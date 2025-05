Množství a pohyb vody v půdě jsou o to důležitější, čím více pěstované rostliny závisejí na pravidelném zásobení vláhou. | foto: Profimedia.cz

Rostliny potřebují pro zdravý růst správné zalévání vždy brzy ráno nebo večer, kdy jsou teploty ovzduší nižší než přes den. Je nejlepší si najít na zalévání čas ráno, protože po večerním zalévání je půda vlhká a vytváří lákavé prostředí pro slimáky.

Český hydrometeorologický ústav přináší neustále aktualizovanou mapu stavu sucha.

Během dne, kdy slunce naplno pálí, se zalévání vyhněte, mohlo by se totiž stát, že by kapky vody působily jako čočky a popálily by se listy. Rostliny je třeba zalévat vždy přímo ke kořenům.

Vláhu udrží opečovávaný povrch půdy

Jedním z nejjednodušších a zároveň nejefektivnějších způsobů, jak chránit půdu před vysycháním, je mulčování. Tato technika zahrnuje pokrytí povrchu záhonů vrstvou organického materiálu, třeba drcené kůry, slámy, listí, štěpky nebo dobře vyzrálého kompostu. Mulč funguje jako izolační vrstva, která minimalizuje odpařování vody z půdy, brání růstu nežádoucího plevele, a navíc se postupně rozkládá a obohacuje půdu o živiny.

Při mulčování se tráva rozseká na drobné části

Zajímavou alternativu pro bylinky a skalničky představuje štěrková zahrada. Drobné kamínky omezí vypařování vody a zároveň jsou dekorativním prvkem zahrady.

Půda udrží víc vody také díky pravidelnému kypření. Suché a vyprahlé záhony by se měly prokypřit každý den po zalévání.

Pozor na plevel a správnou výšku trávníku

Důležitou součástí péče o záhony je také pravidelné odstraňování plevele, který rostlinám zbytečně konkuruje v boji o vláhu.

Trávník by se neměl sekat příliš na krátko, delší stébla totiž lépe zadržují vlhkost a chrání půdní povrch před ostrými slunečními paprsky.

Členitá zahrada nabídne přirozený stín

Dlouhodobější strategií v boji proti suchu je promyšlené plánování výsadby. Již při sázení bychom měli brát v úvahu budoucí velikost květin, keřů a stromů a umístit je tak, aby po čase vytvořily zapojený porost, kde se listy sousedních rostlin navzájem dotýkají a nezůstává žádná holá půda vystavená slunci a větru.

Dalším účinným opatřením je vytvoření více pater vegetace. Vyšší stromy a keře poskytnou stín nižším rostlinám, čímž sníží teplotu půdy a omezí vypařování. Listnaté stromy navíc fungují jako přirozené klimatizační jednotky. Ochlazují okolní vzduch a zvyšují jeho vlhkost. Vzrostlý strom dokáže díky stínu a odparu vody ochladit své okolí až o 3 °C.

Na slunných místech zahrady se doporučuje postupně nahrazovat náročný anglický trávník suchomilnými trvalkami a keři, které lépe snášejí horko a potřebují méně zálivky.

Připravte svou zahradu na horké letní dny a odvděčí se vám svou svěží zelení i v parném počasí.