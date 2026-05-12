Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Tři zmrzlí muži a Žofie: pranostiky napoví, co bezpečně vysadit v květnu

Tereza Hrabinová
  8:31
Květen je pro zahrádkáře měsícem plným očekávání a zároveň napětí. Vzduch se otepluje, dny se prodlužují, ale nad záhony se stále vznáší hrozba posledních jarních mrazíků. Tradičně jsou spojeny s obdobím kolem poloviny měsíce, kdy slaví svátek Pankrác (12. května), Servác (13. května) a Bonifác (14. května), postavy známé jako „tři zmrzlí muži“.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Depositphotos

Ačkoli se jaro zdá být v plném proudu, zkušenosti mnoha zahrádkářů říkají, že opravdový začátek sezony nastává až po zmrzlých mužích. Když pomine riziko nočních mrazíků, přichází ideální chvíle přesunout teplomilné rostliny z interiéru či skleníku ven – do záhonů, truhlíků i velkých nádob.

Tři zmrzlí muži: Pankrác, Servác a Bonifác

Nejedná se o pouhou pověru, nýbrž o postřeh podložený skutečnými klimatologickými jevy. Právě v polovině května nezřídka dochází k poslednímu významnému vpádu chladného vzduchu směřujícího od severu, což může vést k výskytu přízemních mrazů.

Pranostiky na tři zmrzlé a sv. Žofii

  • Pankrác, Servác, Bonifác – ledoví muži, spalují mrazem ovoce i růži.
  • Před Servácem není léta, po Serváci s mrazy veta.
  • Čas ledových mužů a svaté Žofie bez deště nemine.
  • Pankrác, Servác, Bonifác jsou ledoví muži, Žofie je jejich kuchařka.
  • Svatá Žofie políčka zalije.
  • Déšť svaté Žofie švestky ubije.

Tyto mrazíky představují nebezpečí hlavně pro mladé a choulostivé rostlinky, které jsme s péčí předpěstovali doma za oknem či ve skleníku.

Ke třem zrzlým mužům pranostiky často přidávají i Žofii, kterou označují za kuchařku ledových mužů. Ta s sebou často přináší i deštivé počasí způsobené prvními výraznějšími teplotními rozdíly mezi zahřátou pevnínou a chladným oceánem.

Co teď můžete bez obav vysadit přímo na záhon?

Zelenina: základ bohaté sklizně

Tato oblíbená plodina potřebuje hodně slunce, závětří a kvalitní půdu. Sazenice sázejte hlouběji, než jak rostly v nádobě. Podpoříte tím tvorbu nových kořenů. Rajčata zalévejte přímo ke kořenům, ideálně ráno.

Základ je slunné stanoviště a výživná, dobře propustná půda. U klasických paprik můžete odstranit první květ (tzv. královský), což stimuluje další větvení. Chilli papričkám se zpravidla daří lépe v teplejších podmínkách, ale některé odolnější typy zvládnou i venkovní pěstování na chráněném místě.

  • Okurky

S výsadbou okurek nespěchejte. Potřebují teplou půdu a stálé teploty. Při správné péči rostou velmi rychle. Salátové odrůdy potřebují oporu, zatímco nakládačky můžete nechat volně plazit po záhonu.

Tyto druhy potřebují hodně místa, živin a slunce. Sázíme je buď ze sazenic, nebo ze semínek přímo na stanoviště. Ideální je vylepšená půda s příměsí kompostu nebo dobře uleželého hnoje. Rostlinám dopřejte dostatečné rozestupy, jinak se budou tísnit.

  • Fazole

Fazole jsou nenáročné, ale ocení teplo a pravidelnou zálivku. Keříčkové druhy nevyžadují oporu, popínavé ano. Navíc prospívají i půdě. Umějí vázat dusík ze vzduchu a tím ji přirozeně obohacují.

Citlivý na chlad a vítr. Potřebuje hodně tepla a chráněné stanoviště, například u zdi orientované na jih. Pokud nemáte skleník, vyberte co nejteplejší místo na zahradě nebo balkoně.

Čas výsevů zeleniny a letniček je tu. Jak začít, ať máte silné sazenice

Bylinky: aromatické poklady pro kuchyni i balkon

  • Bazalka

Bazalka je teplomilná, náchylná na chlad. Vysaďte ji až ve chvíli, kdy noční teploty stabilně neklesají pod 10 °C. Dobře roste na slunném místě, pravidelně zalévaná ke kořenům.

