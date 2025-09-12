Dopřejte švestkám zdravotní řez. Zbavte se suchých větví a prosvětlete korunu

Ivana Vaňkátová
  4:00
Po sklizni šťavnatých švestek práce v sadu nekončí. Podzim je tou nejlepší dobou, kdy věnovat slivoním pozornost a připravit je na zimu. Správně provedený podzimní řez švestek podpoří jejich zdraví a bohatou úrodu v příštím roce. Jak na to, aby vaše stromy jen prospívaly?
Fotogalerie3

Švestkové sady firmy Rudolf Jelínek ve Vizovicích. | foto: Zdeněk Němec, MAFRA

Proč provádět řez švestek právě na podzim?

Zkušení zahrádkáři vědí, že řez švestek se neprovádí v zimě. Naopak, nejvhodnější dobou je období po sklizni, tedy od července do září. Právě v tu dobu má strom po plození čas na regeneraci, a navíc je snadno poznat, které větve byly přetížené.

Řez peckovin v nevhodnou dobu, zejména v zimě a brzy na jaře, může vést k tzv. klejotoku, kdy z řezné rány vytéká míza. To strom oslabuje a zvyšuje riziko infekcí. Proto je podzimní řez ideální – stromy jsou po sklizni méně zatížené a mají dostatek času, aby se rány zahojily před zimou.

Švestky zbavte stopek, nečistot a vypeckujte

Kdy je nejlepší čas na podzimní řez?

Jak už bylo řečeno, nejvhodnější čas pro řez slivoní je od července do září, tedy po sklizni. Důležité je sledovat počasí: vždy řežte za sucha. Vlhkost je živnou půdou pro houbové choroby, které by se mohly dostat do otevřených ran.

Jak postupovat při zdravotním řezu švestek?

Základním pravidlem pro zdravotní řez je, že má být spíše udržovací. Jeho cílem je zbavit strom nemocných a poškozených větví, které by jej mohly oslabit. Zmlazení nechte raději na přelom jara a léta.

Správný řez švestek má jasná pravidla, nenechte se zmást mýty. 5 tipů na jarní péči

Odstranění nemocných a suchých větví

Začněte tím, že odstraníte všechny suché, poškozené nebo nemocné větve. Ty strom jen zbytečně zatěžují a mohou být zdrojem nákazy.

Udržení vzdušné koruny

Vystříhejte větve, které se kříží nebo korunu příliš zahušťují. Vzdušná a prosvětlená koruna je důležitá pro prevenci houbových chorob a pro lepší oslunění plodů v příštím roce.

Zkrácení letorostů

Mírné zkrácení letorostů podpoří růst nových plodných větví.

Švestka Černošická

Nejčastější chyby a doporučení odborníků

Mnoho zahrádkářů dělá při řezu chyby, které mohou stromům ublížit. Tady je pár tipů, jak se jim vyhnout:

  • Neřežte v zimě: Pamatujte, že řez slivoní v chladném období je tabu kvůli riziku klejotoku.
  • Neřežte příliš radikálně: Příliš silný řez na podzim může strom před zimou oslabit.
  • Používejte ostré nástroje: Vždy používejte čisté a ostré nářadí. Ostrá rána se hojí rychleji.

Správně provedený podzimní řez švestek vám pomůže zajistit bohatou a zdravou úrodu v příštím roce.

Vstoupit do diskuse
Témata: strom, slivoň, zima, sad, Podzim

Krmítko v americkém Ohiu

Nejčtenější

OBRAZEM: Lego představilo svou dosud nejdražší stavebnici – Hvězdu smrti

Fanoušci stavebnic LEGO: Star Wars se mohou těšit na nový kousek. Alespoň ti z nich, kteří nemají hluboko do kapsy. Za prozatím rekordní sumu si pořídí set, na němž budou moct obdivovat i jednotlivé...

U Jelena s Pohlreichem vyházeli kontejner bordelu a našlápli dobrou hospodu

Zhruba mezi Olomoucí a Valašským Meziříčím leží Drahotuše, součást města Hranice, kde najdete podnik U Jelena. Když tam Zdeněk Pohlreich přijel loni na natáčení Ano, šéfe!, přivítal ho vcelku bizarní...

Bydlet u parku je výhra. Vybrali byste si Prahu, Brno, Znojmo či Plzeň?

Podle krajinářských architektů je park definován jako „objekt zeleně o rozloze minimálně půl hektaru a šířce alespoň 25 metrů, umožňující rekreaci“. Právě taková díla krajinářů ve veřejném prostoru,...

