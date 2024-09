S podzimem pěstování zeleniny končit nemusí. Listová poroste i v truhlíku

Není nic lepšího, než když máte možnost si z kuchyně odběhnout do truhlíku na balkon třeba pro pár listů mangoldu do těstovin nebo čerstvou snítku petržele či jiné bylinky do polévky. Ať už bydlíte v bytě nebo v domě.

Přitom nic není nemožné, stačí si nechat poradit a dodržet pár zásad, jak je vysvětluje Tomáš Trejbal v primáckém pořadu Zahradník po ruce. A pokud začne v prosinci či v lednu opravdu mrznout, lze truhlíky přesunout domů za okno, a vaše sezona čerstvé listové zeleniny může klidně pokračovat tam.

Pěstovat lze v jakýchkoliv květináčích, nicméně ty samozavlažovací vám pohodlněji pomohou zabezpečit dostatečnou vláhu. I když pozor – po výsevu semínek a výsadbě sazeniček, přinejmenším než dostatečně prokoření – je třeba pravidelně zavlažovat povrch substrátu i v samozavlažovacím květináči.

Co lze na přelomu léta a podzimu vysít?

Tomáš Trejbal sice vyséval stonkový tuřín (populární v Itálii), mangold (který snese i mráz), a směs listových asijských zelenin už zhruba před měsícem, ale pořád ještě to můžete zkusit. Sazeničky lze předpěstovat i v sadbovači za oknem, a pak je teprve rozsadit do truhlíku – který opečujte jako ve videu.

„Momentálně se dají vysévat různé orientální hořčice jako například mizuna či mibuna (obvyklá veget. doba 30–40 dní). Také pak choi (45–50 dní), oblíbené ‚salátozelí‘, které když vysejete na jaře, tak vám okamžitě vykvete, místo toho aby vytvořilo pěknou hlavičku silných řapíků,“ radila například i permakulturní zahradnice Denisa Tomášková i v předloňském článku, co ještě lze na konci léta stihnout. Sama teprve vysévá květiny k řezu na příští rok.

Co k pěstování v truhlících na balkoně, terase či za oknem budete potřebovat? Vhodné truhlíky – ideálně ty samozavlažovací, vhodný substrát, mykorhizní houby, které rostlinkám pomohou lépe zakořenit i růst, přidat můžete u přírodní hnojivo v prášku (viz video s Tomášem Trejbalem).

Pokud si k výsevu vyberete směs asijské listové zeleniny, naplňte truhlík substrátem asi 2 cm pod okraj, po povrchu rozhoďte semínka a přikryjte je cca centimetrovou vrstvičkou substrátu, který na ně lehce přitlačte a povrch pokropte odstátou vodou. Hlídejte, aby substrát nevysychal, semínka by nevzešla. Proto je také ideální truhlíky s výsevy umístit někam do stínu.

Pokud si vyberete mangold, tuřín nebo třeba populární pak choi, můžete je vysít do řádků (postup najdete v úvodním videu), až budou dostatečně velké, rozsadíte je. A nebo si je nejprve předpěstujte v sadbovačích; klidně i za oknem, budete je mít lépe na očích a nezapomenete je zalévat.

Takto pěstovanou listovou zeleninu můžete mít na balkoně v podstatě celou zimu, záleží na jejím průběhu. Případně truhlíky opravdu lze přemístit domů, třeba takový mangold vám krásně poroste dál a vy si můžete užívat podzimní i zimní sklizeň jednotlivých listů. Podobně jako u bylinek v květináči.