Vřesy a chryzantémy: podzimní klasika
Klasickou volbou jsou vřesy a vřesovce, které vynikají pestrou škálou odstínů od bílé přes růžovou až po fialovou. Jsou nenáročné na péči a odolné vůči chladu, a tak patří k osvědčeným stálicím.
Dalším symbolem podzimní sezony jsou chryzantémy (listopadky). Květiny v odstínech žluté, oranžové či červené rozzáří balkon a vydrží kvést až do příchodu prvních mrazů.
Stálezelené rostliny a trávy do truhlíků
Chcete-li, aby výsadba vydržela co nejdéle, vsaďte na stálezelené rostliny. Velmi oblíbené jsou dlužichy, které zaujmou barevnými listy v odstínech vínové, oranžové nebo zelené a odolají mrazům až do –29 °C. Břečťan se zase díky své mrazuvzdornosti hodí i do stinnějších koutů.
Podzimní truhlíky krásně oživí okrasné trávy, například kavyl, ozdobnice nebo kostřava. Přinášejí do výsadby lehkost, pohyb a jemné barevné kontrasty.
Jak truhlíky oživit a správně o ně pečovat
Kromě rostlin můžete truhlíky doplnit i přírodními dekoracemi – šiškami, větvičkami, šípky či sušenými listy. Vytvoříte tak zajímavou podzimní kompozici, která bude působit přirozeně a útulně.
Nezapomeňte na kvalitní substrát s drenáží, aby rostliny dobře zakořenily a netrpěly přemokřením. Nádoby umístěte tak, aby měly dostatek světla i vlhkosti. Správná kombinace druhů a péče zajistí, že se z podzimní balkonové výzdoby budete těšit až do zimy.