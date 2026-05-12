Ačkoli se jaro zdá být v plném proudu, zkušenosti mnoha zahrádkářů říkají, že opravdový začátek sezony nastává až po zmrzlých mužích. Když pomine riziko nočních mrazíků, přichází ideální chvíle přesunout teplomilné rostliny z interiéru či skleníku ven – do záhonů, truhlíků i velkých nádob.
Tři zmrzlí muži: Pankrác, Servác a Bonifác
Nejedná se o pouhou pověru, nýbrž o postřeh podložený skutečnými klimatologickými jevy. Právě v polovině května nezřídka dochází k poslednímu významnému vpádu chladného vzduchu směřujícího od severu, což může vést k výskytu přízemních mrazů.
Pranostiky na tři zmrzlé a sv. Žofii
Tyto mrazíky představují nebezpečí hlavně pro mladé a choulostivé rostlinky, které jsme s péčí předpěstovali doma za oknem či ve skleníku.
Ke třem zrzlým mužům pranostiky často přidávají i Žofii, kterou označují za kuchařku ledových mužů. Ta s sebou často přináší i deštivé počasí způsobené prvními výraznějšími teplotními rozdíly mezi zahřátou pevnínou a chladným oceánem.
Co teď můžete bez obav vysadit přímo na záhon?
Zelenina: základ bohaté sklizně
Tato oblíbená plodina potřebuje hodně slunce, závětří a kvalitní půdu. Sazenice sázejte hlouběji, než jak rostly v nádobě. Podpoříte tím tvorbu nových kořenů. Rajčata zalévejte přímo ke kořenům, ideálně ráno.
- Papriky a chilli papričky
Základ je slunné stanoviště a výživná, dobře propustná půda. U klasických paprik můžete odstranit první květ (tzv. královský), což stimuluje další větvení. Chilli papričkám se zpravidla daří lépe v teplejších podmínkách, ale některé odolnější typy zvládnou i venkovní pěstování na chráněném místě.
- Okurky
S výsadbou okurek nespěchejte. Potřebují teplou půdu a stálé teploty. Při správné péči rostou velmi rychle. Salátové odrůdy potřebují oporu, zatímco nakládačky můžete nechat volně plazit po záhonu.
- Cukety, patizony, dýně
Tyto druhy potřebují hodně místa, živin a slunce. Sázíme je buď ze sazenic, nebo ze semínek přímo na stanoviště. Ideální je vylepšená půda s příměsí kompostu nebo dobře uleželého hnoje. Rostlinám dopřejte dostatečné rozestupy, jinak se budou tísnit.
- Fazole
Fazole jsou nenáročné, ale ocení teplo a pravidelnou zálivku. Keříčkové druhy nevyžadují oporu, popínavé ano. Navíc prospívají i půdě. Umějí vázat dusík ze vzduchu a tím ji přirozeně obohacují.
Citlivý na chlad a vítr. Potřebuje hodně tepla a chráněné stanoviště, například u zdi orientované na jih. Pokud nemáte skleník, vyberte co nejteplejší místo na zahradě nebo balkoně.
|
Čas výsevů zeleniny a letniček je tu. Jak začít, ať máte silné sazenice
Bylinky: aromatické poklady pro kuchyni i balkon
- Bazalka
Bazalka je teplomilná, náchylná na chlad. Vysaďte ji až ve chvíli, kdy noční teploty stabilně neklesají pod 10 °C. Dobře roste na slunném místě, pravidelně zalévaná ke kořenům.
- Tymián, oregano, majoránka, rozmarýn
Bylinky pocházející ze Středomoří milují teplo, sušší půdu a hodně světla. Pokud jste je přezimovali doma, dopřejte jim nejdřív pár dní na otužování. Postavte je přes den ven, na noc ještě schovejte. Po týdnu už mohou zůstat venku trvale.
Květiny: výzdoba truhlíků i zahrady
- Letničky
Petúnie, afrikány, lobelky, begonie, pelargonie či verbena. To všechno jsou rostliny, které vyniknou v truhlících i záhonech. Jsou sice citlivé na chlad, ale po polovině května už jim většinou nic nehrozí. Vyžadují pravidelnou zálivku a časté přihnojování, aby bohatě kvetly celé léto.
|
Vysévejte letničky, které vám ze zahrady udělají barevný ohňostroj
- Přezimované balkonové rostliny
Muškáty, fuchsie, oleandry a další květiny, které jste přes zimu měli uvnitř, je vhodné přesunout ven až nyní. I v tomto případě je důležité několikadenní otužování. Nejprve ven jen přes den, po pár dnech mohou zůstat venku i v noci.
|
Krtek se na zahradě na jaře hodí. Pomůže oživit muškáty na novou sezonu
- Hlíznaté rostliny
Jiřiny, mečíky, dosny a další hlíznaté květiny je nyní možné vysadit přímo do záhonu. Mají dostatek času zakořenit a připravit se na letní kvetení.