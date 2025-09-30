Jak na plán přírodní zahrady bez stresu a na míru podmínkám svého pozemku

Každý, kdo začíná se zahradou, může mít jinou výchozí pozici. Třeba stojíte na zelené louce jako před devíti lety zahradnice Lenka Eywa, možná na staveništi, které zůstalo kolem nově postaveného domu. A nebo uprostřed staré zarostlé zahrady či sadu. Ať tak nebo tak, než vezmete do ruky nářadí a začnete nakupovat rostliny či stromy, hoďte své plány a výchozí pozici na papír.

Zahrada se totiž nedá uspěchat, tím spíš zahrada přírodní, kde nechcete používat žádnou chemii a potřebujete tedy vycházet z konkrétních podmínek daného místa. Jak se vyhnout zahradnickému chaosu a vytvořit vysněný prostor s pomocí promyšleného plánu, poradila díky pořadu Zahradnice po ruce Lenka Eywa, která s tím má osobní zkušenost.

Platí, že ať jste v jakékoliv výše popsané výchozí situaci, v první řadě se zastavte, než se bezhlavě pustíte do práce a sázení či likvidace čehokoliv. Vyptávejte se rodiny i sousedů. Aspoň rok svůj pozemek pozorujte, ať jste schopni mu střihnout zahradu na míru. A pak teprve s rozmyslem plánujte.

Jak naplánovat přírodní zahradu

Lenka Eywa má na zahradě promyšlený každý detail, za devět let se jí tedy podařilo vybudovat úžasné přírodně-zahradní rodinné království.
Jakmile máte ke svému pozemku dostatek informací, a víte, co od své zahrady chcete, dejte vše na papír. Z katastrální mapy si vytiskněte pozemek a nakreslete si stávající stav: odkud fouká vítr, kde je svah, kde jsou sousedi, kde je mokro. Pak se teprve pusťte do kreslení plánu.
Abyste nemuseli škrtat či gumovat, z barevných papírů si vystřihněte (v měřítku) skleník, jezírko či vybrané stromy a keře v dospělé velikosti. Tak, abyste s nimi mohli v plánu hýbat podle potřeby.
Užitkové záhony a skleník Lenky Eywy. také začínala s plánem, což se rozhodně vyplatilo.
8 fotografií

Můžete si totiž stokrát myslet, že přírodní zahrada si všechno řídí sama, ale je to složitější. „I přírodní zahrada potřebuje vizi, abyste v ní mohli sklízet a užívat si její plody,“ vysvětluje Lenka Eywa, že každá rostlina, keřík či strom si zaslouží místo, které potřebuje – pokud má prospívat. A vycházet tedy musíte z daných podmínek toho vašeho pozemku.

Džungloidní zahrada přinese úrodu v biokvalitě pro příštích sedm generací

Rychle proto zapomeňte na impulzivní nákupy rostlin v zahradnictví, i když se na to pochopitelně určitě strašně těšíte. Ve finále si tím totiž ušetříte nejen spoustu peněz, práce a času, ale i zbytečného rozčarování. Sedněte si, vezměte si sešit a sepište si, jak zahradu vidí každý člen rodiny. Promluvte si se sousedy, kteří už danou lokalitu znají.

Pak přijde čas na zmíněné vlastní pozorování, které za vás nikdo neudělá. Sledujte, kde na zahradě svítí slunce, kde je stín, kde se drží sníh, nebo kde je naopak sucho – to se pozná i podle rostlin, které na tom kterém místě rostou. „My jsme například chtěli, aby naše zahrada plynule přecházela v les, takže stromy nesázíme v řadách a zahrada končí divokým koutem. A záhony jsme umístili v méně kamenité části pozemku,“ uvádí Lenka Eywa příklady praktických individuálních řešení.

V zahradě se má příroda setkávat s pohodlím moderního života, radí architektka

„Promyšlená zahrada vám ušetří čas, peníze a nervy,“ je přesvědčena Zahradnice po ruce, sama to zná. A tak si nejprve s papírem v ruce opravdu sepisujte, co by si na zahradě přál každý z členů vaší rodiny, od dětí po seniory. Ptejte se sousedů na jejich zkušenosti. A pozorujte svou zahradu přinejmenším jednu sezonu, ideálně tedy alespoň rok.

Pak teprve sedněte k půdorysu své zahrady – ve videu „zahradnice po ruce“ radí, jak ho co nejjednodušším způsobem obkreslit z katastrální mapy – a pusťte se do plánování. Buď ručně, kdy si v měřítku vystřihněte z barevných papírů vše, co má na vaši zahradu přijít: skleník, jezírko, stromy v dospělosti... A nebo eletronicky, stačí si najít nějaký jednoduchý plánovací program.

Zahrada divoká jako džungle už po roce péče skvěle zásobuje kuchyň

Jak na plán přírodní zahrady bez stresu a na míru podmínkám svého pozemku

