Péče o pokojové rostliny v zimě vyžaduje změnu režimu. Dodržte zásadní kroky

Tereza Hrabinová
  4:00
Krátké dny, suchý vzduch z topení a nižší intenzita světla dávají pokojovým rostlinám v zimě zabrat. Mnohé druhy omezují růst, špatně snášejí přelití a snadněji podléhají škůdcům. Přinášíme přehled nejdůležitějších pravidel, díky nimž vaše pokojovky zvládnou zimu bez problémů.

Pokojové rostliny to v zimě nemají jednoduché. | foto: Profimedia.cz

1. Světlo rozhoduje

V zimě je pro většinu druhů největším problémem nedostatek světla. Pokojové rostliny proto umístěte co nejblíže k jižním či západním oknům, kde je přirozeného světla nejvíce. U severních oken může docházet k žloutnutí či opadu listů.

Jednou týdně rostliny pootočte, aby se neroztahovaly ke světlu jednostranně. Při větrání rostliny vždy odsuňte dál od oken, aby se vyhnuly prudkému ochlazení.

2. Méně je více

Nejčastější zimní chybou je přelití. Zalévejte až tehdy, když je vrchní část zeminy téměř suchá – u většiny druhů to znamená zhruba jednou za 7–14 dní. Vždy používejte odstátou vodu pokojové teploty.

Omezte pokojovým rostlinám zálivku, i když žloutnou a shazují listy

Pokud se vám nedaří najít správný režim, pomůže samozavlažovací květináč nebo substrát s vyšším podílem minerálních složek (například s příměsí keramzitu), které zlepšují odvodnění a snižují riziko přemokření.

3. Suchý vzduch

Vytápění dokáže snížit vlhkost vzduchu klidně na 20 %, zatímco tropické rostliny preferují 50–60 %. Projevuje se to hnědnutím špiček, svinováním listů i větší náchylností ke škůdcům. Pomoci může:

  • zvlhčovač vzduchu,
  • miska s vodou na radiátoru,
  • seskupení rostlin u sebe (vytvoří malé mikroklima).

Rosení je vhodné pouze u rostlin s hladkými listy, které rychle osychají. Patří mezi ně například monstery, filodendrony, fíkusy, pothosy, maranty, zelenec nebo většina palem. Roste nejlépe ráno a jen na listy, ne do růžic.

Naopak rostliny s chlupatými listy – jako africké fialky, gloxinie, některé begónie či kohlerie – rosení nesnášejí. Kapky se zachytávají mezi chloupky, špatně osychají a zvyšují riziko hniloby a hnědých skvrn.

Aby vám velikonoční kaktus vykvetl na svátky. Sám přesně ví, co potřebuje

4. Teplotní extrémy škodí

Ideální zimní teplota pro většinu pokojových rostlin je 18–22 °C, u některých sukulentů a kaktusů klidně i 15–18 °C.

Ještě důležitější než samotná teplota je stabilita: prudké výkyvy a teplotní šoky škodí rostlinám nejvíce.

Pozor na situace, kde teplota rychle kolísá:

  • parapety s průvanem při větrání,
  • místa přímo nad radiátorem,
  • chlad pronikající od okenních tabulí, zejména pokud jsou rostliny schované za závěsem.

Citlivější druhy – například kalateje, některé orchideje, kapradiny či tropické masožravky – ocení stabilnější mikroklima, vyšší vzdušnou vlhkost nebo miniskleník.

5. Čisté listy

Prach na listech snižuje množství světla, které rostlina v zimě dokáže využít. Proto je dobré listy čas od času otřít vlhkým hadříkem, zejména u druhů s hladkými a většími listy – i tenká vrstva prachu může světlo zbytečně tlumit.

Suchý vzduch z topení navíc nahrává výskytu svilušek, třásněnek či mšic, které se v zimě objevují častěji než v létě. Pokud škůdci rostlinu napadnou, obvykle pomůže jemná sprcha v koupelně (u listů, které to snesou) a následné ošetření mýdlovým roztokem nebo vhodným insekticidním přípravkem.

