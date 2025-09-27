Která invazní rostlina je nejkrásnější?
Každý biolog vám pravděpodobně vyjmenuje něco jiného. Ale je pravda, že o přemísťování rostlin po naší planetě rozhoduje i jejich charisma, dané obvykle barvou a velikostí květů. Když se ptáte mě, pak namátkou třeba netýkavka žláznatá, to je krásná kytka. Nebo tokozelka nazývaná vodní hyacint je úžasná. Žakaranda – nádherný velký strom s růžovými květy, kterého je plná třeba jihoafrická Pretorie…
Nedávná vědecká analýza potvrdila, že podle nepůvodní flóry lze i po staletích poznat, které evropské mocnosti ovládaly jednotlivé kolonie.