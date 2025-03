1. Nepromyšlený výběr odrůdy

Každý ovocný strom má specifické požadavky na pěstování, liší se i v závislosti na odrůdě. Některé jsou odolnější vůči mrazu, jiné vyžadují více slunce, další jsou náchylnější k chorobám. Výběrem nevhodné odrůdy se v daných podmínkách nebude strom dobře vyvíjet a úroda bude mizivá.

Jak se chybě vyhnout?

Důkladným prostudováním požadavků jednotlivých druhů a odrůd, dále také zohledněním klimatických podmínek zahrady a typu půdy a dostupnosti opylovačů. Je také důležité zohlednit dobu zrání plodů pro rovnoměrné rozložení úrody po celou sezonu.

2. Nevhodný výběr stanoviště

Jednou z nejzásadnějších chyb, které se zahrádkáři dopouštějí, je špatný výběr stanoviště. Ovocné stromy totiž potřebují pro svůj zdravý růst a bohatou úrodu dostatek slunce a místo chráněné před rozmary počasí.

Každá zahrada má své specifické mikroklima, které je ovlivněno faktory, jako je nadmořská výška, blízkost vodních ploch, typ půdy a okolní vegetace. Všechny mají vliv na teplotu, vlhkost, proudění vzduchu a intenzitu slunečního záření, což má přímý dopad na růst a plodnost ovocných stromů. Zahrada v údolí tak může být náchylnější k pozdním jarním mrazíkům a sad na svahu může trápit sucho a silný vítr. Sebelepší péče o ovocné stromy vám tak vyjde nazmar.

Jak se chybě vyhnout?

Ovocný strom by měl stát na slunném místě, které je chráněné před silným větrem. Do zahrady v údolí, kde se drží mráz, jsou vhodnou volbou odrůdy odolné vůči pozdním jarním mrazům.

V případě hrozby mrazů je vhodné chránit květy a mladé plody netkanou textilií, k ochraně před větrem a k regulaci teploty a vlhkosti dobře poslouží živý plot nebo jiné stromy.

3. Podcenění opylování

Mnoho ovocných stromů, jako jsou jabloně, hrušně a třešně, vyžadují pro opylení přítomnost dalšího stromu stejného druhu, ale odlišné odrůdy. Bez vhodného opylovače se květy neopylí a plody nevyvinou.

Některé odrůdy jsou samosprašné, tedy schopné opylení vlastním pylem, ale i u nich přítomnost dalšího stromu nebo včel a čmeláků napomůže k bohatší úrodě.

Jak se chybě vyhnout?

Před výsadbou každého stromu je nutné zjistit požadavky na opylování jednotlivých druhů a odrůd a nakombinovat je tak, aby se navzájem opylovaly a kvetly ve stejnou dobu. Také je vhodné zasadit kvetoucí rostliny, které nabídnou včelkám a čmelákům nektar a pyl. Tito malí pomocníčci ocení také hmyzí hotely. Samozřejmostí by mělo být nepoužívání škodlivých pesticidů.

4. Chybné zasazení stromu

Příliš hluboká výsadba, kdy je kořenový krček zasypán zeminou, často vede k hnilobě kořenů. Chybné je také zasazení stromu příliš mělce.

Jak se chybě vyhnout?

Kořenový krček by měl být při sázení mírně nad úrovní terénu. Po výsadbě je nutné strom důkladně zalít a zajistit mu pevnou oporu pomocí kůlů nebo jiných opěrných konstrukcí.

5. Problematika zalévání

Nadměrná zálivka, zejména v kombinaci s těžkou půdou, může vést ke hnilobě kořenů. Pro svůj život totiž potřebují kyslík, a pokud jsou trvale ponořené ve vodě, začnou odumírat. Na druhou stranu nedostatečná zálivka, zvláště v suchých letních měsících, strom oslabuje. Na sucho jsou obzvláště citlivé mladé stromky, které ještě nemají plně vyvinutý kořenový systém.

Jak se chybě vyhnout?

Stromy vyžadují zalévat přiměřeně a podle počasí. Množství vody by mělo být takové, aby se půda provlhčila do hloubky, ale aby nedošlo k přemokření. Ideální čas pro zálivku je ráno nebo večer, kdy je nižší teplota, a to přímo ke kořenům stromu.

