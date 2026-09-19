Pivoňky patří k nejdéle žijícím zahradním rostlinám. Na vhodném místě vydrží desítky let, proto je není nutné pravidelně dělit ani omlazovat. Přesazují se hlavně kvůli rozmnožení, úpravě záhonu nebo tehdy, když je začnou stínit okolní dřeviny.
Postup dělení se týká především bylinných pivoněk, například oblíbené pivoňky čínské, a některých hybridů. Dřevité pivoňky se běžně dělením nerozmnožují, zejména pokud jsou roubované.
Nejvhodnější doba přichází od konce srpna během září. Rostliny ukončují sezonu, půda však zůstává dostatečně teplá pro růst nových kořenů. Přesazená pivoňka nemusí první rok vykvést a plné kvetení může obnovit až za dvě nebo tři sezony.
Proč pivoňka roste do listů a nekvete
Nejčastější příčinou slabého kvetení bylinných pivoněk bývá příliš hluboká výsadba. Vadit může také nedostatek slunce, přemokřená půda, konkurence kořenů stromů a keřů nebo nadbytek dusíku, který podporuje především růst listů.
Květy mohou chybět i po přesazení, kdy rostlina obnovuje kořenový systém. Pokud jsou její listy zdravé a stanoviště vhodné, po první neúspěšné sezoně ji znovu nevyrývejte. Dalším přesazením byste její zotavení jen oddálili.
|
OBRAZEM: Pokochejte se jednou z nejkrásnějších sbírek pivoněk v Evropě
Tři až pět centimetrů: hloubka, která o kvetení rozhoduje
Očka jsou pupeny na kořenovém krčku, ze kterých na jaře vyrostou nové stonky. U bylinných pivoněk mají směřovat vzhůru a zůstat přibližně dva až pět centimetrů pod povrchem. Pět centimetrů je horní hranice. Při hlubší výsadbě může pivoňka vytvořit množství listů, ale jen málo květů.
Očka může časem zakrýt také silná vrstva kompostu nebo mulče. Zeminu proto nad středem trsu zbytečně nenavršujte.
Pravidlo mělké výsadby platí pro bylinné pivoňky včetně pivoňky čínské. U dřevitých pivoněk jsou požadavky jiné. Roubované rostliny se vysazují tak, aby místo roubování leželo pod povrchem a ušlechtilá část mohla vytvořit vlastní kořeny. Konkrétní hloubka se může lišit podle sazenice a doporučení pěstitele.
|
Pivoňky nesnášejí časté přesazování. Udělejte to jen ve správný čas
Proč se pivoňky nedělí na jaře
Na jaře pivoňky rychle raší a zásoby využívají k tvorbě stonků a listů. Vyrývání a dělení je proto zatíží více než na konci léta, kdy nadzemní část ukončuje růst a teplá půda ještě umožňuje zakořenění.
Jarní přesazování není nemožné, mělo by však zůstat nouzovým řešením. Rostlinu vyjměte s co největším kořenovým balem a počítejte s tím, že se její kvetení může opozdit.
Plánované dělení ponechte na konec srpna nebo září. Nečekejte až do promrznutí půdy. Oddělky potřebují před zimou čas na zakořenění.
Jak trs vyjmout, opláchnout a rozdělit na díly po třech až pěti očkách
Suchou půdu den předem zalijte. Kolem bylinné pivoňky vyryjte kruh s dostatečným odstupem od stonků. Dužnaté kořeny snadno praskají, proto trs postupně podebírejte z několika stran a nevytahujte jej za nať.
Kořeny zbavte zeminy a opatrně opláchněte. Dobře tak uvidíte očka, poškozená místa i části vhodné k oddělení.
Část s jedním nebo dvěma očky může přežít, na vytvoření silného kvetoucího trsu však bude potřebovat více času. Dřevité pivoňky tímto způsobem bez ověření jejich původu nerozdělujte. Roubovaná rostlina by se mohla poškodit nebo přijít o ušlechtilou část.
Stanoviště, drenáž a odstup od stromů: chyby, které se projeví až za rok
Pivoňky nejlépe kvetou na slunném místě. V lehkém polostínu porostou také, květů však může být méně. Dřevité pivoňky snášejí mírné přistínění zpravidla lépe než bylinné.
Půda má být úrodná a propustná. Tam, kde po dešti dlouho stojí voda, hrozí zahnívání kořenů. Samotná vrstva štěrku na dně jámy špatně odvodněnou půdu nezachrání. Voda se v ní může naopak hromadit. V podmáčené zahradě je lepší zvolit jiné místo nebo mírně vyvýšený záhon.
Pivoňky nevysazujte těsně ke vzrostlým stromům a keřům. Dřeviny jim odebírají vodu a živiny a postupně je zastíní. Bylinným pivoňkám ponechte podle vzrůstu odrůdy přibližně 80 až 120 centimetrů prostoru. Dřevité druhy mohou potřebovat ještě větší odstup.
|
Vyberte božským pivoňkám pěkné místo a každé jaro vám vyrazí dech
Řez suchých stonků až po prvních silnějších mrazech
- Zdravé listy bylinných pivoněk neodstraňujte hned po odkvětu. Přes léto dál vyživují kořeny. Odstřihnout můžete uvadlé květy, zelené stonky však ponechte.
- Celý trs seřízněte těsně nad zemí až na podzim, když listy po prvních mrazech nebo přirozeným stárnutím zežloutnou a odumřou.
- Opadané listy odstraňte, protože na nich mohou přežívat původci chorob. Napadené části vystřihněte už během sezony a nedávejte je do běžného domácího kompostu.
- Dřevité pivoňky se na rozdíl od bylinných na podzim u země neřežou. Odstraňují se u nich především suché, poškozené nebo nemocné větve.
- Po přesazení dopřejte rostlině čas. Pokud má dostatek světla, propustnou půdu a byla vysazena do správné hloubky odpovídající danému typu pivoňky, může na stejném místě růst a kvést po několik generací.