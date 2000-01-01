Správné zalévání a umístění pokojových rostlin je klíčem k jejich dlouhověkosti, přičemž nejčastější chyby pramení právě z přílišné horlivosti nebo naopak zapomnětlivosti. Tento přehled vám pomůže najít ideální rovnováhu mezi světlem a vláhou pro třicet nejoblíbenějších druhů, které zdobí moderní interiéry. Orchidej (Phalaenopsis): Potřebuje hodně světla, ideální je východní okno. Místo klasického zalévání ji jednou týdně namočte na 15 minut do vodní lázně a nechte okapat.
Monstera deliciosa: Vyžaduje světlé stanoviště s rozptýleným světlem, ale snese i polostín. Zalévejte ji přibližně jednou týdně, až když horní polovina substrátu proschne.
Fíkus lyrovitý (Ficus lyrata): Miluje velmi světlé místo u okna bez přímého poledního slunce. Substrát udržujte mírně vlhký, ale mezi zálivkami nechte horní vrstvu mírně proschnout, obvykle stačí voda jednou za 7 až 10 dní.
Tchynin jazyk (Sansevieria): Patří mezi nejodolnější rostliny, které zvládnou stín i přímé slunce. Zalévejte velmi střídmě, klidně jednou za 2 až 3 týdny, v zimě ještě méně, aby kořeny neshnily.
Lopatkovec (Spathiphyllum): Preferuje polostín a nesnáší přímé slunce, které pálí listy. Potřebuje pravidelnou zálivku zhruba dvakrát týdně, protože jakmile má žízeň, viditelně svěsí listy.
Zamiokulkas (Zamioculcas zamiifolia): Skvěle prosperuje v polostínu i hlubším stínu. Má zásobní hlízy na vodu, takže ho stačí zalít jednou za 14 dní a vždy se ujistit, že nestojí ve vodě.
Zelenec (Chlorophytum comosum): Velmi přizpůsobivá rostlina, které se daří na světle i v polostínu. Zalévejte ho přibližně dvakrát týdně tak, aby byl substrát stále lehce vlhký.
Potos (Epipremnum aureum): Ideální do polostínu nebo na skříň dál od okna. Substrát nechte mezi zálivkami téměř vyschnout, obvykle stačí voda jednou za týden.
Aloe vera: Potřebuje co nejvíce přímého slunce, nejlépe na jižním okně. Jako sukulent vyžaduje minimální zálivku jednou za 14 dní až tři týdny.
Tlustice (Crassula ovata): Vyžaduje světlé a slunné místo. Zalévejte mírně jednou za 10 až 14 dní, v zimě zálivku omezte na minimum.
Dracéna (Dracaena): Má ráda světlé místo bez přímého slunce. Stačí jí mírná zálivka jednou týdně, přemokření jí způsobuje žloutnutí listů.
Fíkus pryžodárný (Ficus elastica): Preferuje jasné rozptýlené světlo. Zalévejte ho pravidelně jednou týdně, ale dbejte na to, aby květináč neměl „mokré nohy“.
Anturie (Anthurium): Potřebuje světlé stanoviště, aby kvetla, ale ne přímý úpal. Udržujte substrát vlhký, ale ne rozmočený, zalévejte asi jednou týdně.
Aglaonema: Jedna z mála rostlin, které se daří i v tmavších koutech. Zalévejte ji mírně jednou za 10 dní a nechte půdu prodechnout.
Kalátea (Calathea): Vyžaduje polostín a vysokou vlhkost vzduchu. Substrát musí být stále mírně vlhký, zalévejte ji proto menšími dávkami dvakrát týdně.
Africká fialka (Saintpaulia): Má ráda dostatek světla, ale ne přímé slunce. Zalévejte ji spodem do misky zhruba dvakrát týdně, aby se voda nedostala na listy.
Difenbachie (Dieffenbachia): Preferuje světlé místo až polostín. V létě zalévejte hojně dvakrát týdně, v zimě stačí jednou za 10 dní.
Břečťan (Hedera helix): Má rád chladnější místa v polostínu. Vyžaduje pravidelnou zálivku dvakrát týdně a prospívá mu rosení listů.
Ledviník (Nephrolepis): Kapradina, která miluje stín a vlhko. Zalévejte ji často, klidně třikrát týdně, aby půda nikdy zcela nevyschla.
Šáchor (Cyperus): Vyžaduje světlé místo a jako jedna z mála rostlin může stát neustále ve vodě. Zalévejte ho denně nebo nechte misku stále plnou. Kočky i psi si na ní vyloženě pochutnají, pomáhá totiž lépe trávit potravu.
Kroton (Codiaeum): Potřebuje hodně jasného světla pro vybarvení listů. Zalévejte ho pravidelně dvakrát týdně a dopřejte mu stabilní teplotu.
Nolina (Beaucarnea recurvata): Vyžaduje světlé místo na slunci. V tlustém kmeni si drží vodu, takže ji stačí zalít jednou za 2 až 3 týdny.
Voskovka (Hoya): Má ráda světlé stanoviště. Je náchylná na přelití, proto ji zalévejte, až když je substrát suchý, zhruba jednou za 10 dní.
Starček (Senecio rowleyanus): Potřebuje jasné světlo. Jelikož jde o sukulent, zalévejte ho velmi opatrně jednou za 14 dní.
Juka (Yucca): Miluje slunné místo u okna. Zalévejte ji mírně jednou za týden v létě a jednou za 14 dní v zimě.
Kaktusy (různé druhy): Vyžadují maximum slunečního světla. Od jara do podzimu zalévejte jednou za 14 dní, v zimě zálivku téměř úplně vynechte.
Pilea (Pilea peperomioides): Má ráda světlé místo bez úpalu. Zalévejte ji jednou týdně, jakmile horní vrstva půdy vyschne.
Begónie (Begonia): Preferuje polostín a ochranu před průvanem. Zalévejte ji pravidelně dvakrát týdně, ale snažte se nenamočit listy.
Aspidistra (Kořenokvětka): Extrémně nenáročná na světlo, snese i tmavé chodby. Zalévejte mírně jednou týdně.
Šeflera (Schefflera): Vyžaduje světlé místo až polostín. Zalévejte ji jednou za týden a nechte substrát mezi dávkami vody mírně proschnout.
