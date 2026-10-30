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Podzim přeje výsadbě ovocných stromů a keřů. Které je lepší nechat až na jaro

Tereza Hrabinová
  5:00

Prostokořenný rybíz se vysazuje na podzim v bezlistém stavu, dokud půda není promrzlá ani přemokřená. | foto: ChatGPT

Podzim přeje výsadbě rybízu, angreštu i jabloní. Prostokořenné sazenice však patří do země až v době vegetačního klidu a sázet nelze do promrzlé ani přemokřené půdy. U broskvoní a některých dalších ovocných dřevin bývá bezpečnější počkat na jaro. Rozhoduje také stanoviště a způsob pěstování sazenice.

Na zahradě ubývá práce se sklizní a přichází čas na nové ovocné keře a stromy. Podzimní výsadba má výhodu: za chladnějšího počasí rostliny méně vysychají a mohou využít vláhu v půdě. Pokud podmínky dovolí, začnou ještě před zimou zakořeňovat.

Neplatí to však stejně pro všechny druhy. Zatímco jabloním nebo rybízu podzim zpravidla vyhovuje, u broskvoní bývá vhodnější jaro. U meruněk, ořešáků a révy záleží také na místním klimatu a stanovišti.

Prostokořenná a kontejnerová sazenice: dva různé termíny

Kdy výsadbu raději odložit?

  • Půda je promrzlá. Kořeny nelze řádně obsypat a usadit.
  • V jámě stojí voda. Přemokření zhoršuje podmínky pro zakořenění.
  • Zemina je silně vyschlá. Nejprve je nutné zajistit dostatek vláhy.
  • Prostokořenná sazenice na jaře už raší. S výsadbou se nemá čekat až na rozvinuté listy.

Při nákupu nejprve zjistěte, jakou sazenici si odnášíte. Prostokořenná sazenice má kořeny bez souvislého balu zeminy. Vysazuje se během vegetačního klidu: na podzim v bezlistém stavu, na jaře před vyrašením.

V českých podmínkách bývá vhodná druhá polovina října a listopad. Za mírného počasí lze sázet i později, dokud půda nepromrzne. Rozhoduje její skutečný stav, nikoli datum v kalendáři.

Kontejnerová sazenice má kořeny prorostlé substrátem v nádobě. Sázet ji můžete během většiny roku, vyhněte se však horku, suchu a promrzlé či přemokřené půdě. Při jarní a letní výsadbě potřebuje pečlivější zálivku.

Nemůžete-li prostokořennou sazenici vysadit hned, založte její kořeny do vlhké zeminy nebo písku na chráněném místě. Nenechávejte je volně na slunci a větru.

Rybíz, angrešt a maliník: drobné ovoce má na podzim náskok

Rybíz černý, rybíz červený i srstka angrešt patří mezi ovocné keře, kterým podzimní výsadba vyhovuje. Prostokořenné výpěstky sázejte v bezlistém stavu, kdy už ukončily vegetaci. Nemusí přitom jít výhradně o přirozený opad listů: ve školkách se sazenice před dobýváním také odborně odlisťují.

Pro rybíz a angrešt vyberte slunné až mírně přistíněné místo. Potřebují vláhu, ale nesvědčí jim dlouhodobě zamokřená půda. Na slunci zpravidla lépe dozrávají a plody bývají sladší. Ponechte jim také prostor, abyste se k dospělým keřům dostali při sklizni a řezu.

Podzim je vhodný i pro maliník. Před výsadbou důkladně odstraňte vytrvalé plevele a připravte případnou oporu. Maliníky nezahrnujte zbytečně hluboko; při sázení se orientujte podle původní stopy zeminy na výhonu. Zvlášť nevhodné jsou pro ně záhony, na kterých v zimě stojí voda.

Přehled: co sázet na podzim a s čím počkat
Ovocná dřevinaPodzimní výsadbaKdy zvažovat jaro
Rybíz černý a červenýVhodná pro prostokořenné sazenice v bezlistém stavuPokud podzimní výsadbu znemožní stav půdy
AngreštVhodná v době vegetačního kliduPři nevhodných podzimních podmínkách
MaliníkVhodná, pokud půda není promrzlá ani zamokřenáPokud není možné připravit vhodné stanoviště
Jabloň a hrušeňZpravidla vhodnáPokud se výsadba na podzim nestihne
BroskvoňPřednost se obvykle dává jaruJarní termín je běžně doporučovaný
Meruňka a ořešák královskýMožná podle stanoviště a podmínekZejména v chladnějších a méně příznivých polohách
Réva vinnáMožná především v teplých oblastechJaro je vhodné i pro chladnější polohy; půda má být prohřátá

Přehled se týká především prostokořenných sazenic. Kontejnerové rostliny mají širší období výsadby, stále však záleží na počasí a stanovišti.

