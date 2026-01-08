Ceny European Award for Ecological Gardening uděluje rakouská organizace Natur im Garten spolu s European Garden Association, tedy se sdružením zastřešujícím partnery z celé Evropy. Oceňují výjimečné ekologické projekty s významným společenským, environmentálním i inovačním přesahem. To, že hned dvě české zahrady uspěly v celoevropské konkurenci, je výjimečný počin a úspěch roku 2025.
Za oběma zahradami stojí ženy. Jedna tu svou buduje ruku v ruce s manželem, postupně, jak jim síly a prostředky dovolují. Druhá s rodinou a komunitou, kterou na sebe zahrada na Zaječí hoře u Brna nabaluje. Obě s ohledem na přírodu a krajinu, s citem a láskou. Jak se Alena Zelenková a Zuzana Řezáčová Lukášková za oceněním ohlížejí, co jim přineslo, a co mají letos na svých výjimečných zahradách v plánu?
Prvorepubliková zahrada umí nakrmit tělo i duši
Alena Zelenková z Prvorepublikové zůstává nohama na zemi a přiznává, že už samotnou nominaci do finále považovala a považuje za velké uznání. „Naše relativně malá soukromá zahrada, co vzniká rukama dvou lidí a v rámci možností rodinného rozpočtu, se ocitla mezi velkými projekty s naprosto jinými zdroji. Když jsme v naší kategorii vyhráli evropskou cenu veřejnosti, byla to taková obří ‚třešeň´ na dortu. Moc mě těší, že se lidem naše zahrada líbí a podpořili ji. Patří jim za to můj velký dík.“
|
Je ryze přírodní, v prvorepublikovém stylu. A inspirativní i v rámci Evropy
Až během předávání cen na místě si prý naplno uvědomila, jak těžké to porotci měli. „Nominované projekty byly úžasně nápadité a různorodé. Berlín třeba prezentoval patníky pro psy, aby neobčůrávali městské stromy a neničili je tím. Drobnost, a přitom takový efekt! Velká část projektů směřovala ke komunitnímu zahradničení nebo ukazovala, že i firmy mohou pro své zaměstnance tvořit krásná místa k relaxaci. To si zaslouží velký respekt,“ ocenila přínos ostatních.
Přírodní zahradničení
Český spolek Přírodní zahrada certifikoval už více než 800 zahrad, přírodní zahradničení je totiž trendy a každoročně sílí i u nás. Spolek organizuje celou řadu akcí, od konferencí a workshopů, kde se předávají informace o ohleduplném zahradničení, až po zahradní zájezdy po ČR i Evropě.
Udělení plakety Přírodní zahrada potvrzuje, že majitelé té které zahrady hospodaří ohleduplně k přírodě, bez umělých hnojiv, pesticidů a rašeliny. Sto padesát zahrad dokonce získalo statut ukázkové přírodní zahrady – taková místa je po dohodě s majiteli možné i navštívit.
A vypíchla jednu novou technologii, jíž se nepochybně dočká i její zahrada. „Naprosto mě nadchla technologie Sinsoma, pomocí níž se dá zjistit, které druhy hmyzu se v daném místě vyskytují. Není přitom potřeba na ně čekat nebo je dokonce lovit, informace o jejich přítomnosti se získávají ze zbytků DNA na rostlinách. Už se těším, jak to na naší zahradě jednou vyzkouším.“
A co má na své zahradě v plánu pro rok 2026? „Letos chci v zahradě rozvíjet něco, čemu se říká mimořádná stanoviště. Jde o místa, která se vymykají běžným zahradním plochám, u nás to nově bude louka s rostlinami pro čmeláky a stinné pařezoviště pro brouky a malé savce. V plánu máme zase několik dnů otevřených dveří, abychom se o přírodní zahradničení mohli podělit i s ostatními. A samozřejmě se zapojíme do Víkendu otevřených zahrad, 13. a 14. června jsou k nám všichni zváni,“ bere si Alena Zelenková pro letošek na bedra nemalý závazek. A vůbec nepochybujte, že by ho nesplnila. Její nepřehlédnutelné zahradnické počiny totiž znají a již i ocenili i čtenáři iDNES.
Zde fotogalerie oceněné Prvorepublikové zahrady
V soutěži Nejkrásnější zahrada se totiž nejprve v roce 2020 představila se svou první přírodní zahradou nazvanou U konipáska. Skončila stříbrná. Prvorepublikovou pak čtenáři v rámci soutěže Nejkrásnější zahrada ocenili v roce 2023 – na tomto původně hodně zdevastovaném pozemku přitom manželé Zelenkovi poprvé stáli teprve v roce 2020 a paní Alena s manželem ji museli doslova vydupat z království tújí a suti. Dnes v hí hospodaří bez chemie a sklízejí úrodu i vystavují umění.
