Podle krajinářských architektů je park definován jako „objekt zeleně o rozloze minimálně 0,5 ha a šířce alespoň 25 m, umožňující rekreaci“. Právě taková díla krajinářů ve veřejném prostoru, která byla navíc oceněna v soutěži Park roku v letech 2003 –2023, se mohla přihlásit do letošní soutěžní přehlídky Park čtvrtstoletí. (Na snímku Jubilejní park ve Znojmě, památková obnova, oceněn v roce 2023 – Cena poroty soutěže Park roku)
Soutěžní přehlídku vyhlásily společně Svaz zakládání a údržby zeleně & Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu a zaštítil ministr životního prostředí. (Na snímku obnovený park Národního odboje při ul. Šelepova v Brně, oceněný v roce 2017 Cenou Václava Weinfurtera)
Do výroční přehlídky se přihlásilo 22 parků, mezi nimi i jeden velmi specifický hřbitov či zámecké parky. O vítězích bude rozhodovat jak porota složená z odborníků z různých oblastí krajinářské tvorby – ti vybrané parky navštíví příští týden, tak veřejnost. I vy tedy můžete hlasovat pro vybrané parky na webu parkctvrtstoleti.cz, a to až do 28. září. (Na snímku park Granátová ve Slivenci, který v roce 2021 získal 3. místo v soutěži Park roku)
Každý smysluplně navržený, zrealizovaný a udržovaný park, hřbitov, prostě jakýkoliv „zelený“ veřejný prostor si zaslouží pozornost. Lavičku ve stínu stromů a upravené okolí ocení nejen senioři či maminky s dětmi, ale i ti, kteří si chtějí zajít zaběhat nebo vyvenčit psa. (Na snímku revitalizovaný park U Kněžské louky v Praze 3, který v roce 2021 získal 2. místo v soutěži Park roku.)
Cílem této profesní soutěžní přehlídky je upozornit na důležitost tří pilířů každého takového díla – projektu, realizace a péče, které jsou zásadní pro jeho dlouhodobou hodnotu. (Na snímku klášterní zahrady v Litomyšli, které získaly v roce 2010 ELCA Trend Award.)
Pokochejte se tedy ve fotogalerii, jestli mezi soutěžními díly není i to vaše zelené místečko, kam chodíte rádi s dětmi na originální dětské hřiště nebo si sami zacvičit, zaběhat či jen tak posedět, ať jste z kteréhokoliv koutu republiky. Případně mezi snímky třeba najdete inspiraci pro své zastupitele, pokud právě ve vaší obci podobné místo chybí. (Na snímku park na Moravském náměstí v Brně, oceněný v roce 2023 1. místem v soutěži Park roku)
V naší fotogalerii najdete minimálně jeden snímek z každého z 22 soutěžních skvostů. A třeba vás nalákají se hlasování veřejnosti do 28. září také zúčastnit (parkctrvtstoleti.cz). Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne 30. září 2025 v Brně. (Na snímku Podzámecké alpinum v Průhonickém parku, které získalo v roce 2019 Cenu profesora Machovce.)
Keltský park v Dolních Břežanech (2014 – 3. místo v soutěži Park roku)
Klášterní zahrady v Litomyšli (2010 – ELCA Trend Award)
Obnova parku Božeťechův sad, Brno – Královo Pole (2023 –Cena poroty)
Hřbitov v Dolních Břežanech (2019 – Cena Václava Weinfurtera)
Park pod Plachtami, Brno-Nový Lískovec (2014 – Cena děkana Zahradnické fakulty Mendelu)
Park na Moravském náměstí v Brně (2023 – 1. místo v soutěži Park roku)
Park Lannova, Praha (2008 – 1. místo v soutěži Park roku)
Obnova parku Božeťechův sad, Brno – Královo Pole (2023 – Cena poroty)
Revitalizace parku U Kněžské louky, Praha 3 (2021 – 2. místo v soutěži Park roku)
Revitalizace parku Komenského ve Zlíně (2015 – 1. místo v soutěži Park roku)
Zámecká zahrada a park Oslavany (2021 – Cena veřejnosti)
Revitalizace Tyršových sadů – podzámecký park v Pardubicích (2019 – 1. místo v soutěži Park roku)
Park Stromovka v Humpolci (2021 – 1. místo v soutěži Park roku)
Obnova parku na Slovanském náměstí v Brně – Králově Poli (2007 – 1. místo v soutěži Park roku)
Park Granátová ve Slivenci (2021 – 3. místo v soutěži Park roku)
Průhonický park – Podzámecké alpinum (2019 – Cena profesora Machovce)
Památková obnova Jubilejního parku ve Znojmě (2023 – Cena poroty soutěže Park roku)
Revitalizace zahrady piaristického kláštera v Příboru (2017 – 2. místo v soutěži Park roku)
Jiráskovy sady v Litoměřicích (2017 – 1.místo v soutěži Park roku)
Obnova vnitrobloku Za Žižkovskou vozovnou, Praha 3 (2012 – 1. místo v soutěži Park roku)
Park Mlýnská strouha v Plzni (2010 – 1. místo v soutěži Park roku)
Mládkovy sady (Park Okružní) v Prostějově (2021 – Cena děkanky Zahradnické fakulty Mendelu)
Keltský park v Dolních Břežanech (2014 – 3. místo v soutěži Park roku)
Obnova parku Národního odboje při ul. Šelepova, Brno (2017 – Cena Václava Weinfurtera)
