojí ženy. Jedna tu svou buduje ruku v ruce s manželem, postupně, jak jim síly a prostředky dovolují. Druhá s rodinou a komunitou, kterou na sebe zahrada na Zaječí hoře u Brna nabaluje. Obě s ohledem na přírodu a krajinu, s citem a láskou. Jak se Alena Zelenková a Zuzana Řezáčová Lukášková za oceněním ohlížejí, co jim přineslo, a co mají letos na svých výjimečných zahradách v plánu?

Prvorepubliková zahrada umí nakrmit tělo i duši

Alena Zelenková z Prvorepublikové zůstává nohama na zemi a přiznává, že už samotnou nominaci do finále považovala a považuje za velké uznání. „Naše relativně malá soukromá zahrada, co vzniká rukama dvou lidí a v rámci možností rodinného rozpočtu, se ocitla mezi velkými projekty s naprosto jinými zdroji. Když jsme v naší kategorii vyhráli evropskou cenu veřejnosti, byla to taková obří ‚třešeň´ na dortu. Moc mě těší, že se lidem naše zahrada líbí a podpořili ji. Patří jim za to můj velký dík.“

Je ryze přírodní, v prvorepublikovém stylu. A inspirativní i v rámci Evropy

Až během předávání cen na místě si prý naplno uvědomila, jak těžké to porotci měli. „Nominované projekty byly úžasně nápadité a různorodé. Berlín třeba prezentoval patníky pro psy, aby neobčůrávali městské stromy a neničili je tím. Drobnost, a přitom takový efekt! Velká část projektů směřovala ke komunitnímu zahradničení nebo ukazovala, že i firmy mohou pro své zaměstnance tvořit krásná místa k relaxaci. To si zaslouží velký respekt,“ ocenila přínos ostatních.

Přírodní zahradničení

Český spolek Přírodní zahrada certifikoval už více než 800 zahrad, přírodní zahradničení je totiž trendy a každoročně sílí i u nás. Spolek organizuje celou řadu akcí, od konferencí a workshopů, kde se předávají informace o ohleduplném zahradničení, až po zahradní zájezdy po ČR i Evropě.

Udělení plakety Přírodní zahrada potvrzuje, že majitelé té které zahrady hospodaří ohleduplně k přírodě, bez umělých hnojiv, pesticidů a rašeliny. Sto padesát zahrad dokonce získalo statut ukázkové přírodní zahrady – taková místa je po dohodě s majiteli možné i navštívit.

A vypíchla jednu novou technologii, jíž se nepochybně dočká i její zahrada. „Naprosto mě nadchla technologie Sinsoma, pomocí níž se dá zjistit, které druhy hmyzu se v daném místě vyskytují. Není přitom potřeba na ně čekat nebo je dokonce lovit, informace o jejich přítomnosti se získávají ze zbytků DNA na rostlinách. Už se těším, jak to na naší zahradě jednou vyzkouším.“

A co má na své zahradě v plánu pro rok 2026? „Letos chci v zahradě rozvíjet něco, čemu se říká mimořádná stanoviště. Jde o místa, která se vymykají běžným zahradním plochám, u nás to nově bude louka s rostlinami pro čmeláky a stinné pařezoviště pro brouky a malé savce. V plánu máme zase několik dnů otevřených dveří, abychom se o přírodní zahradničení mohli podělit i s ostatními. A samozřejmě se zapojíme do Víkendu otevřených zahrad, 13. a 14. června jsou k nám všichni zváni,“ bere si Alena Zelenková pro letošek na bedra nemalý závazek. A vůbec nepochybujte, že by ho nesplnila. Její nepřehlédnutelné zahradnické počiny totiž znají a již i ocenili i čtenáři iDNES.

Zde fotogalerie oceněné Prvorepublikové zahrady

Prvorepubliková zahrada, soutěž, Evropa
Prvorepubliková zahrada, soutěž, Evropa
Prvorepubliková zahrada, soutěž, Evropa

V soutěži Nejkrásnější zahrada se totiž nejprve v roce 2020 představila se svou první přírodní zahradou nazvanou U konipáska. Skončila stříbrná. Prvorepublikovou pak čtenáři v rámci soutěže Nejkrásnější zahrada ocenili v roce 2023 – na tomto původně hodně zdevastovaném pozemku přitom manželé Zelenkovi poprvé stáli teprve v roce 2020 a paní Alena s manželem ji museli doslova vydupat z království tújí a suti. Dnes v hí hospodaří bez chemie a sklízejí úrodu i vystavují umění.