Zvlhčují a čistí vzduch, vyrábějí kyslík. Zelenáči v květináči zlepšují imunitu

6. Hnojení omezte

V zimě většina pokojových rostlin růst výrazně zpomaluje, a proto hnojení většinou nepotřebuje. Nadbytek živin by při nízké intenzitě světla rostlinám spíše uškodil. Lehce se přihnojují jen druhy, které v zimě přirozeně kvetou – například bramboříky, některé orchideje nebo kalanchoe (kolopejky).

Pozor také na ovoce v místnosti: jablka, citrusy či hrušky uvolňují etylen, který urychluje stárnutí květů. Kvetoucí rostliny proto nestavte těsně k míse s ovocem.

Vstoupit do diskuse

Krmítko v americkém Ohiu

Nejčtenější

Modeláři z Telfordu se představují. Podívejte se na lodě, tanky i kanóny

Scale ModelWorld v britském Telfordu představuje absolutní vrchol v kalendáři...

Scale ModelWorld v britském Telfordu představuje absolutní vrchol v kalendáři každého plastikového modeláře a je obecně považován za největší a nejprestižnější akci svého druhu na světě. Tato událost...

KVÍZ: Jak se vyznáte v rybářské terminogii?

Červenobílá nástraha přezdívaná „Slávista“ je dravčí klasikou.

Rybaření se věnují nejen sportovní rybáři, ale i ti, kdo se starají o to, aby ryb bylo v revírech stále dost. A také rybníkáři, kteří jsou často nedoceňovaní, ale bez kterých byste v obchodní síti...

Napadl mě v chlaďáku, po soutěži mi gratuloval, líčí vítězka Hell’s Kitchen obtěžování

Premium
Vaření je pro ni drogou i terapií, zapomene při něm na všechny starosti, kvůli...

Vaření je pro ni drogou i terapií, zapomene při něm na všechny starosti, kvůli nimž se jí před časem nechtělo žít. V kuchyni získala sebevědomí. Vaření se stalo její vášní i jazykem lásky. „Nejsem...

Kotek udělá ze štěněte „pudla“ vyhledávačku divočáků. A myslivecké zkoušky

Prima, Farma Votky Kotka, 6. díl, Vojta Kotek, Kozárovice, myslivost, hasiči

Je to tak. Haidée sice za měsíc zase o kus povyrostla, ale pořád trochu vypadá jako pudlík. Nicméně stává se z ní parťačka, která rodinu Vojty Kotka doprovází nejen na farmě. Vojta, který podlehl...

V Plzni se narodil vzácný nosorožec, po Marušce a Růžence je to kluk

V plzeňské zoo se narodil vzácný nosorožec indický

V plzeňské zoo opět zavládla radost nad vzácným narozením. Po necelých devíti letech se tam narodilo zdravé mládě nosorožce indického. Jeho matka už předtím porodila dvě samičky a všechna narození...

Krmení ptáků není jen o semínkách. Tyto věci v krmítku opravdu ocení

Z větviček a kokosové skořápky zase můžete vyrobit čistě přírodní krmítko pro...

Zimní měsíce jsou pro volně žijící ptáky kritické. Přikrmování jim může výrazně pomoci, ale jen pokud víte, jak na to. Správně zvolené krmivo, bezpečné krmítko a důsledná hygiena rozhodují o tom, zda...

3. prosince 2025

Péče o pokojové rostliny v zimě vyžaduje změnu režimu. Dodržte zásadní kroky

Pokojové rostliny to v zimě nemají jednoduché.

Krátké dny, suchý vzduch z topení a nižší intenzita světla dávají pokojovým rostlinám v zimě zabrat. Mnohé druhy omezují růst, špatně snášejí přelití a snadněji podléhají škůdcům. Přinášíme přehled...

3. prosince 2025

Stále zelená vánoční cesmína nakrmí ptáky a v živém plotu chrání před vetřelci

Prémium, cesmína, keř, strom, pěstování, bobule, ptáci

Stále zelený keř či strom se zajímavými plody, případně půvabně tvarovaná dřevina? Cesmíny bodují mnoha možnostmi využití a atraktivními kultivary, jejich větvičky oceníte i během adventu či Vánoc....

