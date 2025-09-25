Udělejte si ze zahradních prací terapii, podzim na zahradě pohladí duši

Na podzim jsou dny kratší a světla ubývá. Snadno se dostaví únava nebo smutek. Zahrada ovšem dokáže nabídnout klid i radost a práce, kterou do ní vložíme, přinese výsledky už příští rok. Podzim na zahradě totiž umí pohladit duši.
Část 1/7

Udělejte si z podzimních zahradních prací terapii. Zahrada vám poděkuje, vyvenčíte u toho psa (pokud nějakého máte) a ještě se budete cítit dobře. Utahaní, ale v pohodě.

Když se dny zkracují, večer se rychle stmívá a slunce už tolik nehřeje, můžeme propadnout podzimnímu splínu. Často říkáme, že je to období, kdy se příroda pomalu ukládá k zimnímu spánku, a tak bychom i my nejraději zalezli pod deku.

Jenže právě tehdy může být velkým pomocníkem naše zahrada. Pobyt venku na čerstvém vzduchu působí obecně jako balzám na psychiku, a pokud se k tomu ještě zaměstnáme nějakou jednoduchou činností, možná dáme za pravdu písničce, že dělání všechny smutky zahání.

Hrabání listí, rytí záhonů nebo sázení cibulek je pro řadu lidí způsobem relaxace, a navíc dá pocit, že děláme něco smysluplného. A i když je chladněji, pohyb nás zahřeje a odneseme si nejen pocit dobře odvedené práce, ale i radost z toho, že jsme se hezky protáhli a byli venku.

Spadané listí nadělá neplechu v jezírku i bazénu. Obojí potřebuje péči


Vstoupit do diskuse

Krmítko v americkém Ohiu

Nejčtenější

KVÍZ: Víte, co patří do košíku? Otestujte si, jak se vyznáte v houbách

Houbařská sezona je v plném proudu. Víte ale, které houby můžete do košíku bez obav dát a kterým se raději vyhnout? Vyzkoušejte si své znalosti ve velkém kvízu! Soutěžit o voucher na Chytrý Kvíz...

Na Čertovce už vaří čerstvé jídlo, při natáčení Ano, šéfe! vyklidili mrazáky

„Tohle je interiér, o kterým se rozhodně nedá říct, že by byl zastaralej. Ten je prostě starej,“ konstatuje šéf při vstupu do restaurace, kde na zdi mimo jiné visí i kůže z divočáka a minulé století...

Nesnášíte dlouhé karamelizování cibule? Stačí jedna přísada a je to hned

Karamelizování cibule je zdlouhavý proces. Když zakládáte na hovězí guláš, půl hodiny strávíte jen restováním cibule do hněda. S trochou vědeckého poznání a jednou neobvyklou přísadou můžete čas...

Když bylo třeba sklidit chmel, naše zlato, se studenty se nediskutovalo

Bývaly doby, kdy vstupenkou ke studiu na vysoké škole nebyly jen zdárně složené přijímací zkoušky, ale rovněž výpomoc při sklizni chmelové úrody. Studenti to dost dobře nemohli odmítnout, omlouvaly...

Střih růží není jen jarní práce. Podzimní péče má klíčový význam

Zatímco jaro je časem velkých změn a radikálních řezů, podzim je pro růže spíš obdobím decentní úpravy. Mnoho začínajících zahrádkářů si klade otázku, zda růže na podzim vůbec stříhat. Odpověď je...

Udělejte si ze zahradních prací terapii, podzim na zahradě pohladí duši

Na podzim jsou dny kratší a světla ubývá. Snadno se dostaví únava nebo smutek. Zahrada ovšem dokáže nabídnout klid i radost a práce, kterou do ní vložíme, přinese výsledky už příští rok. Podzim na...

25. září 2025

KVÍZ: Ty bys mohl dělat svačináře v hladomorně! Jak dobře znáte pořad Ano, šéfe!?

Zdeněk Pohlreich je postrachem českých restaurací už řadu let. Hlášky z pořadu Ano, šéfe! za tu dobu zlidověly. Otestujte si v kvízu, jak dobře tuto kuchařskou legendu znáte. Soutěžit o voucher na...

vydáno 25. září 2025

Vysazujte sněženky, na jaře probudí zahradu svým něžným bělostným půvabem

Jejich drobné bílé kvítky jsou jednou z prvních a neoddiskutovatelných předzvěstí jara, pěstování není nijak složité a každoročně se jejich cibulky namnoží. Sněženky, jedny z nejněžněji působících...

24. září 2025

Rybaří už malé děti. I ony se mohou pochlubit krásnými úlovky

Soutěž

Do soutěže Můj nejlepší rybářský úlovek přišel kolektivní příspěvek z dětského rybářského tábora. Podívejte se, jaké kapitální kousky děti byly schopné ulovit tak, jak ho popsal vedoucí kroužku Petr...

24. září 2025

Po zadržení mnoha pachatelů odešel Fantom do důchodu. Stráví jej na gauči

Policejní pes Fantom, známý jako Fanouš, který oslavil 30. srpna letošního roku desáté narozeniny, odešel do psího důchodu. Celou svou služební kariéru strávil u psovodů na Územním odboru Policie ČR...

23. září 2025  18:41

Tučňáci poprvé v ostravské zoo. Ohrožený druh dostane skály, pláže i bazén

Ostravská zoologická zahrada zahájila výstavbu zázemí pro tučňáky. Oblíbené nelétavé ptáky bude chovat poprvé ve své historii. Vedení zahrady vybralo kriticky ohrožený druh tučňáka brýlového, který v...

23. září 2025  10:33

Samce až příliš utlumila antikoncepce, mládě rysa mají v Děčíně po pěti letech

Děčínská zoo po pěti letech odchovala mládě rysa ostrovida. Důvodem pauzy od posledního mláděte bylo rozhodnutí koordinátora Evropského záchovného programu, který v roce 2020 nedoporučil množení...

23. září 2025  9:45

Nesnášíte dlouhé karamelizování cibule? Stačí jedna přísada a je to hned

Karamelizování cibule je zdlouhavý proces. Když zakládáte na hovězí guláš, půl hodiny strávíte jen restováním cibule do hněda. S trochou vědeckého poznání a jednou neobvyklou přísadou můžete čas...

23. září 2025

Beranovi nezávidím, dvacet ženských musí být hrozná dřina, směje se farmář

Ovce na mě zírá a přežvykuje trávu. Já zírám na ni a přežvykuju slaninu. Tohle napojení na přírodu mě baví. A může si ho vyzkoušet kdokoliv.

23. září 2025

Už u vás začaly růst houby? Pochlubte se svým úlovkem

Po tropickém víkendu přišlo výrazné ochlazení, v mnoha oblastech Česka i déšť. Vyrazili jste během sprosluněného víkendu na houby? Pochlubte se svým úlovkem.

22. září 2025  13:53

Jak se efektivně zbavit mechu. Průvodce pro trávník, střechu i dlažbu

Mech se může objevit téměř kdekoli – ve spárách dlažby, v prasklinách, na fasádě, zahradním nábytku, trávníku i na střeše. Přestože někdy dodává zahradě specifický vzhled, jeho přítomnost není vždy...

22. září 2025

Stejnou trofejní rybu zdolal dvakrát. Neuvěřitelný příběh od Dračí Řeky

Soutěž

Předložený příběh, který se točí kolem dvojího ulovení štiky, poukazuje na význam trpělivosti a rybářské etiky. Kromě fascinujícího popisu zdolávání majestátní ryby zdůrazňuje i důležitost přístupu...

22. září 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.