Oceněný přírodní úkaz v zahradní kolonii v Brně

„V tuto chvíli nám výhra přinesla plaketu na plot a potvrzení toho, že to co děláme má smysl. Je to povzbuzení pro další rozvoj zahrady, další projekty a navazování dalších spoluprací. Pro mě osobně je to opravdu velké povzbuzení do další práce,“ přiznává Zuzana Řezáčová, která je duší i „šéfovou“ oceněné komunitní Zahrady 5 elementů na Zaječí hoře v Brně.

Zahradu v kolonii z 50. let proměnili v živoucí organismus u Zaječího potoka

Z předávání ocenění si ovšem nepřivezla jen zmíněnou plaketu, velmi inspirativní prý pro ni bylo také setkání s dalšími lidmi z celé Evropy, kteří vedou podobné projekty. „Bylo to jako pohlazení po duši,“ říká členka Přírodních zahrad z.s. a Českého zahrádkářského svazu.

Zde fotogalerie oceněné Zahrady 5 elementů

Pohled přes páteřní schodiště a terasy se záhony dolů k potoku – tedy do sadu a...
Zuzana Řezáčová Lukášková je vášnivou zahradnicí, která dokáže strhnout i...
Studna je ve spodní části zahrady

A dodává: „Ve spolku Přírodních zahrad se oběma českým nominovaným zahradám dostalo velké podpory v soutěži a spolek je na nás teď hrdý. V ČZS – alespoň v rámci brněnských zahrádkářů – je ovšem nepoužívání chemie a zejména zaměření na komunitní akce cestou, která bohužel není příliš podporovaná,“ sdílí svou zkušenost přírodní zahradnice.

A co má Zuzana Řezáčová na zahradě nad Zaječím potokem v plánu pro rok 2026? „V letošním roce bych ráda konečně vybudovala jezírko pro obojživelníky, na které se chystáme už dva roky, v plánu je i několik trvalkových záhonů podporujících náš hmyz,“ říká k zahradě jako takové.

Nově by také ráda koordinovala komunitní zahrady a některé zahrádkářské osady v rámci Víkendu otevřených zahrad. „Plánujeme zábavnou hru, která lidi provede po zahradách a nabídne jim doprovodný program na červnový víkend. Ve spolupráci s osadou Malina na Kraví hoře plánujeme vzdělávací program na téma práce s bioodpadem a ve spolupráci se Semínkovnou a Přírodními zahradami pak projekt na doplnění květných luk a květných pásů pro opylovače – do zahrad i do veřejného prostoru,“ nastiňuje, že plánů má na roky dopředu víc než dost. A dodává: „Moc si přeji, aby se z nich co nejvíc podařilo uskutečnit, protože věřím, že tyto drobnosti mohou pomoci prostředí, v němž žijeme.

Radost z úspěchu i přírodního trendu

Evropská cena za ekologické zahradničení je prestižní ocenění, které se uděluje jednou z dva roky a podporuje projekty zaměřené na udržitelnost, biodiverzitu a inovativní přístup k práci se zahradou. Cílem je inspirace k šetrnějšímu přístupu k přírodě a sdílení dobrých příkladů napříč Evropou.

Celoevropské ocenění dvou českých zahrad

Evropská cena, přírodní zahrada, Prvorepubliková, 5 elementů
Evropská cena, přírodní zahrada, Prvorepubliková, 5 elementů
Evropská cena, přírodní zahrada, Prvorepubliková, 5 elementů
Evropská cena, přírodní zahrada, Prvorepubliková, 5 elementů
10 fotografií

Není divu, že spolek Přírodní zahrady má z obou ocenění v Evropských cenách za ekologické zahradničení opravdovou a upřímnou radost. „Ukazují, že dvě ženy a dvě zahrady mohou změnit mnohem víc, než by se čekalo. Obě vybudovaly něco mimořádného – místa, která jsou nejen krásná, ale skutečně živá, užitečná a otevřená lidem i přírodě. Potvrzují, že každý z nás může svým úsilím výrazně přispět k ochraně biodiverzity a k ekologickému způsobu života. A co je důležité: obě zahrady je možné navštívit. Každý si tak může zažít, jak inspirativní umí být přírodní zahrada, když se dělá s odvahou, respektem a radostí,“ okomentovala český úspěch Martina Petrová, předsedkyně spolku Přírodní zahrada.

