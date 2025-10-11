Je čas na podzimní řez jabloní. Podzimní péče má jasná pravidla

Ivana Vaňkátová
  4:00
Každé roční období má pro řez jabloní svůj vlastní účel. Zatímco na jaře provádíme především tvarovací a radikálnější zásahy, podzimní řez má převážně udržovací a zdravotní charakter. Jak poznat, kdy je správný čas, a jak na to, aniž bychom stromu uškodili?
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Marek Olbrzymek

Kdy řezat jabloně na podzim

Podzimní řez jabloní by se měl provádět až po opadu listů, tedy ideálně od listopadu do prosince. Je nezbytné počkat, až strom vstoupí do období vegetačního klidu a přestane proudit míza. Důležité je také vyhnout se silným mrazům, které by mohly poškodit řezné rány a oslabit celý strom. Správný čas pro podzimní řez nastává, když teplota neklesá výrazně pod bod mrazu.

Stromolezec Václav Štojdl ošetřil Strom roku 2020 jabloň U Lidmanů v Machovské...

Jak provést podzimní řez krok za krokem

Podzimní řez má za cíl prosvětlit korunu a připravit strom na zimu. Na rozdíl od jarního řezu by neměl být příliš radikální. Zaměřte se na odstranění těchto větví:

Nemocné a poškozené větve

Odřízněte všechny větve napadené chorobami nebo škůdci, čímž zabráníte šíření infekce a jejich přezimování. Odstraňte také větve, které jsou suché nebo jinak poškozené.

Větve rostoucí dovnitř koruny

Tyto větve korunu zbytečně zahušťují, brání pronikání světla a vzduchu a zhoršují tak celkové zdraví stromu.

Křížící se větve

Odstraňte větve, které se vzájemně dotýkají a drhnou o sebe. Tím předejdete vzniku otevřených ran, které by se mohly stát vstupní branou pro škůdce a choroby.

Vlky

Tyto silné, vzpřímené a rychle rostoucí výhony by se měly odstraňovat průběžně, ale na podzim je ideální čas na jejich zkrácení nebo úplné odstranění.

Odstraňte vlky na jabloni správně

Vždy používejte ostré a čisté nářadí, abyste dosáhli hladkého a přesného řezu. Rány o průměru větším než 2 cm byste měli ošetřit štěpařským voskem nebo balzámem, abyste je ochránili před vysycháním a infekcí.

Česká republika - Jabloň u Lidmanů

Rozdíl mezi podzimním, ozdravným a jarním řezem

Každý typ řezu má své místo v ročním cyklu jabloně:

Podzimní řez

Jde o řez udržovací a zdravotní. Jeho cílem je připravit strom na zimu a zamezit šíření chorob. Měl by být proveden po opadu listů a neměl by být příliš razantní.

Ozdravný řez po sklizni

Provádí se již v září a říjnu. Hlavním cílem je ulevit stromu, který byl oslaben úrodou, a podpořit tvorbu nových plodonosných větviček pro příští rok. Tento řez se soustředí na odstranění vysílených plodonosných výhonů.

Jabloně po sklizni potřebují péči. Ozdravný řez je připraví na zimu

Jarní řez (zimní řez)

To je ten nejdůležitější a nejradikálnější řez. Provádí se od února do března, ještě před tím, než začnou rašit pupeny. Jarní řez má tvarovací a produkční funkci, určuje budoucí strukturu koruny a má vliv na kvalitu i množství úrody.

Kdy a jak stříhat jabloně na přelomu zimy a jara?

Nejčastější chyby a jak se jim vyhnout

Při podzimním řezu se často chybuje, když je proveden příliš radikální zásah. Oslabený strom pak před zimou snáze podlehne mrazům. Další častou chybou je ponechání pahýlů, které se špatně hojí a stávají se ideálním místem pro rozvoj chorob.

Nezapomínejte také na ošetření řezných ran, a to nejen u velkých řezů, ale u všech, které narušily kůru stromu.

Krmítko v americkém Ohiu

