Broskvoně jsou teplomilné stromy, tedy velmi náchylné na mrazy. Pokud provedete hluboký řez na podzim, rány se nestihnou zatáhnout a stanou se snadnou vstupní branou pro houbové choroby, zejména moniliózu. Otevřené rány také zvyšují riziko namrzání dřeva, což může stromu ublížit, nebo ho dokonce usmrtit. Hlavní, plodonosný a tvarovací řez se proto vždy provádí až na jaře, ideálně v březnu nebo dubnu, před rašením pupenů, případně po odkvětu.
Hygienický řez: co tedy na podzim stříhat?
Podzimní řez by měl mít pouze hygienický charakter. Cílem je odstranit pouze ty větve, které by mohly být zdrojem nákazy. Na co se tedy zaměřit?
- Nemocné a suché větve: Odstraňte všechny výhony napadené chorobami (zejména kadeřavostí nebo moniliózou). Tyto větve poznáte podle zkroucených listů, zaschlých plodů nebo tmavých, odumřelých částí.
- Mechanicky poškozené větve: Uřízněte všechny větve, které se zlomily nebo byly jinak poškozené, například silným větrem.
Tímto hygienickým řezem minimalizujete riziko přenosu chorob a připravíte strom na zimu.
Správná technika a ošetření ran
I při decentním podzimním řezu je zásadní dodržet správnou techniku, aby se rány dobře zacelily. Vždy používejte ostrý a čistý nůž nebo nůžky, abyste předešli roztřepení ran.
Řežte těsně u hlavního kmene nebo větve, zamezíte tak vzniku nevzhledných pařezů, které by mohly být živnou půdou pro škůdce.
Všechny řezy s průměrem větším než jeden centimetr ihned ošetřete stromovým balzámem nebo jinou ochrannou látkou. To pomůže ránu utěsnit a zabrání průniku infekce. Nezapomeňte také posbírat a zlikvidovat všechny odstraněné větve a listí. Pozor ale, od letošního roku se nesmí pálit.
|
Konec pálení listí. Zákaz platí vždy a všude a hrozí vysoká pokuta
Jak broskvoně připravit na zimu
Podzimní péče o broskvoň není jen o řezu, ale také o důkladné přípravě na zimu:
- Úklid pod stromem: Pečlivě shrabejte a odstraňte všechny spadané listy a plody. Ty jsou často zdrojem spor houbových chorob. Nejlepší je listí zkompostovat nebo odvézt na sběrný dvůr.
- Podzimní postřiky: Na podzim je vhodné provést preventivní postřik měďnatými přípravky, který pomůže ochránit strom před kadeřavostí. Postřik se aplikuje až po opadu listů.
- Ochrana proti mrazu: Broskvoň je choulostivá na mráz, proto se vyplatí chránit její kmen obalením jutovou tkaninou. Mladé stromky můžete přikrýt bílou netkanou textilií.
Díky správné podzimní péči a citlivému řezu zajistíte, že vaše broskvoň úspěšně přečká zimu a na jaře se odmění bohatou úrodou.