Jaké další zahrady byly v Rakousku oceněny? Vítězem kategorie Zahradničení v duchu komunity se stal anglický projekt Gosling Sike, který spojuje volnou přírodu a komunitní zahradu. Ocenění v kategorii Biodiverzita a adaptace na klimatické změny zamířilo do Litvy, kde se bývalý průmyslový areál proměnil na zelené plochy s bohatým počtem domácích druhů rostlin. V třetí kategorii, oceňující Trendy pro budoucnost, uspěla organizace Sinsoma GmbH s již výše zmíněnou analýzou výskytu hmyzu pomocí DNA stop. Ceny veřejnosti získaly právě Zahrada 5 elementů (kategorie Zahradničení v duchu komunity), Prvorepubliková zahrada (Biodiverzita a adaptace na klimatické změny) a projekt OSOGO (v kategorii Trendy pro budoucnost).

Vstoupit do diskuse

Krmítko v americkém Ohiu

Nejčtenější

Zázrak z Pardubicka. Místní kutil postavil vlastní rolbu a pobláznil internet

Levně a jednoduše. Tak vymysleli rolbu na Pardubicku.

Příběh o nadšení a české vynalézavosti se odehrává na zamrzlé návsi ve Starém Mateřově u Pardubic, kde místní komunita proměnila obyčejný rybník v dokonalé kluziště.

KVÍZ: Rekordy a kuriozity deskových her. Jak se v nich vyznáte?

Dáma

Kvíz na téma Světové rekordy a kuriozity v deskových a karetních hrách nabízí spoustu nečekaných historických faktů a bizarních rekordů. Osloví ty, kteří deskovým hrám propadli a jejich vědomosti se...

Čínští vědci oživují svět z filmu Avatar. Chtějí zdarma rozsvítit ulice

Vědcům se podařilo vnést do rostlinných buněk genové fragmenty z organismů,...

Čínští vědci úspěšně vyvinuli rostliny, které ve tmě vyzařují jasné světlo, čímž přiblížili fantastickou flóru z filmu Avatar k realitě. Tato inovace využívající pokročilé genetické inženýrství...

Dokonalé pečené brambory. Vědci doporučili optimální postup

Pečené brambory s česnekovou majonézou

Povedená sváteční hostina se neobejde bez pečených brambor, ale nic nezkazí náladu tak jako gumové, rozmočené kousky bez chuti. Vědci a šéfkuchaři nyní odhalili chemické procesy, které stojí za...

Naládujte krmítko tak, ať uspokojíte každý zobáček. O víkendu je sčítejte

Ptáčkům zpěváčkům je třeba pomáhat a s klesajícími teplotami je řádně...

Krutá a nemilosrdná zima klade na drobné pěvce nesmírné nároky. Teploty klesají, zdroje potravy ubývají a ptáci hledají stabilní místa, kde mohou rychle doplnit energii. Správně naplněné krmítko jim...

Dvě české soukromé přírodní zahrady nadchly Evropu. A můžete je navštívit

Evropská cena, přírodní zahrada, Prvorepubliková, 5 elementů

Když koncem listopadu v Rakousku slavnostně vyhlašovali výsledky soutěže European Award for Ecological Gardening 2025, uspěla Česká republika hned dvakrát. Vítězem ceny veřejnosti v kategorii...

8. ledna 2026

Sušíte prádlo na radiátoru? Přestaňte s tím, hrozí plísně i drahé teplo

Mokré prádlo je jako magnet na pyly.

Sušení prádla na radiátorech představuje skryté riziko pro vaši peněženku i zdraví kvůli nadměrné vlhkosti a snížení účinnosti vytápění. Odborníci varují, že tento běžný zvyk podporuje růst plísní a...

8. ledna 2026

Už žádná bolest. Kompletní průvodce péčí o psí tlapky v každém počasí

Děti i psi hry na sněhu milují. Pokud je čistý, nevadí ani, když pes nějaký...

