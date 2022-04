Volbou jezírka se péči o vodu nevyhnete, biobazén může být ideál

Úžasné je, že kvetoucí mokřadní rostliny se navíc stávají domovem mnoha druhů motýlů a vodních živočichů, slétají se k nim i vážky nebo ptáci. A jakmile se člověk začne zabývat myšlenkou, že by si koupací jezírko na zahradu pořídil, mívá už většinou v hlavě představu, jak by mělo vypadat.

Důležité je však i to, zda je chce mít úplně přírodní bez užití technologií, nebo osazené různými pomocnými zařízeními, jako jsou filtrační systémy či čerpadla. Toto rozhodnutí je totiž zásadní pro výběr realizátora projektu.

Ať se nakonec rozhodnete pro jednu či druhou variantu, jezírko bude mít s největší pravděpodobností buď obdélníkový, nebo oválný tvar. Jeho břehy mohou být ohraničené kameny, dřevěnými trámy či přímo terasou domu.

Většinou zřejmě bude mít i hlubokou koupací a mělkou mokřadní či jinak řečeno regenerační část podél břehu. Ta je pro funkčnost jezírka nesmírně důležitá, protože je vyplněná štěrkem a v různých hloubkách osázená skupinami vodomilných kvetoucích rostlin, které odebírají živiny z vody a přispívají tak k jejímu čištění.

Hlavní roli v čisticím procesu v mokřadní části však hrají mikroorganismy. Ty během krátké doby pokryjí kačírek a spolu s rostlinami snižují obsah živin ve vodě. Voda je pak v biologické rovnováze.

Každé jezírko potřebuje péči

Voda v jezírku, v němž se nepoužívají žádné technologie, je stejně jako v přírodě stojatá a závislá na správné funkci regenerační části a lidské péči.

Kde vzít vodu? Když se jezírko vybuduje, je třeba je napustit vodou. Ve většině případů se používá pitná voda z vodovodního řadu, cisterny či studny. Avšak zajímavou možností je také napojit jezírko na systém hospodaření s dešťovou vodou.

Dešťovou vodu lze jímat z okapů do sedimentační nádrže, kde se mechanicky předčistí a následně může buď samospádem, nebo za pomoci čerpadla vtékat do jezírka. Výhodou je, že není třeba se starat o dopouštění, protože i v horkých letních měsících, kdy dochází k odpařování, stačí jedna přívalová srážka a hladina vody se v jezírku doplní.

V jezírkách, v nichž je užita technologie, voda naopak cirkuluje a průběžně se pročišťuje. Avšak ani tito vodní pomocníci nezaručí, že budete mít na zahradě zcela bezúdržbovou a samočisticí vodní plochu. Ba naopak, čím více systémů se využívá, tím větší nároky na údržbu jezírko vyžaduje, protože každé zařízení je třeba čistit a kontrolovat.

„Obecně vzato člověk v každém případě nějakou údržbu dělat musí. Svépomocí zvládne sbírání napadaného listí, hmyzu či pylu z hladiny pomocí sítěk či hrabiček. Důležité je také takzvané luxování, kdy se pomocí vodního vysavače odstraňuje usazený kal ze dna. To je v regenerační části třeba dělat průběžně, kal se musí odsávat přímo z kačírku. V hluboké koupací části stačí luxovat kal jednou ročně,“ říká Michal Šperling, který se věnuje stavbám kořenových čistíren odpadních vod, jezírek i mokřadů.

A zároveň dodává, že pokud je jezírko bez technologií, je třeba je přibližně jednou za tři roky kompletně vyčistit, a to v období vegetačního klidu. To zahrnuje propláchnutí kačírku hadicí a výměnu vody v jezírku.

Odpar z vodní plochy totiž dokáže znatelně ochlazovat své okolí, a kolem domu tak zachovávat prostředí, v němž se dobře relaxuje i v těch nejparnějších dnech.

Má-li vodní plocha k dispozici technologie, nebo dokonce ještě vlastní kořenovou čistírnu, může se interval kompletní údržby prodloužit.

Jezírko může zastoupit biobazén s kořenovkou

Aby jezírko bez užitých technologií správně fungovalo a voda v něm se přirozeně čistila, je důležité, aby mělo určitou velikost. Rozměry by proto měly být alespoň 10 × 15 m s plavací částí o rozměru 5 × 10 m. Vodní plocha by pak měla činit minimálně 60 m².

Víte, že... ...jezírko příznivě působí také na mikroklima? Odpar z vodní plochy totiž dokáže znatelně ochlazovat své okolí, a kolem domu tak zachovávat prostředí, v němž se dobře relaxuje i v těch nejparnějších dnech. Voda a kvetoucí rostliny zároveň přitahují různé živočichy jako například vážky, motýly, včely, žáby či ptáky.

Avšak ani v případě, že takový prostor na své zahradě nemáte, není nic ztraceno. Na menší ploše lze totiž zbudovat například biobazén. V takovém případě se vytvoří menší koupací část a celá část regenerační se nahradí kořenovou čistírnou. Ta může být buď součástí biobazénu, nebo ji lze umístit i jinam, voda do ní se pak čerpá za pomoci čerpadla.

„My stavíme jezírka většinou tak, že technologie vůbec nepotřebují,“ říká Michal Šperling a dodává: „Máme totiž bohaté zkušenosti s kořenovými čistírnami odpadních vod. Principiálně totiž jezírka i ,kořenovky‘ fungují na podobných přírodních základech. Ale kdyby o to zákazník stál, samozřejmě můžeme jezírko technologiemi dodatečně osadit.“

Do jezírka pak lze přidat například sedimentační šachtu, případně oběh či provzdušňování. To znamená, že se do mělčiny zabudují hadice s otvory, v nichž proudí vzduch a uniká do vody. Toto bublání pak večer spolu se zvuky přírody vytváří z jezírka ideální místo pro romantická, rodinná i přátelská setkání u sklenky něčeho dobrého.