  • Tymián, oregano, majoránka, rozmarýn

Bylinky pocházející ze Středomoří milují teplo, sušší půdu a hodně světla. Pokud jste je přezimovali doma, dopřejte jim nejdřív pár dní na otužování. Postavte je přes den ven, na noc ještě schovejte. Po týdnu už mohou zůstat venku trvale.

Květiny: výzdoba truhlíků i zahrady

  • Letničky

Petúnie, afrikány, lobelky, begonie, pelargonie či verbena. To všechno jsou rostliny, které vyniknou v truhlících i záhonech. Jsou sice citlivé na chlad, ale po polovině května už jim většinou nic nehrozí. Vyžadují pravidelnou zálivku a časté přihnojování, aby bohatě kvetly celé léto.

Vysévejte letničky, které vám ze zahrady udělají barevný ohňostroj
  • Přezimované balkonové rostliny

Muškáty, fuchsie, oleandry a další květiny, které jste přes zimu měli uvnitř, je vhodné přesunout ven až nyní. I v tomto případě je důležité několikadenní otužování. Nejprve ven jen přes den, po pár dnech mohou zůstat venku i v noci.

Krtek se na zahradě na jaře hodí. Pomůže oživit muškáty na novou sezonu
  • Hlíznaté rostliny

Jiřiny, mečíky, dosny a další hlíznaté květiny je nyní možné vysadit přímo do záhonu. Mají dostatek času zakořenit a připravit se na letní kvetení.

Vstoupit do diskuse

Krmítko v americkém Ohiu

Nejčtenější

Čtyři rodiny na jednu zahradu s jezerem. S Lefflerem dokázali, že to funguje

Česká televize, atelier Flera, Ferdinand Leffler, Tři v zahradě 2026, 8. díl,...

Krásná stará vila, kterou společně dolaďují k dokonalosti, a zahrada ve svahu, s ne úplně dokončeným přírodním koupacím jezerem, která je pro čtyři rodiny s dětmi opravdovou výzvou. To je ve zkratce,...

Od Brd po Kanadu. Příběh 15 bobřích přehrad, které porážejí lidskou techniku

Bobři jsou považováni za klíčové „ekosystémové inženýry“, jejichž stavby mají...

Bobři jsou považováni za klíčové „ekosystémové inženýry“, jejichž stavby mají zásadní vliv na zadržování vody v krajině. Následující přehled mapuje nejzajímavější lokality od České republiky až po...

Láska je slepá, říká se, a má tisíce podob. I mezi mazlíčky čtenářů iDNES.cz

Jax a Kenu

Láska má tisíce podob a snímky čtenářů iDNES.cz, zasílané každý měsíc do soutěže Nejroztomilejší mazlíček, to dokazují v oblasti našich zvířecích přátel. Vřelou náklonnost k sobě chovají jak zvířecí...

Venkovský dvůr oživila terasa pod ořešákem, Tři v zahradě našli skrytý poklad

Česká televize, atelier Flera, Ferdinand Leffler, Tři v zahradě 2026, venkovská...

Venkovské zahrady u chalup bývají velmi specifickými, přitom si to často neuvědomujeme. Jezdíme si na venkov odpočinout, chceme si užít ryzí přírodu, ale ne každý respektuje, že právě do okolní...

Modelářská preciznost ukázala ocelová křídla na letošním Karlovarském poháru

Česká modelářská preciznost je známá po celém světě. Nyní se to znovu ukázalo v...

Karlovarský kit klub ve spolupráci s Krajskou knihovnou Karlovy Vary uspořádal soutěžní výstavu plastikových modelů – Karlovarský pohár 2026. Akce se uskutečnila v sále hlavní budovy Krajské knihovny...

Tři zmrzlí muži a Žofie: pranostiky napoví, co bezpečně vysadit v květnu

Tyčková, nebo keříková? Tyčková rajčata mají jeden výhon, který potřebuje...

Květen je pro zahrádkáře měsícem plným očekávání a zároveň napětí. Vzduch se otepluje, dny se prodlužují, ale nad záhony se stále vznáší hrozba posledních jarních mrazíků. Tradičně jsou spojeny s...

12. května 2026  8:31

Vousatý plantaholik proměnil dům v prales s 10 000 rostlinami

Jonny Balchandani je známý jako Vousatý plantaholik. Zveřejňuje příspěvky o své...

Jonny Balchandani je známý jako Vousatý plantaholik. Zveřejňuje příspěvky o své sbírce tisíců rostlin pro milion sledujících na sociálních sítích a pro devětatřicetiletého muže se to stalo „životním...

