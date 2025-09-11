Hygienický řez vyžaduje míru. Broskvoně přežijí jen s rozumnými zásahy

Ivana Vaňkátová
  4:00
Broskvoně patří mezi stromy, které vyžadují zvláštní péči, a to zejména pokud jde o stříhání. Zatímco u jabloní a jiných jádrovin je podzimní řez běžnou praxí, u broskvoní je situace zcela odlišná. Pamatujte, že na podzim je vždy lepší méně než více.
Broskvoň | foto: Yair HaklaiCreative Commons

Broskvoně jsou teplomilné stromy, tedy velmi náchylné na mrazy. Pokud provedete hluboký řez na podzim, rány se nestihnou zatáhnout a stanou se snadnou vstupní branou pro houbové choroby, zejména moniliózu. Otevřené rány také zvyšují riziko namrzání dřeva, což může stromu ublížit, nebo ho dokonce usmrtit. Hlavní, plodonosný a tvarovací řez se proto vždy provádí až na jaře, ideálně v březnu nebo dubnu, před rašením pupenů, případně po odkvětu.

Hygienický řez: co tedy na podzim stříhat?

Podzimní řez by měl mít pouze hygienický charakter. Cílem je odstranit pouze ty větve, které by mohly být zdrojem nákazy. Na co se tedy zaměřit?

  • Nemocné a suché větve: Odstraňte všechny výhony napadené chorobami (zejména kadeřavostí nebo moniliózou). Tyto větve poznáte podle zkroucených listů, zaschlých plodů nebo tmavých, odumřelých částí.
  • Mechanicky poškozené větve: Uřízněte všechny větve, které se zlomily nebo byly jinak poškozené, například silným větrem.

Tímto hygienickým řezem minimalizujete riziko přenosu chorob a připravíte strom na zimu.

Na zahrádku se vešla i broskvoň a hezky ji zdobí.

Správná technika a ošetření ran

I při decentním podzimním řezu je zásadní dodržet správnou techniku, aby se rány dobře zacelily. Vždy používejte ostrý a čistý nůž nebo nůžky, abyste předešli roztřepení ran.

Řežte těsně u hlavního kmene nebo větve, zamezíte tak vzniku nevzhledných pařezů, které by mohly být živnou půdou pro škůdce.

Všechny řezy s průměrem větším než jeden centimetr ihned ošetřete stromovým balzámem nebo jinou ochrannou látkou. To pomůže ránu utěsnit a zabrání průniku infekce. Nezapomeňte také posbírat a zlikvidovat všechny odstraněné větve a listí. Pozor ale, od letošního roku se nesmí pálit.

Konec pálení listí. Zákaz platí vždy a všude a hrozí vysoká pokuta

Jak broskvoně připravit na zimu

Podzimní péče o broskvoň není jen o řezu, ale také o důkladné přípravě na zimu:

  • Úklid pod stromem: Pečlivě shrabejte a odstraňte všechny spadané listy a plody. Ty jsou často zdrojem spor houbových chorob. Nejlepší je listí zkompostovat nebo odvézt na sběrný dvůr.
  • Podzimní postřiky: Na podzim je vhodné provést preventivní postřik měďnatými přípravky, který pomůže ochránit strom před kadeřavostí. Postřik se aplikuje až po opadu listů.
  • Ochrana proti mrazu: Broskvoň je choulostivá na mráz, proto se vyplatí chránit její kmen obalením jutovou tkaninou. Mladé stromky můžete přikrýt bílou netkanou textilií.

Díky správné podzimní péči a citlivému řezu zajistíte, že vaše broskvoň úspěšně přečká zimu a na jaře se odmění bohatou úrodou.

Broskvoně patří mezi stromy, které vyžadují zvláštní péči, a to zejména pokud jde o stříhání. Zatímco u jabloní a jiných jádrovin je podzimní řez běžnou praxí, u broskvoní je situace zcela odlišná....