Jabloně a hrušně: kdy se podzimní výsadba vyplatí

Jabloně a hrušně můžete na podzim sázet od nástupu vegetačního klidu až do promrznutí půdy. Chladnější počasí omezuje vysychání a stromky nemusí současně zásobovat vodou nově rašící listy jako na jaře. Ani podzimní výsadba se však neobejde bez důkladného zalití.

Při výběru stromku neřešte pouze chuť a dobu zrání plodů. Zajímejte se také o podnož, která výrazně ovlivňuje budoucí velikost stromu. Jabloň na slabě rostoucí podnoži potřebuje jiný prostor než vysokokmen. Rozestupy proto plánujte podle velikosti dospělého stromu.

Řez jabloní po podzimní výsadbě můžete ponechat na předjaří. Rozsah úpravy korunky závisí na stáří, tvaru a stavu stromku. Všechny větve proto nezkracujte automaticky stejně.

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Broskvoň, meruňka, ořešák a réva: kdy je lepší počkat na jaro

U broskvoní se obvykle doporučuje jarní výsadba. Prostokořenné sazenice však potřebují do země včas, ještě před rašením. S obnaženými kořeny a rozvinutými listy už by na výsadbu čekat neměly.

U meruněk a ořešáků záleží především na podmínkách zahrady. Ořešák královský lze vysazovat na jaře i na podzim, v chladnějších a méně příznivých polohách však bývá bezpečnější jarní termín. Podobně je vhodné postupovat také u meruněk.

Révu vinnou lze rovněž vysazovat v obou termínech, podzimní výsadba je ale vhodná především pro teplé oblasti. Na jaře s ní nespěchejte do studené země. Počkejte, až se půda prohřeje přibližně na 10 °C, podle místních podmínek zpravidla ve druhé polovině dubna.

Jáma, kůl a zálivka: co rozhodne o prvním roce

Ani správně zvolený termín nezachrání sazenici, která má zaschlé kořeny nebo je vmáčknutá do malé jámy.

Při výsadbě postupujte v tomto pořadí:

  1. Připravte dostatečně širokou jámu. Kořeny se do ní musí vejít volně, bez ohýbání.
  2. Zatlučte opěrný kůl. Udělejte to před usazením stromku, abyste nepoškodili kořeny.
  3. Připravte sazenici. Prostokořenné výpěstky na několik hodin namočte a odstraňte poškozené části kořenů.
  4. Zkontrolujte hloubku. U roubovaných jabloní a hrušní musí místo štěpování zůstat nad konečnou úrovní půdy.
  5. Zasypte a zalijte. Zeminu zapravte mezi kořeny a po výsadbě důkladně zavlažte.

Čerstvý hnůj ani koncentrované hnojivo nepatří přímo ke kořenům. Podle potřeby můžete zeminu vylepšit vyzrálým kompostem, výsadbu však nepřehnojujte. Vláhu sledujte i v následující sezoně. Mulč pomůže omezit vysychání a plevel, kolem kmínku ale ponechte volný prostor.

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Ochrana kmínku před okusem a mrazovými trhlinami

Na neoplocené zahradě opatřete mladé stromky chráničem nebo pletivem hned po výsadbě. Zajíci a srnčí zvěř mohou nechráněnou kůru poškodit ještě během první zimy.

Kmínku škodí také prudké teplotní změny. Zimní slunce zahřívá především jeho jižní a jihozápadní stranu, po setmění však může následovat výrazný pokles teploty. Vzniklé napětí přispívá k poškození kůry a vzniku mrazových trhlin.

Pomáhá zastínění kmínku nebo bílý ochranný nátěr určený pro stromy, který omezuje ohřívání sluncem. Bílení zmírňuje teplotní výkyvy, ochranu před okusem však nenahrazuje.

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Témata: Jaro 2026, Sazenice

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