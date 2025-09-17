Podzimní balkon nemusí být prázdný. Vřesy a trávy mu dají barvy

Podzim rozhodně není obdobím, kdy by měl balkon nebo terasa zůstat prázdné. Podívejte se, co sázet do truhlíků, aby balkon zůstal barevný až do zimy.

Zahrada je barevná po celý rok, i když na ní zrovna nic moc nekvete. Majitelka totiž vybírala rostliny a keře zajímavé strukturou a zabarvením listů, navíc miluje trávy a vřesy. | foto: Berenika Podzemská

Vřesy a chryzantémy: podzimní klasika

Klasickou volbou jsou vřesy a vřesovce, které vynikají pestrou škálou odstínů od bílé přes růžovou až po fialovou. Jsou nenáročné na péči a odolné vůči chladu, a tak patří k osvědčeným stálicím.

Dalším symbolem podzimní sezony jsou chryzantémy (listopadky). Květiny v odstínech žluté, oranžové či červené rozzáří balkon a vydrží kvést až do příchodu prvních mrazů.

Zbavte se škůdců už na podzim. Zahrada se za to na jaře odvděčí

Stálezelené rostliny a trávy do truhlíků

Chcete-li, aby výsadba vydržela co nejdéle, vsaďte na stálezelené rostliny. Velmi oblíbené jsou dlužichy, které zaujmou barevnými listy v odstínech vínové, oranžové nebo zelené a odolají mrazům až do –29 °C. Břečťan se zase díky své mrazuvzdornosti hodí i do stinnějších koutů.

Podzimní truhlíky krásně oživí okrasné trávy, například kavyl, ozdobnice nebo kostřava. Přinášejí do výsadby lehkost, pohyb a jemné barevné kontrasty.

Co vysadit, aby podzim na vaší zahradě zářil barvami a oslavoval červenou

Jak truhlíky oživit a správně o ně pečovat

Kromě rostlin můžete truhlíky doplnit i přírodními dekoracemi – šiškami, větvičkami, šípky či sušenými listy. Vytvoříte tak zajímavou podzimní kompozici, která bude působit přirozeně a útulně.

Nezapomeňte na kvalitní substrát s drenáží, aby rostliny dobře zakořenily a netrpěly přemokřením. Nádoby umístěte tak, aby měly dostatek světla i vlhkosti. Správná kombinace druhů a péče zajistí, že se z podzimní balkonové výzdoby budete těšit až do zimy.

Prolistujte naše letáky a ulovte slevy pro děti i maminky
