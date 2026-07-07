Kremace jako moderní způsob pohřbu se v Evropě prosadila koncem 19. století, kdy lékaři upozorňovali, že přeplněné hřbitovy uprostřed města mohou znečišťovat podzemní vody a šířit nemoci.
Zhruba před patnácti lety navrhla Američanka Katrina Spade nový způsob ekologického pohřbívání pod názvem terramace, kdy tělo nebožtíka uzavřené v kovovém boxu rozkládají bakterie a mikroorganismy tak dlouho, až vznikne zemina – tzv. terramát.
Pak se přidá další vrstva rostlinného materiálu a kokon se neprodyšně uzavře a pomalu se kolébá. „Na přeměnu těla v zeminu nepoužíváme žádné chemikálie ani tekuté přísady, pouze vháníme do kokonu vlhký vzduch,“ říká Hüsch.