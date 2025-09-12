Proč provádět řez švestek právě na podzim?
Zkušení zahrádkáři vědí, že řez švestek se neprovádí v zimě. Naopak, nejvhodnější dobou je období po sklizni, tedy od července do září. Právě v tu dobu má strom po plození čas na regeneraci, a navíc je snadno poznat, které větve byly přetížené.
Řez peckovin v nevhodnou dobu, zejména v zimě a brzy na jaře, může vést k tzv. klejotoku, kdy z řezné rány vytéká míza. To strom oslabuje a zvyšuje riziko infekcí. Proto je podzimní řez ideální – stromy jsou po sklizni méně zatížené a mají dostatek času, aby se rány zahojily před zimou.
Kdy je nejlepší čas na podzimní řez?
Jak už bylo řečeno, nejvhodnější čas pro řez slivoní je od července do září, tedy po sklizni. Důležité je sledovat počasí: vždy řežte za sucha. Vlhkost je živnou půdou pro houbové choroby, které by se mohly dostat do otevřených ran.
Jak postupovat při zdravotním řezu švestek?
Základním pravidlem pro zdravotní řez je, že má být spíše udržovací. Jeho cílem je zbavit strom nemocných a poškozených větví, které by jej mohly oslabit. Zmlazení nechte raději na přelom jara a léta.
|
Správný řez švestek má jasná pravidla, nenechte se zmást mýty. 5 tipů na jarní péči
Odstranění nemocných a suchých větví
Začněte tím, že odstraníte všechny suché, poškozené nebo nemocné větve. Ty strom jen zbytečně zatěžují a mohou být zdrojem nákazy.
Udržení vzdušné koruny
Vystříhejte větve, které se kříží nebo korunu příliš zahušťují. Vzdušná a prosvětlená koruna je důležitá pro prevenci houbových chorob a pro lepší oslunění plodů v příštím roce.
Zkrácení letorostů
Mírné zkrácení letorostů podpoří růst nových plodných větví.
Nejčastější chyby a doporučení odborníků
Mnoho zahrádkářů dělá při řezu chyby, které mohou stromům ublížit. Tady je pár tipů, jak se jim vyhnout:
- Neřežte v zimě: Pamatujte, že řez slivoní v chladném období je tabu kvůli riziku klejotoku.
- Neřežte příliš radikálně: Příliš silný řez na podzim může strom před zimou oslabit.
- Používejte ostré nástroje: Vždy používejte čisté a ostré nářadí. Ostrá rána se hojí rychleji.
Správně provedený podzimní řez švestek vám pomůže zajistit bohatou a zdravou úrodu v příštím roce.