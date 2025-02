V zahradě se má příroda setkávat s pohodlím moderního života, radí architektka

Část 1/7

Vybírejte kvalitní přírodní materiály, které umí stárnout.

Teprve zahrada je podle zahradní architektky Martiny Forejtové klíčem k harmonickému domovu. A pokud už máte to štěstí a kus vlastního pozemku, byla by obrovská škoda se takového benefitu vzdát bez boje nebo ho dostatečně nevytěžit. Jak tedy dosáhnout ideálu?

Pro začátek si uvědomte, že zahrada by neměla být jen jakýmsi doplňkem k domu. Jako místo, které bude dotvářet charakter vašeho domova, by se měla stát součástí vašeho života. „Nabízí prostor k relaxaci, pohybu i setkávání, propojuje náš svět s přírodou. Správný návrh zahrady by proto měl být důležitou součástí plánování stavby – a to už ve fázi přípravy studie domu,“ vysvětluje zkušená autorka návrhů soukromých zahrad i projektů řešících podobu veřejných prostranství.