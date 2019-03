Meruňky už nasazují na květ. Zahrádkáři se bojí mrazů za měsíc

„Nyní je to jen věštění z křišťálové koule. Je pravda, že letošní jarní start přírody začal dost brzy. To by v podstatě vůbec nevadilo, problém by nastal v okamžiku, kdyby se počasí vrátilo k normálu a přišly ještě znovu normální mrazy,“ popisuje Ivan Dvořák z Českého zahrádkářského svazu.

„Je to v podstatě jedno, kdy začne jaro. Je pravda, že teď jsou peckoviny, typicky meruňky, narašené. Problém by nastal, když by se teploty znovu vrátily pod pět nebo deset stupňů mrazu,“ popisuje.

Podle současné situace by se dalo čekat, že by například meruňky mohly jít do květu do měsíce. „Kdyby v tomto období klesly teploty pod nulu, květy pak začnou odcházet. Mohlo by se pak předpokládat, že by úroda mohla být výrazněji poškozená, ať už děláte jakákoliv opatření,“ varuje.

Ideální scénář by byl takový, kdyby se počasí vyvíjelo stejnoměrně podobně jako dosud. Sice se mírně ochladilo, ale na většině území neklesají teploty pod bod mrazu. Takže kdyby pozvolna přešlo do skutečného jara a později do léta, bylo by to ideální.

Vše se „rozsekne“ v polovině května tím, kdy přijdou „ledoví muži“. „Počasí se chová jako před padesáti lety. Nezapomnělo, že mají přijít ledoví muži, je to jedna z nejspolehlivějších pranostik, kterou máme,“ říká.

Do té doby podle něj nezbývá, než se modlit. U peckovin je totiž už náběh mízy znát, u jádrovin na tom tolik nezáleží, ty ještě spějí.

Pěstitel meruněk z Kobylí na Moravě je však v podstatě klidný. „My už jsme tady vlastně zvyklí, že tu žádné jaro není. Podstatné je přežít období, kdy jdou stromy do květu,“ popisuje Michal Schovánek. Jenže podnikání v zemědělství je vždy riziko a dnes nikdo nedokáže říct, jaké počasí bude ve skutečnosti za měsíc nebo dva.

Ledových mužů se nebojí. „Paradoxně když začne sezona takto brzo, a nepřijdou mrazy v době květu, ale až na Zmrzlé, jsou plody už tak silné, že to přežijí bez problému,“ vysvětluje.

Horší to bylo například před třemi lety, kdy na konci dubna přišly mrazy právě v době, kdy byly stromy v květu nebo těsně po odkvětu, kdy jsou nejcitlivější. Úroda pak byla podprůměrná.