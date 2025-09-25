Když se dny zkracují, večer se rychle stmívá a slunce už tolik nehřeje, můžeme propadnout podzimnímu splínu. Často říkáme, že je to období, kdy se příroda pomalu ukládá k zimnímu spánku, a tak bychom i my nejraději zalezli pod deku.
Jenže právě tehdy může být velkým pomocníkem naše zahrada. Pobyt venku na čerstvém vzduchu působí obecně jako balzám na psychiku, a pokud se k tomu ještě zaměstnáme nějakou jednoduchou činností, možná dáme za pravdu písničce, že dělání všechny smutky zahání.
Hrabání listí, rytí záhonů nebo sázení cibulek je pro řadu lidí způsobem relaxace, a navíc dá pocit, že děláme něco smysluplného. A i když je chladněji, pohyb nás zahřeje a odneseme si nejen pocit dobře odvedené práce, ale i radost z toho, že jsme se hezky protáhli a byli venku.
Spadané listí nadělá neplechu v jezírku i bazénu. Obojí potřebuje péči