Oceněný přírodní úkaz v zahradní kolonii v Brně
„V tuto chvíli nám výhra přinesla plaketu na plot a potvrzení toho, že to co děláme má smysl. Je to povzbuzení pro další rozvoj zahrady, další projekty a navazování dalších spoluprací. Pro mě osobně je to opravdu velké povzbuzení do další práce,“ přiznává Zuzana Řezáčová, která je duší i „šéfovou“ oceněné komunitní Zahrady 5 elementů na Zaječí hoře v Brně.
|
Zahradu v kolonii z 50. let proměnili v živoucí organismus u Zaječího potoka
Z předávání ocenění si ovšem nepřivezla jen zmíněnou plaketu, velmi inspirativní prý pro ni bylo také setkání s dalšími lidmi z celé Evropy, kteří vedou podobné projekty. „Bylo to jako pohlazení po duši,“ říká členka Přírodních zahrad z.s. a Českého zahrádkářského svazu.
Zde fotogalerie oceněné Zahrady 5 elementů
A dodává: „Ve spolku Přírodních zahrad se oběma českým nominovaným zahradám dostalo velké podpory v soutěži a spolek je na nás teď hrdý. V ČZS – alespoň v rámci brněnských zahrádkářů – je ovšem nepoužívání chemie a zejména zaměření na komunitní akce cestou, která bohužel není příliš podporovaná,“ sdílí svou zkušenost přírodní zahradnice.
A co má Zuzana Řezáčová na zahradě nad Zaječím potokem v plánu pro rok 2026? „V letošním roce bych ráda konečně vybudovala jezírko pro obojživelníky, na které se chystáme už dva roky, v plánu je i několik trvalkových záhonů podporujících náš hmyz,“ říká k zahradě jako takové.
Nově by také ráda koordinovala komunitní zahrady a některé zahrádkářské osady v rámci Víkendu otevřených zahrad. „Plánujeme zábavnou hru, která lidi provede po zahradách a nabídne jim doprovodný program na červnový víkend. Ve spolupráci s osadou Malina na Kraví hoře plánujeme vzdělávací program na téma práce s bioodpadem a ve spolupráci se Semínkovnou a Přírodními zahradami pak projekt na doplnění květných luk a květných pásů pro opylovače – do zahrad i do veřejného prostoru,“ nastiňuje, že plánů má na roky dopředu víc než dost. A dodává: „Moc si přeji, aby se z nich co nejvíc podařilo uskutečnit, protože věřím, že tyto drobnosti mohou pomoci prostředí, v němž žijeme.
Radost z úspěchu i přírodního trendu
Evropská cena za ekologické zahradničení je prestižní ocenění, které se uděluje jednou z dva roky a podporuje projekty zaměřené na udržitelnost, biodiverzitu a inovativní přístup k práci se zahradou. Cílem je inspirace k šetrnějšímu přístupu k přírodě a sdílení dobrých příkladů napříč Evropou.
Celoevropské ocenění dvou českých zahrad
Není divu, že spolek Přírodní zahrady má z obou ocenění v Evropských cenách za ekologické zahradničení opravdovou a upřímnou radost. „Ukazují, že dvě ženy a dvě zahrady mohou změnit mnohem víc, než by se čekalo. Obě vybudovaly něco mimořádného – místa, která jsou nejen krásná, ale skutečně živá, užitečná a otevřená lidem i přírodě. Potvrzují, že každý z nás může svým úsilím výrazně přispět k ochraně biodiverzity a k ekologickému způsobu života. A co je důležité: obě zahrady je možné navštívit. Každý si tak může zažít, jak inspirativní umí být přírodní zahrada, když se dělá s odvahou, respektem a radostí,“ okomentovala český úspěch Martina Petrová, předsedkyně spolku Přírodní zahrada.
Jaké další zahrady byly v Rakousku oceněny? Vítězem kategorie Zahradničení v duchu komunity se stal anglický projekt Gosling Sike, který spojuje volnou přírodu a komunitní zahradu. Ocenění v kategorii Biodiverzita a adaptace na klimatické změny zamířilo do Litvy, kde se bývalý průmyslový areál proměnil na zelené plochy s bohatým počtem domácích druhů rostlin. V třetí kategorii, oceňující Trendy pro budoucnost, uspěla organizace Sinsoma GmbH s již výše zmíněnou analýzou výskytu hmyzu pomocí DNA stop. Ceny veřejnosti získaly právě Zahrada 5 elementů (kategorie Zahradničení v duchu komunity), Prvorepubliková zahrada (Biodiverzita a adaptace na klimatické změny) a projekt OSOGO (v kategorii Trendy pro budoucnost).