12. května 2026

Venkovský dvůr oživila terasa pod ořešákem, Tři v zahradě našli skrytý poklad

Česká televize, atelier Flera, Ferdinand Leffler, Tři v zahradě 2026, venkovská...

Venkovské zahrady u chalup bývají velmi specifickými, přitom si to často neuvědomujeme. Jezdíme si na venkov odpočinout, chceme si užít ryzí přírodu, ale ne každý respektuje, že právě do okolní...

12. května 2026

Záchrana zeleného bohatství. Jak učit přírodu čelit budoucnosti, líčí lesní rada

Premium
Bývaly divoké, neprostupné, nebezpečné. Později jsme lesy téměř vykáceli. Staly...

Bývaly divoké, neprostupné, nebezpečné. Později jsme lesy téměř vykáceli. Staly se vzácností, o kterou pečujeme a snažíme se ji chránit. Jak se to dělá správně, vysvětluje magazín Víkend DNES.

11. května 2026

Žena chtěla fotku s ovečkou, tak vběhla do stáda. Pastevecký pes to vyhodnotil jasně

Žena chtěla selfie s ovcí, teď má pokousané pozadí

Co vás napadne jako první při shlédnutí tohoto videa? Většina diskutujících pod příspěvkem z Dagestánu žasne, jak může být někdo tak hloupý. Turistka si chtěla z dovolené přivézt krásnou fotku s...

11. května 2026  11:19

Mléko udělá z mražené ryby čerstvou, zachrání kabelku, vyčistí stříbro

Když do mléka přidáte trochu octa a ponoříte do tekutiny zhruba na...

Člověk by nevěřil, co všechno tato běžná bílá tekutina svede. Opravdu, nemusíte ji jen pít, když má tak široké pole působnosti.

11. května 2026

KVÍZ: Jak se vyznáte v éčkách?

Jak se vyznáte v éčkách?

Orientace v přídatných látkách pomáhá k lepšímu porozumění složení potravin a odbourávání zbytečných mýtů. Níže najdete dvacet otázek zaměřených na nejběžnější látky, se kterými se v obchodech...

vydáno 11. května 2026

Jen pět procent blech žije na psovi. Zbytek armády se schovává v obýváku

S podzimem bohužel nepřichází konec parazitů. Blechy jsou aktivní celoročně,...

Mírná zima, teplo z radiátorů a první jarní slunce. Kombinace, která vypadá nevinně, jenže pro nezvané hosty jsou to ideální podmínky. Spousta majitelů psů a koček zažívá po zimě to samé. Zvíře,...

10. května 2026

Láska je slepá, říká se, a má tisíce podob. I mezi mazlíčky čtenářů iDNES.cz

Jax a Kenu

Láska má tisíce podob a snímky čtenářů iDNES.cz, zasílané každý měsíc do soutěže Nejroztomilejší mazlíček, to dokazují v oblasti našich zvířecích přátel. Vřelou náklonnost k sobě chovají jak zvířecí...

9. května 2026

Když se začne počurávat pes, netrestejte ho, možná za to nemůže

Někdy pes udělá loužičku, ale nemůže za to, je nemocný.

Najednou loužička v obýváku, pak další přes noc, a nakonec se pes vyčůrá přímo před vámi, bez zvednuté nohy, bez značkování. Pro mnoho majitelů je to šok, vztek i bezradnost. Přitom právě v této...

8. května 2026

Advantage Consulting, s.r.o.
PROJEKTOVÝ MANAŽER - POZEMNÍ STAVBY (80 - 100.000 Kč)

Advantage Consulting, s.r.o.
Jihomoravský kraj
nabízený plat: 80 000 - 10 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Modelářská preciznost ukázala ocelová křídla na letošním Karlovarském poháru

Česká modelářská preciznost je známá po celém světě. Nyní se to znovu ukázalo v...

Karlovarský kit klub ve spolupráci s Krajskou knihovnou Karlovy Vary uspořádal soutěžní výstavu plastikových modelů – Karlovarský pohár 2026. Akce se uskutečnila v sále hlavní budovy Krajské knihovny...

8. května 2026

Velrybí GPS v ohrožení. Proč obři oceánů ztrácejí orientaci a uváznou, líčí expert

Premium
Kosticovití se živí takzvaným krillem, což jsou drobné krevetky a plankton.

Milan Jeglík vede projekt Justice for Nature, který se rozhodl aktivně chránit divokou přírodu přímo v terénu. Monitorují biodiverzitu, odhalují nelegální aktivity a přinášejí konkrétní řešení tam,...

7. května 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.