3. prosince 2025

Začíná prosincová hra o krmivo pro psy nebo kočky. Stačí poslat fotografii

Tři nejroztomilejší mazlíčci prosince 2025 si odnesou krmivo z nové řady Brit...

Poslední měsíc v roce, poslední letošní příležitost vyhrát na základě jediné fotografie kvalitní krmení pro psího nebo kočičího mazlíčka na pár měsíců. Ještě jste to nezkusili? Tak zalistujte...

2. prosince 2025

KVÍZ: Jak se vyznáte v rybářské terminogii?

Červenobílá nástraha přezdívaná „Slávista“ je dravčí klasikou.

Rybaření se věnují nejen sportovní rybáři, ale i ti, kdo se starají o to, aby ryb bylo v revírech stále dost. A také rybníkáři, kteří jsou často nedoceňovaní, ale bez kterých byste v obchodní síti...

vydáno 2. prosince 2025

Nejroztomilejší mazlíčci vyhráli prémiové české granule, hlasující knížky

Aktualizujeme
A co váš mazlíček? Vyšlete jeho foto do listopadového fotoduelu?

Další kolo soutěžní ankety o nejroztomilejší mazlíčky měsíce je u konce a my vám můžeme představit listopadové vítěze. Kdo se může radovat z krmiva z nové řady Brit Premium by Nature, jak v kočičí,...

1. prosince 2025  13:33

Přes zimu potřebujeme jíst jinak. Tělo se má pěkně prohřívat, ne chladit

Telecí vývar se zeleninou

Je normální, že na zimu měníme oblečení, obutí, stěhujeme se do tepla. A stejně důležité je přizpůsobit změně ročního období také jídelníček.

1. prosince 2025

Modeláři z Telfordu se představují. Podívejte se na lodě, tanky i kanóny

Scale ModelWorld v britském Telfordu představuje absolutní vrchol v kalendáři...

Scale ModelWorld v britském Telfordu představuje absolutní vrchol v kalendáři každého plastikového modeláře a je obecně považován za největší a nejprestižnější akci svého druhu na světě. Tato událost...

1. prosince 2025

Dva životy, jeden byt: čeho se zbavit a kam uložit věci, kterých se nechceme vzdát

Ve spolupráci
ilustrační snímek

Bylo nebylo. Potkali se a zamilovali, a pokud dostali hypotéku na garsonku, tak ji splácejí dodnes. To není konec pohádky, ale začátek boje o úložný prostor, který prožívá většina párů, co musí ze...

30. listopadu 2025

Kamarád člověka a deprese. Zlatí retrívři a lidé sdílejí geny pro úzkost

Retrívři dokážou díky společným genům se svými páníčky sdílet emoce.

Tvrdí se, že psi se podobají svým majitelům – a nová studie naznačuje, že je to pravdivější, než se myslelo. Odborníci zjistili, že zlatí retrívři a lidé sdílejí geny, které je činí náchylnějšími k...

30. listopadu 2025

Dědek u tabule, smáli se mi. Manažer z Prahy vyměnil Sazku za sedlářské řemeslo

Premium
V sedlářské a brašnářské dílně Jana Hnátka (71)

Bylo mu 53 let, když navštívil sedlářské učiliště a nastoupil do školy s patnáctiletými spolužáky. Tříletý učební obor zvládl za dva roky. Původní profesí manažer Jan Hnátek v řemesle našel sám sebe....

29. listopadu 2025

Předvánoční úklid nemusí být peklo. Jak na to chytře a efektivně?

Ve spolupráci
Vánoční úklid je díky SENCOR hračka.

Vánoce, nejoblíbenější svátky v roce, symbolizují klid, pohodu a setkávání s blízkými. Měly by být časem radosti a domácí pohody. Realitou je však často opak – nákup dárků, pečení cukroví a hlavně...

29. listopadu 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.