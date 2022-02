Je nejvyšší čas zasít papriky. Hlídejte teplotu substrátu, ať se jim daří

Abyste se mohli rodině či přátelům pochlubit bohatou úrodou chutných domácích paprik, je nezbytné vybírat osiva od spolehlivých prodejců, kteří garantují kvalitu semínek i jejich zdravotní stav.

Předpěstování provádíme z výsevů do zakoupených jemných výsevních substrátů od konce ledna do konce února, nejlépe tedy deset týdnů před předpokládanou výsadbou do skleníku nebo na záhon.

Pro klíčení je třeba zajistit teplotu alespoň 25 °C. Jde však o teplotu substrátu a ne pouze vzduchu v místnosti, protože při uložení na parapetu může být teplota od chladnějších oken mnohem nižší.

Po přepikýrování, tedy přesazení, můžeme volit teplotu nižší okolo 20 °C, aby se nám sadba příliš nevytahovala. Důležitý je dostatek světla nejlépe s umístěním na jižní straně nebo přisvětlením vhodnou UV lampou.

25 stupňů Celsia by měla být teplota substrátu, kde budou papriky klíčit.

Jednotlivé odrůdy a typy volíme podle způsobu pěstování, využití a vlastních preferencí. Většina se hodí pro pěstování ve sklenících, ale v posledních době díky teplejším sezonám stále více i na běžném záhonu.

Vhodnou prevencí proti jarnímu podchlazení a současně k urychlení sklizně je počáteční pěstování v nízkém tunelu z fólie nebo bílé netkané textilie, kterou na konci června můžeme odstranit.

Dost zálivky, aby nepřischly

Polní papriky mají většinou pevné rostliny se stabilním stonkem, odolným proti vyvracení. Jejich větvení není tak široké, aby docházelo k lámání jednotlivých větví ve větru.

Jsou to většinou rané odrůdy, vhodné i ke sklizni v technologické zralosti, kdy mají plody zelenavě bílou barvu, nebo světle žlutozelenou barvu, a přitom už příjemně paprikové aroma i šťavnatou dužninu.

Podle zkušeného pěstitele Čestmíra Vorlíčka je nutné od počátku myslet na dostatečnou zálivku. „Jinak vám rostliny mohou takzvaně přischnout, protože papriky koření velmi povrchově, zhruba jen do hloubky nějakých deseti centimetrů,“ upozorňuje.

A pamatujte, že kvůli specifickým nárokům na živiny se papriky nemají minimálně pět let sázet na stejné místo. Záhonek s paprikami průběžně zbavujte plevele a opět můžete rostlinám poskytnout i oporu, aby se nezlomily.

Ale nutné to podle Vorlíčka není: „Papriky se o sebe dokážou i vzájemně opírat a obejdou se bez vyvazování.“ Skleníkové odrůdy jsou v krytech lépe chráněny, mohou mít vyšší rostliny a vyplatí se opatřit je vhodnou oporou – podélným vyvazováním nebo kolíky.

Papriky dnes můžeme pěstovat i v nádobách nejlépe o objemu od 20 až 30 litrů s možností jejich umístění na balkonech nebo terasách. Proti větrnějším podmínkám je můžeme opatřit pevnou kruhovou oporou, která se používá pro některé květiny, například pro jiřiny.