6. Zanedbání mulčování

Mnozí zahrádkáři vůbec nemulčují. A to je velká chyba. Mulčování totiž představuje jednoduchý a účinný způsob, jak zlepšit podmínky pro růst ovocných stromů. Vrstva organického materiálu rozprostřená kolem kmene pomáhá udržovat vlhkost v půdě, což je zvláště důležité v suchých obdobích. Mulč také omezuje růst plevele a chrání kořeny před horkem v létě a mrazem v zimě.

Jak se chybě vyhnout?

Pravidelným mulčováním půdy okolo ovocných stromů, a to zejména po výsadbě nového stromu, pak také na jaře nebo po jarním hnojení. Jako mulč dobře poslouží různé organické materiály, například sláma, seno, štěpky, kůra, kompost nebo listí. Pozor na to, aby mulč nebyl příliš jemný a nebránil tak přístupu vzduchu ke kořenům. Vrstva mulče je ideální v tloušťce 5 až 10 centimetrů a mulč by se neměl dotýkat kmene, aby nezpůsobil stromu hnilobu.

7. Špatné načasování řezu

Peckoviny jako jsou švestky, třešně a meruňky, jsou náchylné na houbové choroby, které se šíří skrze rány. V zimním období je hojení ran pomalé, což dává houbovým patogenům dostatek času k proniknutí do stromu. Vlhkost a chladné počasí navíc vytvářejí ideální podmínky pro jejich rozvoj. Proto u peckovin není vhodné na podzim provádět zimní řez.

Jak se chybě vyhnout?

Stříháním stromů vždy ve správném termínu. Pokud je ale zásah do peckovin nutný, měly by se rány ošetřit fungicidním přípravkem.

8. Špatná technika řezu

Radikální řez, kdy se najednou odstraní příliš mnoho větví, představuje pro ovocné stromy značné oslabení. Potřebují totiž listy pro fotosyntézu a získávání energie ze slunce. Na obranu spustí intenzivní růst „vlků“, silných výhonů rostoucích kolmo vzhůru, které sice pomohou stromu žít, na druhou stranu ale spotřebovávají živiny, které by strom mohl využít pro tvorbu plodů, navíc plodům omezují přístup světla a vzduchu.

Jak se chybě vyhnout?

Stříhání ovocných stromů je zapotřebí provádět postupně, odstraňovat pouze nezbytné větve a udržovat rovnováhu mezi růstem a plodností stromu. U mladých stromků je důležité tvarovat korunu, aby byla vzdušná a dobře prosvětlená.

9. Nedostatečná nebo nevhodná výživa

Nedostatek, ale i nadbytek živin může ovocným stromům přivodit řadu problémů. Přehnojení dusíkem podporuje růst listů na úkor plodů a snižuje odolnost stromu. Přehnojené stromy jsou také náchylnější k chorobám a škůdcům. Dostupnost živin pro rostliny ovlivňuje také ignorování pH půdy. Některé ovocné stromy preferují kyselou půdu, jinou zásaditou.

Jak se chybě vyhnout?

Zkušení zahradníci pravidelně provádějí rozbor půdy, aby zjistili, které živiny v ní chybí. Používají hnojiva s vyváženým poměrem živin a hnojí podle doporučení podle daný druh a odrůdu stromu. Vhodnou volbou jsou organická hnojiva, jako je kompost nebo hnůj, která uvolňují živiny postupně.

10. Zanedbání ochrany proti chorobám a škůdcům

Choroby a škůdci se na ovocných stromech množí velmi rychle, zejména v teplém a vlhkém počasí. Pozdní nebo nedostatečné postřiky tak mohou mít vážné následky. Pozor také na nedostatečné postřiky, například s nízkou koncentrací přípravku nebo špatnou aplikaci. Nebudou totiž radikálně účinné a škůdci a choroby se mohou vůči přípravku stát odolnými.

Jak se chybě vyhnout?

Aby se těmto problémům předešlo, je důležité provádět preventivní postřiky v období, kdy je riziko napadení nejvyšší, používat kvalitní přípravky a dodržovat návod k použití. Postřik je nutné aplikovat rovnoměrně na všechny části stromu a pravidelně je kontrolovat.

Dodržováním těchto zásad správné péče o ovocné stromy bude zaručena bohatá úroda.