Psí tlapky jsou jednou z nejvíce namáhaných částí psího těla. Každodenní procházky, různorodý terén, extrémy počasí: to vše má vliv na jejich pokožku. Aby byl pohyb pro pejska dlouhodobě pohodlný a...

7. ledna 2026

Za okny mráz, doma suchý vzduch. Jak opečovat pokojovky, aby nepřišly k úhoně

S nedostatkem slunečního svitu se řada pokojových rostlin špatně vyrovnává,...

Jak pečovat o pokojovky, když venku mrzne? Když se dny zkrátí a teploty klesnou, pokojové rostliny potřebují jiný režim než v létě. Méně světla, suchý vzduch z topení i mrazivý chlad od oken či...

7. ledna 2026

Zkušený ovocnář radí, jak správně nasbírat rouby. Do jara vydrží i v lednici

Receptář prima nápadů, ovocný strom, zima, ovocnář Karel Maroušek, sběr roubů

Prosinec a leden jsou ideální měsíce na sběr roubů, abyste si v dubnu mohli naroubovat ovoce, které vás zaujalo, a rádi byste ho měli na své zahradě. I když se třeba nedaří tuto odrůdu sehnat u...

6. ledna 2026

Zázrak z Pardubicka. Místní kutil postavil vlastní rolbu a pobláznil internet

Levně a jednoduše. Tak vymysleli rolbu na Pardubicku.

Příběh o nadšení a české vynalézavosti se odehrává na zamrzlé návsi ve Starém Mateřově u Pardubic, kde místní komunita proměnila obyčejný rybník v dokonalé kluziště.

6. ledna 2026

V ostravské zoo uhynul nejstarší plameňák, samice měla nejméně padesát let

Plameňáci kubánští patří k symbolům ostravské zoologické zahrady, hejno nyní...

Nejstarší členka více než šedesátihlavého hejna plameňáků kubánských v ostravské zoologické zahradě uhynula. Samice pocházela ze zakládajícího chovu z roku 1979, už tehdy však byla dospělá. Se svým...

5. ledna 2026  18:01

Čínští vědci oživují svět z filmu Avatar. Chtějí zdarma rozsvítit ulice

Vědcům se podařilo vnést do rostlinných buněk genové fragmenty z organismů,...

Čínští vědci úspěšně vyvinuli rostliny, které ve tmě vyzařují jasné světlo, čímž přiblížili fantastickou flóru z filmu Avatar k realitě. Tato inovace využívající pokročilé genetické inženýrství...

5. ledna 2026

Naládujte krmítko tak, ať uspokojíte každý zobáček. O víkendu je sčítejte

Ptáčkům zpěváčkům je třeba pomáhat a s klesajícími teplotami je řádně...

Krutá a nemilosrdná zima klade na drobné pěvce nesmírné nároky. Teploty klesají, zdroje potravy ubývají a ptáci hledají stabilní místa, kde mohou rychle doplnit energii. Správně naplněné krmítko jim...

5. ledna 2026

KVÍZ: Rekordy a kuriozity deskových her. Jak se v nich vyznáte?

Dáma

Kvíz na téma Světové rekordy a kuriozity v deskových a karetních hrách nabízí spoustu nečekaných historických faktů a bizarních rekordů. Osloví ty, kteří deskovým hrám propadli a jejich vědomosti se...

vydáno 4. ledna 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Dokonalé pečené brambory. Vědci doporučili optimální postup

Pečené brambory s česnekovou majonézou

Povedená sváteční hostina se neobejde bez pečených brambor, ale nic nezkazí náladu tak jako gumové, rozmočené kousky bez chuti. Vědci a šéfkuchaři nyní odhalili chemické procesy, které stojí za...

3. ledna 2026

Ze zlomeného srdce vznikly Marmelády s příběhem. Dnes sladí světové kuchyně

Premium
Nakonec se reportérce (na foto vlevo) podaří vymámit přece jen malou radu od...

Každá dobrá pohádka má v sobě dramatickou zápletku, která hlavnímu hrdinovi přichystá do cesty nepříjemné překážky. A nejinak tomu je i u vzniku království marmelád Hany Šindlerové. Ovšem když máte...

2. ledna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.