Sázejte indiánské borůvky. Vyberte si muchovníky, které mají sladké plody

Nenáročný keř, který vás na jaře potěší záplavou nádherných bílých květů, v létě lahodnými sladkými plody a na podzim krásně červeně a oranžově zbarvenými listy. To je muchovník, taková indiánská...

S houbami je to teď bída. Podívejte se na úlovky šťastných hledačů

Podle aktuální mapy Českého hydrometeorogického ústavu je prognóza výskytu hub vcelku nepříznivá. Přesto se během předchozích dvou týdnů přece jen něco našlo. Podívejte se na úlovky našich čtenářů.

Dopřejte švestkám zdravotní řez. Zbavte se suchých větví a prosvětlete korunu

Po sklizni šťavnatých švestek práce v sadu nekončí. Podzim je tou nejlepší dobou, kdy věnovat slivoním pozornost a připravit je na zimu. Správně provedený podzimní řez švestek podpoří jejich zdraví a...

12. září 2025

Pohlreichova šumavská léčba šokem na Pláních. Drsný zátěžový test i restart

Pohlreichova šumavská mise v rámci dalšího premiérového dílu Ano, šéfe! je plná romantiky nádherného koutu naší země a současně poznamenaná zoufalstvím, s jakým se tam před rokem potýkala rodina...

12. září 2025

Houby umějí víc, než si myslíte. Vytvářejí si vlastní déšť a posílají si zprávy

Premium

S houbami je to jako s koprem. Mají obrovskou základnu svých příznivců i podobně silný tábor těch, kdo nad nimi ohrnují nos. Každému bez rozdílu osobních preferencí však padá brada nad jejich...

12. září 2025

Hygienický řez vyžaduje míru. Broskvoně přežijí jen s rozumnými zásahy

Broskvoně patří mezi stromy, které vyžadují zvláštní péči, a to zejména pokud jde o stříhání. Zatímco u jabloní a jiných jádrovin je podzimní řez běžnou praxí, u broskvoní je situace zcela odlišná....

11. září 2025

Proč si pes olizuje pysky? Odborníci odhalují nepříjemnou pravdu

Každý majitel psa zná ten prosebný pohled, který na něj jeho mazlíček upírá při jídle. Ať už jde o šťavnatý kus masa nebo jen o plátek sýra, nic neunikne jejich citlivému nosu. Odborníci však varují,...

11. září 2025

Bydlet u parku je výhra. Vybrali byste si Prahu, Brno, Znojmo či Plzeň?

Podle krajinářských architektů je park definován jako „objekt zeleně o rozloze minimálně půl hektaru a šířce alespoň 25 metrů, umožňující rekreaci“. Právě taková díla krajinářů ve veřejném prostoru,...

11. září 2025

Heřmánek je lék na nervy, oči i žaludek. Želatina zklidní trávení i pleť

Voňavý heřmánek přes léto kvete na loukách, na polích v obilí, v parcích i na okrajích lesů. Kdo nezaváhal a o prázdninách si ho nasušil, může s ním už teď čarovat v kuchyni i v koupelně. Je to...

10. září 2025

Náhubek pro psa není trest, ale pomocník. Jak vybrat ten správný

Náhubek bývá spojován hlavně s disciplínou nebo obavou z pokousání. Ve skutečnosti má mnohem širší využití. Chrání psa před sbíráním odpadků ze země, usnadňuje manipulaci s mazlíčkem ve stresových...

10. září 2025

OBRAZEM: Lego představilo svou dosud nejdražší stavebnici – Hvězdu smrti

Fanoušci stavebnic LEGO: Star Wars se mohou těšit na nový kousek. Alespoň ti z nich, kteří nemají hluboko do kapsy. Za prozatím rekordní sumu si pořídí set, na němž budou moct obdivovat i jednotlivé...

9. září 2025  19:56

Houbařská sezona se rozjíždí. Tato místa teď hlásí největší úlovky

Houbařská sezona se naplno rozjela a houbaři jsou bombardováni neustálými otázkami. Rostou? A kde? Kam vyrazit, abychom se nevrátili s prázdným košíkem?

9. září 2025  13:25

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Jak udržet chleba čerstvý, aby neskončil v koši. Rady pekařského someliéra

Každý z nás to někdy zažil: koupíte čerstvý bochník chleba nebo bagety k večeři, ale plány se nečekaně změní a pečivo zůstane nevyužité. S postupem času pečivo ztrácí svou původní kvalitu a často...

9. září 2025

Sázejte indiánské borůvky. Vyberte si muchovníky, které mají sladké plody

Nenáročný keř, který vás na jaře potěší záplavou nádherných bílých květů, v létě lahodnými sladkými plody a na podzim krásně červeně a oranžově zbarvenými listy. To je muchovník, taková indiánská...

9. září 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.