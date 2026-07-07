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Proměna nebožtíka v hromádku kompostu jako budoucnost. Stačí už jen legalizovat

Josef Matyáš

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Terramace je ekologický způsob pohřbu. Nebožtík je oblečený do jednoduchého rubáše z bavlny, spočívá na silné vrstvě sena, slámy a jetele. Do kokonu – speciální komory z recyklovatelného plastu – se ještě přidá i další rostlinný materiál a kokon se neprodyšně uzavře. Postupně v něm vzroste teplota na víc než 70 °C, čistě jen díky bakteriím a mikroorganismům, které následně rozloží organickou hmotu. | foto: Meine Erde

Indiánský kmen Čerokézů pochovával své pozůstalé v lese, aby tělo posloužilo jako hnojivo a přispělo k výživě stromů. V Himálaji, kde je velmi tvrdá a zmrzlá půda, předloží mrtvého člověka dravým ptákům, neboť místní buddhisté věří, že nasytit hladové supy je poslední dobrý skutek a projev soucitu s živými tvory.

Kremace jako moderní způsob pohřbu se v Evropě prosadila koncem 19. století, kdy lékaři upozorňovali, že přeplněné hřbitovy uprostřed města mohou znečišťovat podzemní vody a šířit nemoci.

Zhruba před patnácti lety navrhla Američanka Katrina Spade nový způsob ekologického pohřbívání pod názvem terramace, kdy tělo nebožtíka uzavřené v kovovém boxu rozkládají bakterie a mikroorganismy tak dlouho, až vznikne zemina – tzv. terramát.

Pak se přidá další vrstva rostlinného materiálu a kokon se neprodyšně uzavře a pomalu se kolébá. „Na přeměnu těla v zeminu nepoužíváme žádné chemikálie ani tekuté přísady, pouze vháníme do kokonu vlhký vzduch,“ říká Hüsch.

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Proměna nebožtíka v hromádku kompostu jako budoucnost. Stačí už jen legalizovat

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Terramace je ekologický způsob pohřbu. Nebožtík je oblečený do jednoduchého...

Indiánský kmen Čerokézů pochovával své pozůstalé v lese, aby tělo posloužilo jako hnojivo a přispělo k výživě stromů. V Himálaji, kde je velmi tvrdá a zmrzlá půda, předloží mrtvého člověka dravým...

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